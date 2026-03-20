Живко Петров с национално соло пиано турне: „Музиката възниква от желанието ми за по-добър живот. Светът на музикантите е много красив“

Живко Петров ще изнесе поредица от концерти с музиката така, както се е появила – в най-съкровена връзка с нейната прелестна природа. Той започва национално соло пиано турне, което към момента обхваща седем града, но със сигурност ще се добавят още. „За мен това турне е много лично. На пианото създавам цялата музика, то е причината да правя музика. Бих искал публиката да усети това, което съм преживял – искреност и любов към голямото изкуство.“ – описва преживяването Живко Петров в интервю по Jazz FM.

23 март – Шумен, НЧ „Добри Войников – 1856“, 18 ч.

24 март – Добрич, Огледална зала, 18 ч.

25 март – Варна, Радио Варна, 19 ч.

26 март – Бургас, Експоцентър „Флора“, 19 ч.

7 април – София, Sofia Live Club, 20 ч.

17 април – Пловдив, Радио Пловдив, 19 ч.

19 май – Плевен, зала „Катя Попова“, 19 ч.

Турнето се реализира с подкрепата на Министерството на културата. Билети в мрежата на Eventim и на място пред залите преди концерта.

На концертите ще чуем пиеси от двата издадени до момента соло пиано албума на Живко Петров – After 4 и Ten, композиции за триото му JP3 във вариант за пиано, както са създадени, а също и от предстоящия трети солов проект. „Когато съм сам с пианото, тогава съм 100 % себе си, не се притеснявам от нищо. Оставям си част, в която да импровизирам и да провокирам себе си и публиката. По тази причина всеки концерт е различен. Просто съм щастлив, когато съм с пианото!“ – споделя Живко Петров.

Музиката въплъщава представата му за възможния по-добър свят. Така отговори той на въпроса от какво възниква тя. „Това е искра, желание за по-добър живот. Музикантите сме утописти. За нас светът е цветен. Засвиря ли, се сливам с него и той става такъв, какъвто искаш да бъде. Много е хубаво, когато и хората, които слушат музиката, го усетят и си представят своя идеален свят. Светът на музикантите е много красив. Щастлив съм, че съм музикант и се надявам в следващия живот отново да бъда.“

Турнето ще бъде предшествано от майсторски клас в Шумен, на който Живко Петров ще работи с ученици от профилираното в изкуствата СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен. През 2023 г. той участва в съвместната инициатива на училището и Jazz FM „Джаз на четвъртия етаж“. Сега Живко Петров сподели впечатленията си: „Аз съм много впечатлен от цялата организация. У децата видях светлината, която я имаше и в мен, този заряд, който ти казва: за мен граници няма, щастието е пред мен, музиката е пред мен, радвай се на живота!“

Той е много щастлив, че младите таланти готвят за майсторския клас и негови пиеси от книгата с нотен материал „20 прелюдии за пиано“ с композициите от Ten и After 4.