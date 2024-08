Димитър Льолев сформира Модерен малък духов оркестър и записва с него албума Native (2022 г.)

В сформирания от Димитър Льолев Модерен малък духов оркестър за първи път чуваме композитора и саксофонист като лидер на голяма духова формация в стилистика, която съчетава любовта му към фолклора със страстта му към джаза. През 2022 г. групата издаде албума Native. Представяме го в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM на 31 юли от 19 ч. с повторение на 3 август от 14 ч.

Самата идея ми дойде през годините, когато се прибрах от Нидерландия. Завършил Джаз консерваторията в Грьонинген, започнах работа в Смолянския духов оркестър. Тогава го водеше маестро Атанас Капитанов. След като той ни напусна, за кратък период от време ме назначиха да водя репетициите. Тогава, около 2006 г., оркестърът не бе пълен в състав. Започнах да пиша аранжименти на познати любими мои джазови пиеси, като давах мелодията на себе си, а духовият оркестър ми акомпанираше. Другият репертоар вече ни беше доскучал от свирене. Не знаех как новата посока ще се приеме от музикантите. За моя радост, те се влюбиха в тази стиликстика. За по-малко от два месеца направихме репертоар от повече от 40 пиеси в стил суинг, фънк, боса нова, латино. Понатрупах малък опит в аранжирането за такъв състав, на който аз да съм солист, за да не тормозя другите. Но се появиха желаещи да помагат в мелодиите и в моментите за креативност – солирането. Така започнах да правя авторски мелодии. Когато във времето на Ковид нямаше какво да се прави, записахме с приятели пиесите, които бях натрупал. Някои са писани върху джазова хармония, а други бяха авторски форми, мелодии и хармонии.

Записах албума с ритъм секция Боби Петров, Атанас Попов и Борис Таслев, който изсвири партиите на тубата на бас китара, от което малко се промени звукът на оркестъра. Сам записах всички мелодии, тъй като не можехме да се събираме много хора в студиото. Влади Мичев записа тромбоните партии, Мартин Ташев – тромпетите и флюгерхорните. Поканих Теодосий Спасов да участва, защото знаех, че на този тип музика много ще отива неговото свирене. Кларинети записаха Илиян Илиев и Ивайло Христов, мой приятел от детските години. Албума записа, смеси и мастерира Константин Кацарски. Много важна работа при записите свърши и Влади Мичев.

Защо Native? Защото винаги в моята музика съм използвал похватите от нашите местни традиции.

За „Мощно“ си представях големите духови силови оркестри в САЩ, които свирят преди спортни събития и други подобни мероприятия. Исках да имам пиеса с такава енергия. С хода на нещата еклектично се появи местна мелодия, която ми дойде в този мощен бийт.

Албумът е създаден с идеята за свирене заедно. Как се отрази това събиране във времето на пандемия като ведрост и живителна глътка въздух за нов, свободен, пълноценен живот?

Мой приятел музикант бе казал, че сме като вода – винаги можем да намерим пролука в трудностите. Така беше и в пандемията, която се отрази много тежко в сферата на изкуствата. Направихме нещо, което обичаме и не бях правил. Поддържахме се живи и идейни. През октомври представихме албума в Смолян в целия му блясък с почти всички музиканти, без Илиян Илиев, който бе с положителен тест за Ковид. На другия ден по покана на Нейко Бодуров представихме албума на неговия фестивал във Варна, самият той се включи с тромпета. Беше раздвижващо, с чувство за свобода и желание за връщане към нормалния живот.

През 2024 г. албумът ще бъде представен на Банско джаз фестивал. Концертът открива вечерта на 7 август.

„Другата страна“ е една от първите ми проби върху джазова стандартна хармония да направя музика, която идва „от другата страна“ на океана. Пиесата е почти върху хармонията на The Days of Wine and Roses. Мелодията е изцяло моя и напомня за българските орнаменти в мелодичен аспект, но не звучи като народна музика. Всичко това е в традиционния български ритъм 7/8 – ръченица.

Hip Chalga e композиция, която е записвана и с друг проект…

Hip Chalga е моя мелодия, с която се събудих един ден, докато бях студент в Нидерландия. Станах и я записах, не исках да изтърва момента. След няколко дни я довърших, измислих ѝ форма. Тя е много лека пиеса в стандартна А – А – Б – А стандартна форма, с лесна хармония, ритъмът е грууви и е с елементи от нашия фолклор. Записвал съм я в квартет за албума The Other Side. И сме я свирили в албум на BrazzViliDJ.

Оставаме в любимите Родопи с „Перелик“.

Имам хубава история с „Перелик“ от оркестър „Перелик“ – мои приятели, които навремето много слушах. Те свиреха по много модерен начин народна музика, вкарвайки в нея западни влияния. Първоначално свирех оригиналната тяхна мелодия, превръщайки я в джазова пиеса. Нейният автор ми е бил преподавател по народна музика на саксофон – Недко Дерьовски. Много обичах да си общувам с него по темата за фолклора и той да ми показва орнаменти от него. Завършил е кавал в Широка лъка и е невероятен кларинетист. Познаваме се с него още като бях фаготист и учех класическа музика в Музикалното училище в Пловдив. Тогава започнах да проявявам интерес към саксофона и народната музика. С тази мелодия завърших Консерваторията в Грьонинген. След това промених мелодията и я направих авторска. Тази пиеса съм записвал и в квартет за Rhodopology.

