Джаз, опера, балет, изкуство от и за деца в Новогодишния музикален фестивал. Изпълнителният директор Андрияна Петкова: „Няма по-голяма радост и щастие, когато сърцето на НДК пулсира по този начин“

Непосредствено след края на Есенния салон на изкуствата НДК открива Новогодишния музикален фестивал. „Започваме с „Риголето“ на Верди и 100 години Старозагорска опера. Още от самото начало, когато започнахме да създаваме програмата на 39-ото издание на Новогодишния музикален фестивал, решихме, че ще бъде много добре да поканим първата извънстолична опера. С тогавашния директор Огнян Драганов се обединихме около идеята да покажем „Риголето“ в Зала 1 на НДК. Това е голяма продукция доста сложна за пренасяне, но е фантастична. Тя е под палката на световноизвестния Хосе Кура, а тази вечер в ролята на Риголето влиза световноизвестният баритон Кирил Манолов. Режисьор е Огнян Драганов.“ – представя спектакъла, откриващ Новогодишния музикален фестивал на НДК изпълнителният директор на Националния дворец на културата Андрияна Петкова в интервю по Jazz FM. Радиото ни е медиен партньор.

Режисьорски почерк на Огнян Драганов и негова кауза като два мандата директор на Държавна опера – Стара Загора е операта като изкуство, даващо знаци за живота днес, да е вълнение в нашето съвремие. Това преминава и през избора на изпълнители, които автентично да изразяват своите герои. Така например в София в ролята на Джилда гледаме Емилия Терзиева. Тя убедено вярва в безусловната любов и в спектакъла чрез своята героиня изразява позицията за любовта като отговор, а не въпрос – и това се явява посланието на постановката. Нейното представяне в НДК е съпътствано от изложба за вековния юбилея на Държавна опера – Стара Загора.

И докато на 17 декември в Зала 1 гледаме „Риголето“, в Зала 3 пее Детският хор на БНР с Оркестъра за народна музика на радиото. През последните години под ръководството на Андрияна Петкова името на Националния дворец на културата се изпълва с още и още съдържание. Това се оценява от публиката. Билетите за традиционния коледен спектакъл „Лешникотрошачката“, представен в Зала 1 на 21 декември от Държавна опера – Русе, свършиха седмици по-рано. На 28 декември за десета година Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще проведе своя Оперетен бал. Сред партньорите, с които НДК създава традиции, са още Държавна опера – Пловдив, Симфониета Враца, БНР. „Това осмисля и името „Национален дворец на културата“. Всички зали са пълни с изкуство. НДК носи заряд. Това е нашата мисия. Няма по-голяма радост и щастие, когато това сърце пулсира по този начин.“ – извежда силата на изкуството да създава общност и да променя действителността Андрияна Петкова.

За запленените от джаза 23 декември е специална дата. Тогава за първи път ще чуем Take 6 в България – сбъдната мечта на любителите на джаз, соул и фънк музиката, но и на ценителите на музиката изобщо. От 1980 г. насам Take 6 са символ на вокалното съвършенство и на единението в хармонията. И точно това пожелание ще отправят те в навечерието на Бъдни вечер. „До всяка мечта се достига по труден път и с много усилия. Така бе и с Take 6, но радостта е голяма от резултата, който ще видим и съпреживеем на 23 декември в Зала 1. Няма по-красив подарък в навечерието на Коледа от културно съпреживяване с една от най-награждаваните култови джаз вокални групи. Те за първи път идват на Балканите и събитието ще е истински празник за всички.“ – посочва Андрияна Петкова. Коледния си концерт Take 6 ще поднесат със Симфониета Враца под диригентството на Анджело Валори.

Ключово събитие за следващите празници е традиционният Новогодишен концерт на 1 януари. „Чакаме го с нетърпение. Това е най-важният концерт и тази година той отново ще е под палката на Емил Табаков. Много сме щастливи, че с нас ще бъде световната прима Красимира Стоянова. Ще чуем произведения от Моцарт, Дворжак, Щраус, Брамс, Бърнстайн, Нино Рота. Концертът ще бъде излъчен на живо по bTV Story.“ – разказва Андрияна Петкова.

Тази година за първи път се пускат в продажба златни билети – по 100 броя за всеки от тези два концерта. Закупилите ги от касите на НДК ще могат след това да присъстват на коктейл с творците в тези два концерта – Коледния на Take 6 и Новогодишния на Фестивален симфоничен оркестър с диригент Емил Табаков и солист Красимира Стоянова.

В Новогодишния музикален фестивал е отредено специално място за младите таланти. За тях е важно да излизат на сцените на НДК, на които стъпват и такива знаменитости, за да държат във фокус точката на своя творчески стремеж. Да свирят и пеят в НДК ще е цел, която ще ги мотивира в усъвършенстването. „Голямо е вълнението, когато децата са при нас!“ – възкликва Андрияна Петкова. Билетите за концерта на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ „Коледна магия“ в Зала 6 на 19 декември веднага бяха изкупени и бе обявена втора дата – 20 декември. „Като лъвовете“ пък е на 18 декември в Зала 1.

Световноизвестната тайванска група U-Theatrе представя на 20 декември от 20 ч. в Зала 1 „Мечът на мъдростта“. „Това уникално шоу съчетава барабани, танц и бойни изкуства. Ще бъде много интересно, много динамично и много различно.“ – представя го Андрияна Петкова. Новогодишният музикален фестивал завършва с „Евита“ на Пловдивската опера в Зала 1 на 8 декември от 19 ч. Сред звездите в него са Керана и Стефан Вълдобрев, диригент е Константин Добройков.