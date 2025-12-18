Усъвършенстване в изкуството, изграждане на високи критерии: ученици от школите в НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ с коледен концерт; специални участници са Руми Коцева, Никола Попов и Нели Топалова

Класическа музика, поп и джаз, фолклор в песни и танци ще представят всички ученици от съставите към НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ на традиционния празничен концерт „В нощта на Коледа“. Той ще се проведе на 22 декември от 19 ч. в Зала 11 на НДК – кино „Люмиер“. Включват се всички обучаващи се в читалището, а специални участници са вокалистката и вокален педагог Руми Коцева, училият пеене при нея днес професионален артист в операта и мюзикъла Никола Попов, актрисата Нели Топалова. Представяме събитието с гостуване в студиото на секретаря на читалището Светла Славеева, ръководителя на хор „Христина Морфова“ Таня Никлева, диригента на Музикална студия „Български славей“ Неолина Пелова, ръководителя на клас по поп и джаз пеене Руми Коцева и младите таланти от тези две школи, съответно Емона Вълкова и Белослава Костадинова.

Женски хор „Христина Морфова“ догодина ще отбележи 90 години от създаването си, 10 години след основаването на читалището. Годишнината чества с реализирана мечта – пълно концертно изпълнение на албума Adiemus от сър Карл Дженкинс „което подготвихме с много обич“, споделя ръководителят Таня Никлева. Тя разказа, че хорът изнася продукцията извън пределите на България и представя програмата в концертни вечери по света. „Винаги се стараем да има разнообразие в репертоара, който подготвяме.“ – посочва Таня Никлева. Всяка година за Коледния концерт на родното читалище специално разучават песни, като винаги отдават почит към българската музика. Сега ще представят сюита от коледни песни от различни традиции на седем езика и ще завършат с песен на Добри Христов, отдавайки почит към Патриарха на българската музикална култура, 150 години от чието рождение отбелязахме само преди няколко дни.

На децата от Музикална студия „Български славей“ Коледният концерт на читалището дава увереност на сцената и неповторимо преживяване. Диригентът Неолина Пелова ни кани: „През детските гласове Коледа звучи по-топло. Тези песни създават спомени за деца, родители и публика. Когато чуете този концерт със сърцето си, музиката ще ви излекува от умората от цялата година. Децата са много истински, енергията им е много чиста, те са искрени и със своята непринуденост на сцената завладяват зрителите.“ В студията учи Емона Вълкова, която споделя: „За мен музиката е най-хубавото нещо. Не мога без да пея. Обичам да ходя в читалището, където създавам приятелства, продължаващи извън хора.“ Като своя любима от предстоящия концерт открои „Песен за джуджетата“ – „интересна и весела, като тя ще бъде съпътствана от танци“. Тя изрази голямото си желание да стане певица.

От 2015 г. 16-годишната днес Бела Костадинова е в класа по поп и джаз пеене на Румяна Коцева. Впоследствие любовта ѝ към музиката така се разраства, че продължава своето образование в Националното музикално училище „Любомир Пипков“. „Аз съм ученичка на Румяна Коцева даже преди да тръгна на училище. Тя е преподавателят, с когото съм работила най-много и от който съм научила най-много. Освен да развия певческите умения, тя ми помогна да развия изграждането си като личност, като разбирания, като човек. За мен тя е не само учител, но и ценен приятел, от когото съм научила много и продължавам да уча. Пеенето е голяма част от живота ми. Не мога без музика – независимо дали ще я слушам, дали ще я уча, дали ще композирам, ще пея или ще свиря. Това ми доставя голямо удоволствие и ми дава вътрешен мир. Чрез музиката се изразявам и живея с нея.“

Младата вокалистка печели много награди от конкурси в България и чужбина, а нейният преподавател Руми Коцева е щастлива: „Най-много ме радва, че тя прие музиката за своя професия в живота. Тя вече е в Музикалното училище с пиано, но напоследък се преориентира към пеенето и учи класическо пеене. Което не пречи на поп пеенето, в което е голяма специалистка.“ Сред отличията на Белослава са награди от Evergreen Fest Sofia – фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и български и световни евъргрийни, създаден и организиран от Румяна Коцева. Талантливата вокалистка винаги се е представяла блестящо, уверена на сцената. „Работили сме много с госпожата и искам да покажа това, което знам. Не усещам притеснение на сцената, никога не съм имала. Тя е място да се изразя.“ – казва Белослава Костадинова. Руми продължава: „Тя чака този момент с нетърпение. Усеща вълнение, но не и притеснение. Самочувствие ѝ дава това, че е много добре подготвена.“

