Утвърждаване на традицията с актива на младостта: с Бигбенда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ студенти вокалисти пеят вечни български песни от 50-те и 60-те в „БГ джаз в Салона“ в Зала 3 на НДК

Песни, които остават вечни в българската история и се пеят и до днес, над половин век след създаването им. Млади таланти, които продължават да пишат история с тях – приемници на музикална интелигентност, продължаващи да вдъхновяват нови поколения. Със смислени текстове и красиви мелодии, това са песни с душа, песни като учебник, написан от велики музиканти. Техният пример продължава да е стимул за развитие и днес.

Бигбендът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ представя софийската премиера на програмата с вечни български песни от 50-те и 60-те на 3 ноември от 19 ч. в Зала 3 на НДК. Родните шлагери са част от музикалното образование и възпитание, което студентите получават в Консерваторията, от известно време присъстват в репертоара на състава, но в структуриран вид в един концерт бяха подготвени в съвместен проект с Jazz FM за фестивала „Джаз Велинград“ това лято. С тема на четвъртото издание „Продължители на наследството“, той се организира от Община Велинград с инициативата и партньорството на радиото ни. Сред тези вечни песни са „Неспокойно сърце“, изпята от Лили Иванова в началото на кариерата ѝ, Химнът на любовта „Когато луната изплува“ и „Синьо“ – записани от Мими Николова, „Песен моя, обич моя“ и „Съседът тромпетист“ – от Йорданка Христова, „Пак да те прегърна“ – от Лиана Антонова, „Ний пак сме влюбени“ – от Росица Николова, „Синя вечер“ и „Една девойка ме попита“– от Кирил Семов и др. Тези произведения рисуват романтични картини с красиви мелодии и съдържателни текстове. Програмата се докосва и до следващите десетилетия, като така обхваща творчеството на български поп и джаз класици като Йосиф Цанков, Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Янко Миладинов, Ангел Заберски, Вили Казасян, Светозар Русинов, Христо Йоцов. Концертът „БГ джаз в Салона“ на Бигбенда на НМА с участието на студенти от специалността „Поп и джаз пеене“ е част от Есенния салон на изкуствата, организиран от НДК.

Снимка: Светослав Николов

Многостранното въздействие на изпълнението на този репертоар върху развитието на младите таланти откроява ректорът на НМА проф. д-р Сава Димитров в интервю по Jazz FM: „През последните няколко години нашият бигбенд успя да се развие не само като състав, който събираме с цел обучение, а като концертираща и записваща формация. Тези млади хора са нашето бъдеще, защото през тях ще се видим реализирани като преподаватели. Успехът им осмисля повече от век история на институцията Национална музикална академия. Това е поредният концерт с тематичност, в който утвърждаваме традицията и влагаме нещо ново. Неслучайно поглеждаме към българската поп музика в десетилетията, в които това изкуство е набирало популярност и е успявало да намери най-широк отзвук в тогавашните поколения. Днес тези песни са малко забравени и сега ги преоткриваме. Те са заредени с много музикалност, с красотата на тогавашния език. Представяме ги с нови аранжименти, с нов поглед, по съвременен начин и с актива на младостта. Защото действително нашите студенти имат голямо желание да се занимават с тази музика.“

Снимка: Светослав Николов

Когато по-рано разговарях със студентите по време на поредната репетиция, на преден план излезе уважението им към първообразите и към записалите ги големи български артисти.

Защо проектът е ценен за студентите?

Елия Тодорова: За мен е чест да пея с бигбенда. В тази програма намирам истинност. Тези песни носят история, извървяна от уникални музиканти. Стремим се да сме като тях и да надграждаме с нашата интерпретация.

Тези песни, някои от които са на 70 години, и до сега продължават да се пеят от нови поколения като вас. Какво има в тях, което ги прави непреходни?

Дария Боева: В тях откривам дълбочина, смислен текст и хубава мелодия. Проектът дава приемственост между поколенията. Ние пишем история с тях, заедно с менторите, които ни преподават. След време ще си спомняме за това с топли чувства.

Пеете хитове, записани и изпълнявани от величествени имена – Лили Иванова, Лиана Антонова, Мими Николова, Йорданка Христова, Росица Николова, Кирил Семов, а от по-новото време – Камелия Тодорова и Васил Найденов. Те би трябвало да ви карат да искате да сте още по-добри в своето вокално изкуство.

Николай Чернев: Прекрасно е, че е имало такива вокалисти, които да изразят изписаното с ноти и да ни предадат своето вдъхновение и музикална интелигентност. С тях ние продължаваме да вдъхновяваме следващите поколения.

