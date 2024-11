Русенската джаз колегия с идея за Алея на джаза в почит към местните стожери: набира подкрепа и дарения в навечерието на 48-ото издание на Jazz Fest Ruse

Русе за 48-а година провежда своя джаз фестивал, набрал през десетилетията национална популярност като сцена на откритията и първите срещи. Организатори са Община Русе, ОП „Русе арт“, Клуба на дейците на културата в Русе и Русенска джаз колегия с подкрепата на местния бизнес. Програмата е изготвена от Теодосий Спасов, а за организацията на място работят Мариан Савов – директор на ОП „Русе арт“, и Даниел Джумалийски – създател и лидер на Русенската джаз колегия.

„Джаз фестивалът в Русе е дал началото на кариерата на много млади изпълнители. От тук тръгнаха Йълдъз Ибрахимова, Теодосий Спасов, Иво Папазов. Тук бяха посрещнати с голям интерес Веселин Койчев и редица други музиканти. Нашият град е свидетел на изявите на джаз величия като Намисловски, Шукалски… Традициите са много сериозни.“ – коментира часове преди старта Даниел Джумалийски – създател и председател на Русенската джаз колегия.

Джаз фестивалът в Русе е създаден от легендарния Петър Петров – Петьо Парчето, който се славеше със завиден усет за потенциала на младите таланти, и им даваше сцена на този форум. Така, и с изявите на основания от него Оркестър Русе той култивира у русенци, но и у националната джаз общност вкус към новаторството и към експеримента, повдигайки непрекъснато хоризонта към все по-далечни пространства. През 2005 г. Петър Петров бе обявен за Почетен гражданин на Русе, а общината разказва за приноса му на своя сайт. „Той бе човекът, който възпита много сериозна джаз публика в Русе. Покрай този фестивал се запознах с музиканти като Боби Русев, Илко Петров, Стайко Стайков, Пламен Николов – всички те – позабравени. Затова Русенската джаз колегия имаме идеята да възкресим паметта за тях.“

От две години водената от Даниел Джумалийски джаз общност в града работи по идеята за Алея на джаза в почит към местните джаз стожери. „Имаме готов проект, дарен от нас на Община Русе. Търсим спомоществователи, които да направят реализацията на идеята възможна. Надявам се скоро Алеята да бъде факт. Обърнали сме се към Министерството на културата. Независимо от това, разкрихме целева банкова сметка и вече имаме първите дарители, което изключително много ме обнадеждава.“

Снимка: Русенска джаз колегия

Вузиализация

Проектът предвижда поставянето на звезди с имената на ярки русенски джаз музиканти, прославили града и страната по целия свят, в пространството пред Дома на културата. „Той е замислен така, че да бъде изпълнен в стила на бул. „Холивуд“.“ – разказа инициаторът. Идеята е надградена с предложението на сина му Деан Джумалийски – също увлечен от джаза, във всяка една от плочите да има вграден кюар код, чрез който ще се достига до изпълнения и информация за съответната личност на няколко езика. „Това идеално се вписва в намеренията на нашия град да се развива като туристическа дестинация.“ – подчертава Даниел Джумалийски. Днес се открива подписка, в която всеки ще може да обоснове и мотивите си да подкрепи тази идея. Тя ще бъде добавена към депозирания в Министерството на културата и Община Русе проект. „Наистина се надявам той да се осъществи, защото ако нямаме памет за миналото, нямаме и фундамент за бъдещето.“ – посочва Даниел Джумалийски.

В 48-я Jazz Fest Ruse той отговаря за джемсешъните в „Макс клуб“ от 22 ч. Квартет на Русенския джаз синдикат ще води музикалната вечер днес. „Те имат доста интересна програма от джаз стандарти в по-модерен аранжимент с елементи на фънк и фюжън.“ RJS Quartet е в състав: Анатоли Ангелов (саксофон), Светослав Неделчев (бас китара), Александър Атанасов (китара) и Лазар Бенов (барабани). Утре ще ни посрещне триото на Джанер Каптан – контрабас, с Петър Петров – пиано, и Свилен Начев – барабани. „Те са идвали в Русе и са направили много добро впечатление с финеса, с който изпълняват джаз стандарти.“

Русенският джаз синдикат ежегодно организира общ концерт на местната джаз гилдия. „Нашата идея е даваме сцена за изява на изключително многото талантливи музиканти в нашия град.“ – Даниел Джумалийски изрежда имената на Аделина Радева, на вибрафониста Иво Стоянов, който сега учи в Грьонинген, на сина си Деян Джумалийски, който също е поел в посоката на джаза. „Целта на Джаз синдиката е да дава път на младите – нещо, което ни е завещано от Бате Петьо и от всички музиканти, които са минали през Оркестър Русе. Мисля, че това е бъдещето на нашия град, и не само на нашия град.“

Наскоро говорихме за Даниел Джумалийски с Питър Ърскин, който свързва България с имената на Милчо Левиев и на русенския джаз активист. Това е пример за силата на джаза да събира, да сближава и да създава връзки, които устояват във времето. „През годините съм разбрал, че колкото по-голям е един човек, толкова по-естествен е и по-близък до хората. Когато преди 15-ина години се приближих до Питър Ърскин, знаейки какво величие е, краката ми трепереха. В момента, в който се представих, той скъси дистанцията, започна да разказва за джаза. А като разбра с какво се занимавам, взе кожата на един от барабаните, направи си автошарж и написа Sock It To Me.“ Така барабанистът получава за спомен чорапи със своя лик, а още един такъв подарък му бе поднесен сега преди концерта на квартета му в Sofia Live Club.

Завършвайки нашия разговор, Даниел Джумалийски отново подчерта приноса на първопроходниците в новата история на джаза у нас: „Никога не трябва да забравяме кой положи началото на този фестивал, не трябва да забравяме за Бате Петьо, за Стайко, за Илко – да е жив и здрав още дълги години, за Сашо Бербера, за Борко... Този фестивал го възприемам като спомен за тях и като сила да го развиваме и за в бъдеще.“