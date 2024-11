Концертът като ритуал, музиката като издигане над ежедневието: нови три дати на програмата с авторски концерти на Христо Йоцов и Константин Костов с Плевенската филхармония

Публиката в още два града ще чуе концертите с авторска музика от Христо Йоцов и Константин Костов в проекта на Плевенска филхармония под диригентството на Борислав Йоцов. След премиерата в Плевен и първото изпълнение в София, програмата бе представена в Бургас, Ямбол и Пловдив. Концертът за тромпет и тромбон и Концертът за барабани и маримба от Христо Йоцов, както и Концертът за джаз пиано от Константин Костов ще прозвучат на 21 ноември в Органова зала в Добрич и на 22 ноември в НДК – Варна – Фестивален и конгресен център. Началният час е 19. Билети се продават на касите на съответните зали, както и в мрежата на Eventim за Добрич тук и за Варна тук.

Едновременно с това бе обявена и следващата дата в столичната зала „България“ – 17 февруари 2025 г. „Трите произведения са различни светове с различна естетика, емоция и настроение. Те се харесват, защото съчетават класическата музика с духа на джаза. Това носи съвсем друга енергия и съвсем различно усещане за преживяване.“ – подчерта Христо Йоцов в студиото на Jazz FM.

Творческата личност развива изкуството и променя света в авторски концерт на Христо Йоцов с Плевенска филхармония и солисти автора, Василена Серафимова, Михаил Йосифов и Велислав Стоянов - Jazz FM

Снимка: Калина Серафимова за Плевенска филхармония

След авторския концерт на Христо Йоцов с Плевенската филхармония: почувствахме се разбрани, споделени, оценени - Jazz FM

Снимка: Калина Серафимова за Плевенска филхармония

Той пише Концерта за тромпет и тромбон специално за Михаил Йосифов и Велислав Стоянов, а Концерта за барабани и маримба за негово дуо изпълнение с Василена Серафимова. Точно в момента след първите представяния Константин Костов завършва своя Концерт за джаз пиано. Оформя се програмата от три авторски концерта в симфонична звучност и в духа на джаза, която, благодарение на менажирането ѝ от страна на Плевенската филхармония с директор Любомир Дяковски, продължава да намира нови и нови аудитории. Така, както отбелязва Христо Йоцов, положеният труд е многократно преживяван и възнаграждаван.

Премиера на Константин Костов и творби на Ангел Заберски и Христо Йоцов под диригентството на Борислав Йоцов в авторски концерт на Плевенската филхармония през февруари в Плевен и в София - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Константин Костов в Плевен с премиера на новия си Концерт за джаз пиано и оркестър и с творческа среща с учениците в НУИ „Панайот Пипков“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Константин Костов в творческа среща с ученици и преподаватели в НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен: високите цели и усърдието в изпълнението им водят до големите постижения - Jazz FM

И ако той отдавна твори в стилистиката на джаза в симфонична среда, Константин Костов сега открива този свят покрай работата си с продуцент по създаването на оркестрови аранжименти на поп песни. „Това ме подтикна да напиша концерт, на който да съм солист. Направих го много бързо, увлякох се в симфоничната музика. За мен тя е нова палитра от цветове и звуци, които търся и тепърва откривам.“ – посочва музикантът.

Музика за Хората: авторския концерт на Христо Йоцов с Плевенска филхармония ще чуе и публиката в Бургас и Ямбол - Jazz FM

Снимка: Калина Серафимова за Плевенска филхармония

Дългият живот на тази интересна програма дава възможност на многобройна публика да чуе необикновения звук. Той е толкова привлекателен, че променя възприятията, привлича и това създава нови аудитории на тези по-специални жанрове – джаза и класическата музика. Част от въздействието върху публиката е и ентусиазмът на самите изпълнители. „Когато музикантът я усети вътрешно и тя му въздейства, резултатът е съвсем друг. Това за мен е енергия, която се предава и на публиката, която усеща произведението по този начин.“ – посочва Константин Костов. Да пише за конкретните музиканти, които ще свирят творбата, е маниер на работа на Христо Йоцов. Друго общо между двамата е класическото им образование, в което се влива джазът. Да се занимават с тази музика на свободата ги насърчават техните основни преподаватели – на Христо Йоцов – Добри Палиев в Консерваторията, а на Константин Костов – Елеонора Карамишева в НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен, която и посети премиерата в този град миналата година.

„Един концерт е ритуал, всеки път трябва да е специално прежяване. Няма никакъв смисъл, ако минава рутинно.“ – подчертава Христо Йоцов желанието, което самите музиканти изпитват да свирят тези творби. Отзвукът е силен. Вторият концерт – в София, завърши със седемминутни аплаузи, които записахме и публикувахме в дигиталните ни канали. За Христо Йоцов това е знак, че хората са участвали пълноценно в този ритуал и музиката ги е повдигнала: „Ако има момент на левитация, да се отделиш от ежедневието, значи музиката е изпълнила основното си предназначение.“