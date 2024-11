Руми Коцева пее вечните коледни песни в свой превод на български език и с оркестрации на Славил Димитров на 2 декември в Шумен и на 4 декември в столичната зала „България“

За първи път на живо слушаме „Вечните коледни песни на български език“ в превода и изпълнението на Руми Коцева. Любими класики от цял свят носят вестта за раждането на Спасителя, разказват за красотата на празника и посрещат с радост и надежда Новата година във верния на оригинала поетичен превод на вокалистката. Автор на оркестрациите е Славил Димитров, който дирижира ръководената от него Симфониета Шумен в първите концертни изпълнения на програмата на 2 декември от 18:35 ч. в зала „Проф. Венета Вичева“ в Шумен и на 4 декември от 19 ч. в зала „България“ в София.

Гост-солисти са вокалистите Васил Петров и Никола Попов, а гост-музиканти – Цветан Недялков – китара, Кристиан Илиев – пиано, и Ивайло Звездомиров – бас. Обещанието за по-добро бъдеще, което празниците носят в себе си, ще бъде подчертано от Детски хор на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София. Jazz FM е партньор на концертите.

С концертите „Вечните коледни песни на български език“ Руми Коцева отбелязва 45 години творческа дейност. Премиерите в Шумен и София ще бъдат последвани от преиздаване на едноименния албум от 2005 г., който освен на диск, ще излезе и на плоча.

Репертоарът включва 14 красиви песни, поднесени с изящно музикално майсторство от звездния състав. We Wish You a Merry Christmas, O Holy Night, Jingle Bells, The Little Drummer Boy възвестяват празника, който продължава със Stille Nacht, Silver Bells, Santa Claus Is Coming to Town, White Christmas и Adeste Fideles. В първоначалния си вариант албумът завършва с възхвала на Божията благодат в химна Amazing Grace. Като бонус тракове в новото издание са добавени Ave Maria и Winter Wonderland, които също ще прозвучат на концертите. В програмата е и Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Излязъл през 2005 г., това е първият албум с коледни песни в България. Пяла ги с голяма любов в оригиналните им версии, Румяна Коцева иска текстовете им да докоснат всеки един слушател. Така се появява албумът „Вечните коледни песни на български език“, които сега за първи път ще бъдат изпълнени на живо в нови оркестрации на Славил Димитров. В тях той използва богатия си музикален речник и огромния потенциал на състава, за да предаде в пълнота емоцията на светлите празнични дни и да претвори атмосферата на вълшебство. Заглавията проследяват радостта от раждането на Божия син и семейните ритуали в отбелязването на празника. Чрез тези вечни песни Руми Коцева ни приканва да гледаме към доброто, което предстои, а в пътя към него да проявяваме постоянство, да бъдем всеотдайни и да сме водени от вярата, че винаги имаме на кого да се осланяме.

„Има нещо тайнствено и много красиво в Коледа като празник – елха, украса, картички, подаръци… Приповдигнато настроение… Прилив на обич към семейство и приятели… Добри мисли и чувства… Нещо, което отваря сърцата за благородни жестове! Надявам се, че и песните от този албум ще допълнят светлия празник!“ – обръща се Руми Коцева към слушателите на новото издание на „Вечните коледни песни на български език“. В музикалното оформление на студийните записи за албума от 2005 г. аранжиментите са написани от Румен Бояджиев – син, продукцията е подготвена от него и Виктор Стоянов, звуковият дизайн е на Румен Бояджиев – баща, а премастеринг прави Борис Чакъров.

Празнуваща 45 години творческа дейност, Руми Коцева пее от дете, завършва „Културознание“ и „Музикознание“ в Лайпцигския университет, а след това – „Поп и джаз пеене“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. В продължение на 15 години е солистка на Ансамбъла на Строителни войски. Прави записи за БНР, БНТ и „Балкантон“. Още с дебютния си албум „Водопад“ (1987 г.) се откроява на музикалната сцена с големия си хит – песента „Непознат“ (музика: Мария Ганева, аранжимент: Румен Бояджиев, текст: Петър Анастасов).

Дискографията ѝ наброява седем албума. От самото начало до нея са Румен Бояджиев и Даниела Кузманова. За скоростно набралата популярност вокалистка песни пишат и Александър Бръзицов, Зорница Попова, Асен Драгнев, Константин Цеков, Митко Щерев, Матей Стоянов, Евтим Евтимов, Живко Колев...

В кариерата си тя става носител на множество отличия, включително от „Златният Орфей“ и „Бургас и морето“, както и от конкурси в Сопот (Полша) и Росток (Германия).

Руми Коцева е утвърден вокален педагог със собствена школа към НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“. В своята практика тя широко застъпва изпълненията на джаз стандарти и незабравими български песни.

През 2012 г. с ученици от класа си започва поредицата от концерти „Българските евъргрийни“, като за четири години проследява важни етапи от музикалното ни развитие от 60-те до 90-те.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

През 2019 г. основава фестивала за изпълнение на джаз стандарти и вечнозелени песни Evergreen Fest Sofia, на който е директор. В него има специално направление за българските евъргрийни. Постоянни членове на журито са вокалистите Камелия Тодорова и Васил Петров и програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Мнозина от членовете на творческия състав за концертите са ангажирани в преподавателска дейност и занимания с млади таланти като елемент от усилията за развитие на по-добра музикална среда. Авторът на оркестрациите и диригент Славил Димитров е диригент на Младежка филхармония „София“ и на Младежка хорова капела „Любомир Пипков“ в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София. Проф. д-р Цветан Недялков е ръководител катедра „Поп и джаз изкуство“ към Вокалния факултет на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, където преподава джаз китара и история на джаз китарата, педагогическа практика и съпровод. Негов колега в Консерваторията е Кристиан Илиев, който обучава в дисциплината „Поп и джаз пеене“. Ивайло Звездомиров преподава бас китара в Центъра за музикални изкуства в НДК.