Бигбендът на Националната музикална академия с първа изява в чужбина

Първи концерт в чужбина изнася Бигбендът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Младите таланти под ръководството и диригентството на гл. ас. д-р Михаил Йосифов ще свирят на „Есенни музикални празници“ на 19 ноември в Камерната зала на Филхармонията на Република Северна Македония. В концерта „Балкански джаз срещи“ като солисти с българския оркестър ще излязат преподаватели и студенти от Факултета по музикално обучение на Университета в Скопие. Събитието се осъществява с подкрепата на българското Министерство на културата по програмата за партньорство и сътрудничество с Република Северна Македония. „С този концерт показваме, че езика на музиката могат да говорят всички народи и само чрез него всички се превръщат в партньори и във времето напред – в истински добри приятели.“ – коментира в интервю по Jazz FM ректорът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров.

Срещата идната седмица е продължение на партньорството между Консерваторията в София и Факултета по музикално обучение на Скопския университет. През миналата година двете институции подписаха договор за партньорство за създаване на обща магистърска програма на английски език. „Идеята е в един момент да приобщим студентите от Северна Македония, които да видят какво се прави в нашата Академия, както и да обменим опит с колегите, които работят там, защото те имат своите постижения и изключителни качества. Един такъв проект показва широката палитра от възможности, които имаме именно чрез езика изкуството. Той не предполага агресивност и дава причини за приятелство, затова се явява либелата, по която се подреждат отношенията между нас, хората на изкуството, в перспектива – на хората, заминаващи се с политика. Добрите примери могат да се вземат от изкуството по лесен и показателен начин. Надявам се политиците да погледнат на сътрудничеството ни с това око. С липсата на политика в това, което правим, помагаме на политиката.“ – подчерта проф. д-р Сава Димитров.

Макар и учебен състав, Бигбендът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ се откроява като професионален оркестър, равноправен с другите участници на професионалната ни музикална сцена. Многобройни са техните изяви в различни проекти, включително на престижния Банско джаз фестивал, който тази година откриха със солисти Камелия Тодорова и Васил Петров. „Постиженията на бигбенда доказват, че когато студентите работят с високи професионалисти като нашите преподаватели – най-известните и уважавани джаз музиканти на държавата ни, търсени на много форуми по света, поемат от тях техния плам и енергия. Има кой да възпламени у младите това чувство на отговорност, на съпричастност, на отдаденост на изкуството.“

Младите се олицетворяват с джаза, защото той им дава възможност да изявят пред света своята същност – на устремени, проправящи пътища напред личности. „Джазът е музика на свободния дух. Джаз артистите са хора, които търсят нестандартното, различните музикални ходове, новото. Младото поколение търси същото. Нашият бигбенд се радва на голяма популярност именно защото голяма част от енергията, която преподавателите ни вкарват в своята работа, намира реализация на големите фестивали и в залите из страната. Интересът на младите хора намира място за изразяване на сцената, както трябва да бъде. Моята основна цел за развитие на този състав е да му дам поле на изява. Вашето радио също помага, като показва на широката публика качествата на младите артисти, които трябва да бъдат поощрявани.“ – описа визията си за развитието на младите таланти чрез непрекъснат контакт с публиката ректорът на Академията.

И наистина навсякъде те представят българската джаз школа достойно индивидуално като солисти и заедно като ансамбъл, предизвиквайки възхищението на публиката. На студентите, изучаващи джаз изкуство в Националната музикална академия, преподават най-големите имена в нашия джаз. „Всеки от тях в един момент от живота си разбира, че трябва да предаде своето знание. Радвам се, че Академията е отворена тези хора да дойдат при нас, да покажат уменията си и знанията на младите.“ – посочва проф. д-р Сава Димитров. Той открои и допълнителните елементи в обучението – майсторски класове и съвместни изяви с утвърдени имена. Така на 21 декември Бигбендът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със студенти вокалисти отново ще участва в Новогодишния музикален фестивал на НДК, като този път на сцената с тях ще бъдат Орлин Горанов и Еделина Кънева.