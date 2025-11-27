Любомир Кутин за изложба и научна конференция за 100 години Държавна опера – Стара Загора: „инвентаризиране на собствения опит, на спомените и на свидетелствата“

Стотици свидетелства – фотографски, аудио и видео – документират в изложба, разпечатана на винили и с продължение в дигиталното пространство, величествената вековна история на Старозагорската опера. Тя следва хронологията на тези 100 години, описани и в летопис. „За нас основното предизвикателство бе да обхванем максимално пълно всички периоди. На усилията да съберем тази изложба гледахме като на инвентаризиране на собствения си опит, на спомените, на свидетелствата на всички хиляди участници в това дело – създаването на операта в Стара Загора. Тази общоградска инициатива е разпозната като важна за града и придобива легитимност като един от основните eлементи на градския начин на живот и като сбор от всичко това, от което хората са се вълнували. Така изложбата излиза от тясната сфера на чисто научния интерес.“ – посочи основният автор Любомир Кутин от екипа на Държавна опера – Стара Загора.

Снимка: Светослав Николов

„100 години в 100 кадъра“ е разпечатана на винили и така е лесно преносима, а чрез сканиране на кюар код към всяко табло достигаме до дигитална съкровищница с разкази за паметни събития, свидетелства на участниците в тях, аудио и видео записи на изпълнения, репортажи, интервюта. Източници са библиотеката, музеят и архивът в града, а също и фондовете на БНР и БНТ, както и лични колекции. Една от находките е голямо количество негативи, открити в Държавен архив, които са сканирани и изображенията са вече достъпни в публичното пространство. От около 450 постановки са представени 99, а един от кадрите е на опожарената сграда, дълго време бе рана в града в първите години на прехода. Днес операта в Стара Загора ни посреща с цялото си великолепие, а изложбата ни среща с паметни моменти от историята на театъра. Селекцията за снимките на винилите е направена на базата на обществения отзвук, както е регистриран той в библиографските справки на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, а също и на базата на общественото признание чрез наградите „Стара Загора“ и „Кристална лира“.

Разказът започва от реализацията на първата постановка – „Гергана“ през 1925 г., като е запазен и публикуван запис на първата изпълнителка на главната роля – Ничка Хаджимитева-Баталова – майка на диригентката Росица Баталова. От текстовете към снимките научаваме за такива любопитни подробности, като изненадата на Петър Райчев от ентусиазирания му прием в града при основаването на оперната трупа. Виждаме как тук са работили Мара Шопова – майка на Наум Шопов и баба на Христо Шопов – предала в поколенията любовта си към изкуството, Маргарита Арнаудова, Димитър Димитров – станал диригент на 30-годишна възраст и след това до смъртта си през 1999 г. оставил своя отпечатък върху театъра и като директор. Към края на изложбата се запознаваме с новаторските форми, въведени от досегашния директор Огнян Драганов – опера с кукли, опера в цирка, опера на стадиона, а също и на различни други добавящи своята стойност подходящи локации като брега на язовир „Копринка“. На последното табло откриваме образите на големите личности, дали от своя творчески заряд на този театър – артистичният директор Веселина Кацарова, Анна Томова-Синтова, Стефка Минева, Тодор Мазаров, Христина Мофрова. Виждаме на снимка Димитър Узунов заедно с Борис Христов и Николай Гяуров от спектакъла „Борис Годунов“ в „Ла Скала“ през 1960 г. „Това са постижения, с които не всеки оперен театър може да се гордее. Търсихме и точно такива пресечни точки, които да покажат, че това, което се случва в Стара Загора, има своя отзвук, надхвърлящ далеч локалните граници.“ – каза Любомир Кутин.