Какви възможности оползотвори като лидер в по-големия формат на духовия оркестър?

Първоначалната идея бе всички хармонии да се изсвирят от духовите инструменти. Много пъти сме свирили по събития. Но специално за Банско промених духовия оркестър. Тъй като четири духови инструмента ще държат хармонията, взех китарата като хармоничен и акомпаниращ инструмент. Така се получи октет с главна мелодия при саксофона и хармония от китарата. Ще свири Александър Логозаров. А първоначално само акомпаниращите духови инструменти ще имат и сола, за да стане по-шарена картината. Получи се по-богато и по-интересно.

В изпълненията на Банско джаз фестивал към Димитър Льолев – алт саксофон, ще се присъединят Тодор Бакърджиев – тромпет, Матиас Швенглер – тромпет, Велислав Стоянов – тромбон, Божидар Василев – тромбон, Александър Логозаров – китара, Борис Таслев – бас, Стефан Горанов – барабани.

Снимка: Димитър Алексов

Представяйки пиесата BP Jazz, моля те първо да разкодираме заглавието.

То е моята тайна! Но щом ти ме питаш, трябва да ти отговоря. Заглавието претърпя промени във времето, за да не се учудват хората – BP Jazz е Bulgarian People Jazz. Отне ми много години да се науча да го свиря свободно като нефолклорен музикант. В него има доста смени в размерите, които използваме в българския фолклор. Пиесата се получи в джазова форма, която се върти и върху която се импровизира, а смените в ритмите са постоянни, много и бързи. Това се случва на 16 такта. Свирим я в бързо темпо и е предизвикателство да задържиш правилното ритмично фразиране, когато дойде соловата част. Тя е една от моите пиеси, които наричам палави. Много си я харесвам. Имах огромно желание да видя как ще се получи с духов оркестър. Направих и неин много хубав вариант от албума Rhodopology в квартет.

Как се събират в едно фолклор и джаз? Знаем за любовта ти към двата жанра, знаем колко си виртуозен и емоционален в тях. Отраснал си в любов към народната музика и си развил влечение към джаза. И тук намираш своя начин да ги съчетаеш. Накратко, какъв е той?

Накратко – отне ми доста години. Отне ми доста години да успея да намеря своята лична доза на преливането от едното в другото. На мен ми е трудно да намеря друга дума освен „преливане“ за това как в една джазова фраза да има вкусен орнамент или обратното. Отне ми много време, докато намеря нещо, което да отговаря на моя вкус и на моя критерий за тази симбиоза. Някой път ми е звучало като еклектика, друг път – не. Не ми е изглеждало добре да деля фразата на две – с фолклор и джаз. Продължавам да се чудя музикално, като продължавам да пиша такива пиеси.

В интрото на „Ръченица“ слушаме кларинета на Ивайло Христов.

Началната тема на „Ръченица“ съм слушал на касетка в запис на акордеон на баща ми. По-късно, когато вече бях музикант с повечко опит, потърсих отново касетата, но не я открих. По спомен, свирейки си я за себе си, я нотирах. След това се появява бриджът и друга тема, чийто автор не успях да намеря, макар да разпитвах много музиканти. Затова си измислих моя мелодия върху подобна хармония. Така си стана пиеса с половината мелодия от баща ми и другата половина – от мен. И я записах по мой начин, по който мога да интерпретирам фолклора.

Следва музикална промяна в Round The River.

Round The River звучи много западно и американско, в стил бугалу. Свирехме в тази стилистика с Harlem Jazz. Помислих си, че нещо подобно ще отива на духов състав. Както знаем и всички сме слушали, духовият оркестър може да изсвири абсолютно всичко – от Дико Илиев до оперети и всякакви стилове в класиката и в другите жанрове. Да е шарено!

Албумът Native говори за родното и до момента бе представен на живо в Смолян и Варна, а през 2024 г. ще звучи от сцената на Банско джаз фестивал на 7 август. Той е създаден с идеята за общност, за събиране в музиката, за сплотяване и близост, които са ни особено ценни след пандемията. В обобщение, какво чувство и усещане предаде чрез албума?

Обобщавам, че ще е много красиво да го представим на сцената на Банско джаз фестивал. Ще ми е интересно да чуя как ще прозвучи в тази формация специално за концерта.

Винаги съм мечтал да напиша авторско „Хоро“, което да се доближава до моите разбирания за народна музика. Това ми е първа авторска мелодия, която измислих. Композирах я с инструмента, за да съм сигурен, че ще мога да я изсвиря в стилистиката на народната музика. Преди по-рядко пробвах мелодиите преди да ги завърша. Тази пиеса е писана специално за такъв тип формация – за големи брас команди.

Modern Tiny Wind Orchestra"Native" by Dimitar Liolev

Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България с финансовата подкрепа на Министерството на културата и под патронажа на Министерството на туризма, Jazz FM е медиен партньор. Входът е свободен, а за седящите места пред сцената билетите са в продажба в мрежата на Eventim.