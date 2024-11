Музиканти от няколко държави в четири концерта и два джемсешъна на 48-я Jazz Fest Ruse на 15 и 16 ноември

Делото на Петър Петров и Борис Петров продължава в 48-ото издание на Jazz Fest Ruse на 15 и на 16 ноември. Фестивалът включва общо четири концерта от 19 ч. в Доходно здание и два джемсешъна в „Макс клуб“. Организатори са Община Русе, ОП „Русе арт“, Клуба на дейците на културата в Русе и Русенска джаз колегия с подкрепата на местния бизнес. Програмата е изготвена от Теодосий Спасов, а за организацията на място работят Мариан Савов – директор на ОП „Русе арт“, и Даниел Джумалийски – създател и лидер на Русенската джаз колегия.

С идеята да се почувства щастието от живота Живко Петров рисува красиви музикални картини от България и от света в On the Way (2022 г.) на JP3 - Jazz FM

Jazz Fest Ruse започва с изпълненията на JP3 на Живко Петров с Димитър Карамфилов и Димитър Семов. Втората група е на Артур Дуткевич. „Той е свирил много пъти в България, включително по покана на Русенския фестивал. Стар приятел е на Петьо Парчето и е бил в Русе през 80-те като млад пианист в групата на Томаш Шукалски. Тогава се запознах с него. Изключително фин и чувствителен джаз пианист. Той е бил гост и на Полския културен институт, канил съм го на турнета в Полша и сме свирили заедно там.“ – разказа Теодосий Спасов по Jazz FM.

Световни измерения на националния фолклор в албума „Патешка супа“ (2023 г.) на Теодосий Спасов с хърватските музиканти Тихомир Хойсак и Филип Новосел - Jazz FM

Втората вечер започва с първа изява у нас на трио с членове от Хърватия и Словения, което основно работи в Ню Йорк. Филип Новосел свири на хърватска тамбура и е завършил джаз в Ню Йорк. Тихомир Хойсак е контрабасист. С Теодосий Спасов тримата преди две години записаха свой концерт и го издадоха в албума „Патешка супа“. Барабанист е Жан Тетичкович от Словения, известен и с работата си като бигбенд аранжор. Той от години живее в Ню Йорк, където се дипломира.

Финалът на концертите поставя с първото си участие на фестивала Бигбенд Русе с диригент Димчо Рубчев. Солисти ще са Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов. „Аз много харесвам този оркестър и мисля, че той заслужава да има ежегодно присъствие на Русенския джаз фестивал с различни солисти.“ – коментира Теодосий Спасов. Самият той ще изпълни творба, аранжирана за бигбенд от Любомир Денев – „Балада за една надута гайда“. Тази пиеса той е получил като изненада, докато се разхожда в Монреал по време на турне там. Ще прозвучи и „Персонификация“, както е озаглавен един от неговите албуми.

Двете вечери ще завършат с джемсешъни. В петък водещ ще е RJS Quartet – Анатоли Ангелов (саксофон), Светослав Неделчев (бас), Александър Атанасов (китара) и Лазар Бенов (барабани), а в събота – триото на Джанер Каптан – контрабас, Петър Петров – пиано, и Свилен Начев – барабани.

За Русенския джаз фестивал Теодосий Спасов разказа: „Това е една сцена, която ме направи достояние на джаз публиката, благодарение на Петьо Парчето още в началото на 80-те. Почти ежегодно присъствахме в програмата с „Джаз линия“ с Веселин Койчев, Дочо Панов, Радул Начков, Йълдъз Ибрахимова, свирили сме и с Веселин Николов секстет. Винаги е имало джаз атмосфера, винаги е имало време да обменим идеи с другите участници. Хора като Петьо Парчето се раждат само веднъж. Той има голям принос за българския джаз. Фестивалът при него доби международно ниво. Русенци са били щастливи, че са имали такава личност. Той не само бе изпълнител, композитор, идеолог на джаза, но превръщаше джаз концертите в образователни програми. Затова русенската публика е толкова ерудирана по отношение на джаз музиката.“

Билети се продават на касата на Доходното здание, като цената за една вечер е 20 лв., а за двете – по 15 лв. на вечер. Повече информация може да се получи на телефони 0895474853 и 0894483014.