Васил Петров празнува 30 години в музиката: в ефира на Jazz FM се връщаме към самото начало и извървяваме пътя до тук заедно

Васил Петров празнува 30 години в музиката с концерт в Зала 1 на НДК на 21 януари от 20 ч. По този повод той гостува в студиото на Jazz FM, за да се върнем и по-назад във времето към неговата любов към музиката.

Кога и как разпозна музиката като свое призвание?

В забавачката срещу нашия блок на Петте кьошета веднъж седмично идваше учителка по музика с акордеон. Пеехме песнички на английски език. Няколко години учих китара в детската музикална школа във Военния клуб. Започнах да композирам. Имах хубави преживявания и експерименти в юношеските години с група „Орион“. Амбицирах се да пея, за да ме приемат в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Щеше да е по-лесно да вляза като вокалист, отколкото като бас китарист. Не съм изоставил и пианото и китарата и ги ползвам непрекъснато. Те са ми от огромна полза.

Слушаме „Другият“ по музика на Константин Цеков и текст на Живка Шопова. Песента дава заглавие на албума от 1994 г.

Песента е с необичайна форма и имах двоумения за нея. Но майка ми ми каза, че е много хубава и обезателно трябва да я запиша. За отрицателно време се превърна в хит и ми стана като емблема. Не винаги я пея на концертите си, но публиката я иска. При първото завръщане на тази песен през 2003 г. – 2004 г. Рупето ѝ направи аранжимент за Be in Love Forever. Песента има версия на английски и френски за този албум в превода на Сашо Кипров – автор на текстовете на останалите песни. През лятото на 2024 г. Ангел Заберски направи изключителна оркестрация в холивудски стил. Възродихме я за трети път. 13 пъти я изпълних на лятното ми турне. Виждам радостта и удоволствието на публиката, когато я чуят. Аранжиментът я представя в нова светлина.

Как разви усещането си за джаза?

Занимавах се с поп и рок музика в самодейната група „Орион“, слушах „Дженезис“ и „Йес“ под давление на роднини и музиканти. Ал Жеро ми направи неотразимо впечатление с Breakin’ Away. С колекцията на Захари Петров открих джаза. Той имаше една от най-богатите джаз колекции в България, другият такъв човек бе Георги Борисов. Започнах да слушам инструментални албуми – на Джими Хол, на Бил Еванс. Тръгнах от сложното и най-развитото към по-комерсиалното. Продължих със слушане на бигбендове – на Елингтън, на Флечър Хендерсън, на Каунт Бейси. След това – вокални квартети и триа: „Ламбърт, Хендрикс и Рос“, „Сингърс ънлимитед“, „Манхатън трансфър“ с по-първите им албуми. Най-накрая започнах да слушам солисти, например Тони Бенет с Бил Еванс. Късно стигнах до Синатра, чак когато ме оприличиха на него. Желяз Сагаев написа в „Поглед“: „Тази вечер Вили Казасян представи небезизвестния Васил Петров, този път в амплоато на Франк Синатра.

„Подслон в дъжда“ ни насочва към сътрудничество с друг голям джаз пианист – Васил Пармаков.

Той бе написал тази песен отделно от албума „Петров пее Пармаков“ по текстове на Тери Калийски. Каза, че е в стила на Джери Рафърти, изсвири ми я, попита ме дали ми харесва. Той имаше афинитет към хитовете, освен че бе страхотен джаз музикант. Много ми хареса, не знаех, че пише такава музика. Тогава Тери Калийски написа Looking for Shelter, Милчо Спасов я преведе като „Подслон в дъжда“.

С тези песни Васил Петров получава своите първи награди „Златен Орфей“.

Концерта по повод 30 години в музиката Васил Петров заедно със своя мениджър и продуцент Маргарита Тошева ще превърне в специално преживяване.

Васко винаги мисли с какво още може да зарадва своята публика. Винаги е голямо вълнение, винаги търсим изненада. Аз си го представям и го преживявам преди да се случи. Той се вдъхновява от новото, което иска да сподели.

Снимка: Светослав Николов

Така ще е и този път с изненада, която Васил Петров подготвя с Теодосий Спасов. Ще чуем дует с аржентинската певица Карън Соуза, която ще открие концерта със свой сет.

Запознахме се в Сардиния, тя се влюби в гласа на Васко, направиха дует. Запозна ни с авторката на песенна поезия за Франк Синатра в последните му години. Нейни проекти са отличени с „Грами“. Нямаше време да напише текст на песен за този концерт, но се надяваме това да се случи по-късно през годината.

С Хилда Казасян Васил Петров ще изпълни две песни от програмите с филмови хитове – творба на Вили Казасян с актуален и днес текст на Захари Петров, както и How Do You Keep the Music Playing в аранжиментите на Христо Йоцов. С Мария Илиева ще поднесат соул баладата Don’t Let Me In, която двамата записват по текст на Сашо Кипров за Be In Love Forever. Песента ще направи премиера в нов аранжимент на Румен Бояджиев – син. Негова е оркестрацията на изненадата с Теодосий Спасов. Румен Бояджиев – син обновява и направените по-рано за Васил Петров свои аранжименти. Самият вокалист пише акомпаниментите. Джаз триото е в състав Николай Костадинов – пиано, Даниеле Феббо – контрабас и бас китара, Кристиан Желев – барабани. Концертът е с Плевенската филхармония под диригентството на Христо Павлов.

Сътрудничествата ще бъдат представени на финала на концерта. След интродукцията със сета на Карън Соуза ще чуем последователно като три отделни части български песни, джаз стандарти и евъргрийни, филмова музика. Специален участник е цигуларката Зорница Иларионова – постоянен спътник на Васил Петров в летните и коледните му турнета в България и по света.

Jazz FM е медиен партньор. Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата. Билети се продават в мрежата на Eventim, в Купи билети и в Билетния център на НДК онлайн и на място.