Как тези песни ви помагат да израствате като творци?

Весела Тодорова: Те дават много добра технично-вокална и ритмична основа, учат ни да сме стабилни, за да можем да колаборираме със състава. Тези песни имат душа и наистина са учебник.

В навечерието на коледно-новогодишните празници какви пожелания отправят песните?

Моника Велчева: Всяка от тези прекрасни песни е с изключително смислен текст и красива мелодия. Те са изпети от наши огромни имена, оставили отпечатък до ден-днешен.

Снимка: Светослав Николов

Ръководител на бигбенда и диригент на концерта е преподавателят Михаил Йосифов, който сподели: „С тези песни студентите се учат да бъдат професионални музиканти. Те трябва да могат добре да четат ноти и да изпълняват всякакви стилове. За един млад музикант да мине през тези трансформации е много полезно. Вече години наред преподавам и виждам как тези музиканти стават много търсени. Това, че песните са български, е много важен момент, за да видят те, че в България има еквивалентна на света музика още от десетилетия. Този репертоар носи ретро радост. Благодарим на Jazz FM, които инициираха този тип репертоар в бигбенда. Много ми хареса да поставим младите в тази роля и те много се самовъзприемат в нея, съпреживяват, става красиво и емоционално.“

На концерта тази вечер музикантите ще свирят с новите инструменти, които НМА закупи с подпомагане от Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите. Това е голям знак към студентите, демонстрация на специално отношение към тях, на голямо уважение към таланта и труда им, а също така – и към публиката, която ще види блестящ състав със съвременни инструменти. Ректорът проф. д-р Сава Димитров приема подпомагането на проекта за нови инструменти от страна на държавата като нейна оценка за дейността на ръководството на академията. „Това показва начина, по който смятаме за правилно да се разсъждава, да се дава възможност на младите да развиват таланта си. Талантът се намира и се отглежда най-трудно. Огромен реверанс е това, че закупуваме инструменти, каквито никога тези млади хора не са притежавали, дори и в лично качество. Всеки от тях е шедьовър, специално подбран от нашите преподаватели – конкретните марки и модели са точно такива, каквито биха най-били полезни за работата на студентите. За да станат професионални музиканти, за тях е важно да работят с най-добрите преподаватели и най-добрите инструменти в най-доброто място за обучение – Националната музикална академия.“

Снимка: Светослав Николов

На сцената в Концертната зала има вече два равностойни рояла Steinway, за другите зали са закупени над десет нови рояла и пиана Yamaha, за първи път контрабасистите имат петструнни инструменти, досега ползвали тези на преподавателите си, за първи път са закупени английски рог, пиколи от най-висок клас, най-новите модели на петоктавова маримба Adams, триоктавова валдхорна Alexander. Ректорът подчерта, че в момента една трета от студентите са от чужбина, има над 200 докторанти. Академията има договори за сътрудничество с оркестрите във Враца, Видин, Шумен, Плевен, Бургас и Варна, с които студентите редовно концертират като професионални музиканти. Академията развива активен концертен живот в своите зали, като всяка сряда свири Академичният симфоничен оркестър. Но тя също така и изнася музикална програма в други институции. Пример е партньорството с Българската академия на науките, като всеки понеделник вече втори сезон студенти и докторанти са на сцената на зала „Марин Дринов“ в сградата на Централното управление на БАН. На 4 ноември отново в Салона на изкуствата в НДК ще свири Фолклорния състав на НМА. Българската народна музика е сред новите сектори в обучението тук – инструменталисти, вокалисти и диригенти.

Снимка: Светослав Николов

Още един аспект на развитието са академичните конкурси с различни теми. „Те са свързани с годишнини на композитори, с отбелязването на именити наши преподаватели, професори, дали основите или допринесли за развитието на даден инструмент, школа или сегмент от обучението. Те са много важна част от изграждането на студентите, защото само добре образованият и културен музикант може да претвори една красиво написана творба, така че тя действително не само да трогне с изпълнението, но и да даде философски отговор на въпросите какво е седяло в основата на това един композитор да създаде точно тази и точно такава творба точно за този инструмент, състав или глас. Академията е широкопрофилна по отношение на музикалното образование, изцяло сме затворили палитрата от специалности и дисциплини, които обслужват музикалните таланти на България.“ – посочи ректорът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров.

Снимките от залата на Националната музикална академия са направени по време на репетиция за концерта