Снимка: Светослав Николов

На откриването на изложбата при откриването на Фестивала на оперното и балетното изкуство говори директорът на Държавна опера – Стара Загора Владимир Бошнаков

Изложбата става мултимедийна в дигиталното пространство с около 200 архивни единици – аудио записи от БНР, както и видеозаписи от БНТ, които са откупени за последващо използване. Към всяка снимка има разказ, записан от актьорите Силвия Лулчева и Васил Бинев. Онлайн са достъпни записи от изпълнения, репортажи, спомени на творци. Някои от тези автентични свидетелства бяха оформени като подкаст, излъчен по Радио Стара Загора. Изложбата е с текстове на български и на английски език, планирано е тя да пътува там, където операта гостува, както ще бъде на 17 декември в Зала 1 на НДК за откриване на Новогодишния музикален фестивал с „Риголето“. В дните около Коледа и Нова година балетът отново ще има мащабно турне в Нидерландия и Германия с „Лебедова езеро“ и „Лешникотрошачката“, а изложбата ще бъде предоставена за показ и в българските културни институти в чужбина. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изложбата ще бъде обогатявана чрез енергията, която създава в желанието да се опише цялостно историята на театъра, оказал толкова силно въздействие върху местната общност и в национален план. На изследването на неговото наследство е посветена научна конференция, която се провежда днес и утре и към която всяка вечер ще има съпътстващи събития. „Един юбилей е и повод за систематизиране на различни изследвания, свързани с музикално-сценичните изкуства. Опитахме се да съберем в научната конференция „Операта и градът“ 25-има учени от различни области, които ще разсъждават върху нейното значение за живота на хората и за укрепването на общностните връзки, както и за развитието на региона – културно, социално и икономическо. Всичко това оформя качеството на живот.“ – обобщи Любомир Кутин.

Конференцията е днес от 13:30 ч. до 18 ч. и утре от 10 ч. до 17 ч. Участват специалисти от различни области – музиколози, културолози, философи, педагози. „Този интердисциплинарен профил позволява да се погледне от много аспекти на операта и балета като явление.“ – подчертава Любомир Кутин. Сред участниците са Румяна Лечева – дългогодишен кореспондент на БТА, която има изследване за Христина Морфова, музикалният историк проф. Юлиян Куюмджиев, музикалният критик проф. Розмари Стателова, Огнян Стамболиев, който прави паралели между певци, работили и в Стара Загора, и в Русе. Директор на зареждащото с таланти оперния театър Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ Красимир Къшев ще представи сборник по повод годишнината на учебното заведение. Директорът на музей „Борис Христов“ Елена Драгостинова ще представи темата за това как личността на Борис Христов е проектирана в програмите на Фестивала на оперното и балетното изкуство. Анелия Янева – историк в областта на балета, ще анализира значението на балетните постановки в контекста на националната култура.

В двете съпътстващи събития доайенът на музикалната журналистика Невена Коралова, отдала голяма част от живота си на БНТ, ще представи архива, правата за показването на който операта придобива от обществената медия. Публиката ще може да види тези материали на прожекция днес от 18 ч. Времевата рамка на този фонд от 70-те до края на 90-те очертават изявата на Миньо Минев като Луд Гидия и участието на Анна Томова-Синтова през 1997 г. в благотворителен концерт за възстановяването на опожарената сграда на операта. В петък след края на конференцията в 17 ч. подробно ще бъде представена изложбата „100 години в 100 кадъра“, която и по-рано тази година, но в друг вид, бе показана в галерията на открито в центъра на Стара Загора. „Много ценно и важно е да споделим своя опит и да получим обратната връзка, която ще ни помогне да подобряваме своята работа с предпоставките в дигиталната среда да се добавят нови свидетелства. Това е отворена система, която ще позволи на изложбата да диша, да се обновява и да се допълва. Убеден съм, че участниците ще посегнат към своите архиви и спомени, за да допълнят – и още повече да помогнат да съхраним в автентичен вид – паметта за миналото.“ – посочи Любомир Кутин.

Изложбата, научната конференция и съпътстващите събития са част от провеждания от Държавна опера – Стара Загора Фестивал на оперното и балетното изкуство. В основната програма на 28 ноември слушаме концерта „Нов вятър в операта“ с произведения за духов ансамбъл. Под диригентството на швейцарския фаготист Габор Месарош съставът ще изпълни аранжимент на Шеста симфония от Лудвиг ван Бетовен, както и произведения на Рихард Щраус. Повече за програмата можете да откриете на сайта ни тук. Jazz FM е медиен партньор на Държавна опера – Стара Загора. Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Стара Загора, Министерството на културата, Национален фонд „Култура“ и Плана за възстановяване и устойчивост. Jazz FM е медиен партньор.

На основната снимка: Любомир Кутин представя изложбата в първия ден на Фестивала на оперното и балетното изкуство в присъствието на директора на операта Владимир Бошнаков.