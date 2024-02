Константин Костов в Плевен с премиера на новия си Концерт за джаз пиано и оркестър и с творческа среща с учениците в НУИ „Панайот Пипков“

Концертът за джаз пиано и оркестър от Константин Костов за първи път ще бъде изпълнен на живо от Плевенската филхармония на 15 февруари в зала „Катя Попова“ в Плевен и на 16 февруари в столичната зала „България“. Началният час на събитията е от 19 ч. Творбата е в програмата на концерт с авторска музика още от Ангел Заберски и Христо Йоцов, диригент е Борислав Йоцов, а солист в едно от произведенията – обоистът Давид Валтер.

Замислил да го изпълнява като солист, Константин Костов пише Концерта за джаз пиано и оркестър с отправна точка в импровизацията. Това е неговият обичаен композиторски подход. В произведението има места за импровизиране, както и за спонтанна каденца в завръщане към най-ранната традиция в интерпретаторското изкуство. „Затова произведението носи елементите на джаза и на съвременната класическа оркестрова музика.“ – посочва Константин Костов.

Премиерата на неговия концерт ще бъде завръщането му в града, в който се изгражда музикалната му основа като ученик в НУИ „Панайот Пипков“. „Тези години бяха много важни за формирането на моята същност. Именно тук се зародиха първите ми интереси към джаза и композицията, именно тук за първи път свирих джаз и започнах да пиша музика за различни ансамбли.“ – разказа Константин Костов в интервю по Jazz FM. Едни от първите му творби изпълнява перкусионен ансамбъл „Акцент“, основан в Плевен от Симеон Серафимов. След това той създава произведения за струнния камерен оркестър на училището, който записва в диск три негови миниатюри. „Така че Плевен е емблематичен за това, което съм в момента. За мен има огромно значение, че този концерт за първи път ще се изпълни именно тук.“ – сподели с вълнение Константин Костов.

Завръщането му в Плевен ще го отведе отново в НУИ „Панайот Пипков“, където с приятели за първи път слуша и свири джаз, където таланта му развива педагога Елеонора Карамишева. „На нея дължа много. Джазът беше забранен, но тя не само ми позволяваше да го свиря, но ме и приканваше да импровизирам след уроците по класическо пиано. Много е важно учителят да те насърчава, а не да ти забранява това, което искаш да правиш.“ – оценява нейния принос върху развитието си Константин Костов. В срещата с учениците в НУИ „Панайот Пипков“ днес от 15 ч. ще участва и Елеонора Карамишева, както и дъщеря ѝ Десислава Вълчанова, която също е преподавала на Константин Костов и сега е педагог в училището. Водещ ще бъде програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. Срещите и майсторските класове на ярки музиканти с учениците в НУИ „Панайот Пипков“ са част от учебно-възпитателната дейност в училището, ръководено от Румен Тодоров.

Концерта за джаз пиано и оркестър Константин Костов записа със Симфоничния оркестър на БНР и съвместната работа получи широк отзвук. В произведението оркестърът няма само акомпанираща роля, а като ансамбъл или с отделни инструменти е в постоянен обмен със солиста. Този начин на писане на музика идва от разбирането на Константин Костов за множеството тембри в оркестъра, които той може да използва. „Така се получава органично взаимодействие между музикантите.“ – коментира авторът.

Този похват приковава вниманието на публиката върху музикалната тъкан. В първата част на концерта с особена сила се чувства освобождаването от агресията на външния свят и преминаването към територии на духовна чистота и ведрост. „Тя е озаглавена Resurrection и я замислих като по-ефирна и елегантна. Sophisticated Gentle е типична втора част – спокойна и нежна, средната ѝ част е по-динамична, с трудни моменти при щрайха и дървените духови инструменти. В третата – Fusion, са преплетени няколко джаз стила – латиноамериканската музика, фънкът и традиционният джаз с елементи на бибоп. Получи се интересна комбинация с класическо звучене, която наподобява Гершуин.“ – описа творбата Константин Костов.