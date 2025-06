Бигбендът на НМА в работилница и концерт с Оркестъра на Дюк Елингтън. Ректорът проф. д-р Сава Димитров ни кани: „Джазът е красива музика, тя вдъхновява порива за търсене на нещо ново и интересно“

„Джаз на поколенията“ ще свърже в майсторски клас Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Оркестъра на Дюк Елингтън. Обучението от Чарл Янг III и Шели Каръл ще се проведе в Концертната зала на НМА на 29 и 30 юни от 15 ч. до 18 ч. (с предварително записване), а концертът е на 1 юли от 20 ч. на площада пред Националния дворец на културата. „Това е реверанс към любителите на джаза, защото те ще проследят един процес, на който рядко могат да бъдат свидетели. Заповядайте, джазът е красива музика, тя вдъхновява порива за търсене на нещо ново и интересно. Ще бъде приятно!“ – покани ни в интервю по Jazz FM ректорът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров.

Партньори в инициативата са Столичната община и НДК, а събитията са част от по-голям проект, реализиран с подкрепата на Министерството на културата – „Лицата на НМА“. По него в Република Северна Македония първо посещение в чужбина направи Бигбендът на Националната музикална академия, за да открие Есенните музикални вечери в Скопие. Академичният симфоничен оркестър предприе турне в страната със спирки в градове с музикални училища и с традиции в класическата музика, представи младите таланти в родните им места, а сега също гостува в Скопие. „И двата концерта в Република Северна Македония показаха, че когато говорим на езика на музиката различията се заличават. Това е езикът на културата, на културния обмен. Музиката е предаване на мисли, усещания и чувства. Когато са чисти и когато сме водени от мисълта за красивото, за интелигентното, се вижда, че различията могат да не съществуват. Изгряващи звезди от двете държави музицираха в залата на Филхармонията в Скопие, изпълнявайки творби на композитори като Моцарт и Лист. И всичко това бе примесено с онзи дух, който обичам да усещам в залата, на случването на съкровен момент, в който талантът ярко се отваря на сцената и е уважен от многобройната публика. Това е особен момент за младите хора. Те виждат, че многогодишният труд се увенчава с аплаузи.“ – каза в студиото ни ректорът на Националната музикална академия проф. д-р Сава Димитров.

В рамките на „Лицата на НМА“ се проведе турне със спектакъла „Бурлеск“, за първи път реализиран изцяло от студенти, „Хубавата Елена“ от Офенбах два пъти се изигра в Националния музикален театър „Стефан Македонски“, представители на Теоретичния факултет изнесоха лекции в градове със специализирани музикални паралелки. „С този проект показахме, че академията е не само място, където можеш да получиш качествено образование, но и където се създава качествен културен продукт.“ – каза още ръководителят на учебното заведение.

През изминалата година Бигбендът на Националната музикална академия, ръководен от доц. д-р Михаил Йосифов, свири на Банско джаз фестивал, след това се изяви в Република Северна Македония, изнесе паметен Коледен концерт в НДК и възхити публиката на Мартенски музикални дни в Русе. На 15 юли той ще открие четвъртото издание на фестивала „Джаз Велинград“, организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Jazz FM. Тогава премиерно ще бъде представена нова програма с шедьоври на песенното ни изкуство от 50-те и 60-те години, с образци от по-близко време и с класики от световния джаз от епохата преди това със специалното участие на Мими Николова. На 28 август съставът ще открие Празниците на изкуствата „Аполония“ с концерт със солисти Хилда Казасян и Васил Петров.

Първо изпълнение на двата нови рояла „Стейнуей“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“; академията дари своя „Блютнер“ на 144 СУ „Народни будители“ - Jazz FM

Бигбендът на Националната музикална академия с първа изява в чужбина - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Всичко това се случва паралелно с процес на постоянно обновяване на материалната база. С подкрепата на Министерството на образованието за джаз музикантите в академията бяха закупени инструменти от най-реномирани марки – тромбони, тромпети и саксофони, два пълни комплекта ударни, кийборди, китари, смесителни пултове, електроника, микрофони и стойки, монитори и пултове за ноти. „Осигурихме най-добри условия за обучението.“ – подчерта ректорът на НМА. Висшето училище вече разполага с нови рояли от най-висок клас, а двата досега използвани инструмента дари на 144 СУ „Народни будители“ с профил изкуства и внесе в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките, където вече има постоянно работеща концертна сцена. „В София се оформи ново красиво културно място с прекрасна акустика, носещо аристократизма на стара Виена, място на висока култура, което дава друг поглед към изкуството.“ – посочи проф. д-р Сава Димитров. Входът за събитията е свободен, а интересът е голям с нови лица сред публиката. Поредна нова инициатива на НМА е партньорството с Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ към Общински културен институт „Красно село“, с който студенти изнесоха три концерта и ще бъдат солисти в десет събития през новия сезон. „Това отново показва, че с добри намерения и със силно желание всичко е възможно.“ – изтъкна ректорът на Националната музикална академия.