Белослава Костадинова разказва, че се преориентира към оперното пеене, защото иска да усвои повече стилове. „Имам опит в поп и джаз, пък и много обичам да ходя на опера.“ – казва тя. На 7 години Бела Костадинова печели кастинг за участие в мюзикъла на Любомир Денев и Анри Кулев в Софийската опера и балет „Лили и вълшебното бисерче“. В продължение на три години изпълнява главната роля. Тя е втората ученичка на Руми, която от поп и джаз пеенето преминава през мюзикъла в Националната опера и продължава с оперно пеене. Пример за това е възпитаникът на Руми Коцева в школата в читалището Никола Попов, който като дете играе в „Шрек“ в Софийската опера и балет, а сега е щатен артист в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. „Никола е също един от моите ученици, с които много се гордея, избрали музиката за свой път в живота. Той винаги казва, че аз съм причината той да се влюби в пеенето и в музиката. След това избра оперното пеене и се изявява по всички оперни сцени в България. Но той продължава да пее и поп музика, което никак не е странно и е съвсем възможно. Когато човек владее техниката на пеене, независимо в кой стил, той ще може да се изяви както трябва.“ – възхитена от постиженията на възпитаниците си е Румяна Коцева.

По традиция Руми ще открие концерта с коледна песен и също така ще го закрие в дует с Никола Попов. Двете песни са от емблематичния албум на вокалистката „Вечните коледни песни на български език“, в който пее световни коледни класики в свои поетични, но точни на оригиналното съдържание преводи. През тази година албумът бе преиздаден на диск, на флашка и на плоча.

Румяна Коцева за празничния си албум – „Вечните коледни песни на български език“ (2005 г.) - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

През 2024 г. „Вечните коледни песни на български език“ се сдоби и с концертна версия с оркестрации на Славил Димитров, като програмата бе поднесена със Симфониета Шумен под негово диригентство в Шумен и в зала „България“ в София, а сред специалните участници бяха дъщеря ѝ Таня Апостолова и вокалистите Васил Петров и Никола Попов (на снимката по-долу). Днес някои от тези произведения ще прозвучат в изпълнение на Руми Коцева на коледния концерт на Симфониета Шумен под диригентството на Цанислав Петков от 19:30 ч. в зала „Арена Шумен“.

Възхвала на доброто, празник на живота: Руми Коцева пее вечните коледни песни на български език на концерт, който пренасяме в ефира на Jazz FM - Jazz FM

Снимка: Марияна Гугалова

Друг участник в концерта е спечелилият тази година Гран при на Evergreen Fest Sofia Филип Донков. Така Руми Коцева за втори път през 2025 г. ще бъде с него на сцената.

Румяна Коцева преди седмото издание на Evergreen Fest Sofia за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни: „Нашата цел е децата да се поучат от тези примери от най-висока класа и качество“ - Jazz FM

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Отличието му бе присъдено единодушно от журито: певците Камелия Тодорова и Орлин Горанов и програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. Фестивалът се провежда със съдействието на НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ и столичния район „Триадица“. Jazz FM е медиен партньор.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Секретарят на читалището Светла Славеева посочва: „При нас усещането е за екипност и взаимност. Работим заедно, заедно правим всички крачки напред. Важното е, че се развиваме и имаме винаги бъдещи проекти. За нас 2026 г. е юбилейна. Читалището става на 100 години, предстоят ни много концерти, изложби, премиери, филми, много съпътстващи събития. Вече работим за реализирането на всичко това. На 11 февруари предстои концерт в памет на певицата и композиторка Мария Нейкова по повод 80 години от рождението ѝ. Читалището се развива като културно средище, обединяващо хора от различни възрасти, които искат да се занимават с изкуство и търсят по-сериозна реализация. Младите таланти ни радват!“

„Нашето читалище с всичките си школи, с всичките си преподаватели, с цялата си богата и пребогата културна дейност наистина е едно средище за малките деца. Има такива, които ходят едновременно на пеене, на рисуване, на балет, на английски език. Те се чувстват в читалището като у дома си, на тях им е приятно. И най-голямото постижение за възпитанието им е това, че се стремим да изграждаме у тях високи критерии за изкуството. И мисля, че го постигаме.“ – убедена в резултатите от усърдната работа е Румяна Коцева.

И още имена на професионални музиканти, тръгнали от школите в читалището: Михаела Маринова, Александър Логозаров, Васил Хаджигрудев…