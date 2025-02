Педагогът Доротея Люцканова преди гостуването на ученици от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен за концерт в София и посещение в студиото на Jazz FM: „Култивираме у тях необходимост да слушат и да пеят джаз“

Учениците от класа по поп и джаз пеене на д-р Доротея Люцканова и Георги Чапанов в НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен ще повторят концерта си от Общинска зала „Катя Попова“ отпреди няколко седмици (на снимката горе) в бар Singles в София. На 24 февруари от 19 ч. те ще излязат на сцената с бенд в състав: Арнау Гарофе – саксофон, Станислав Арабаджиев – пиано, Васил Хаджигрудев – контрабас, Стефан Горанов – барабани, който също е родом от Плевен. За предходния концерт д-р Люцканова разказа: „Всички бяхме толкова емоционално ангажирани и щастливи. На децата очите им светеха. Една такава среща с професионални музиканти в джаз попрището бе голямо събитие за тях. Виждам израстването им след това. И имат много по-голям интерес към джаза.“

Именно с култивирането на усет към тази музика започва пътят напред и нагоре за младите таланти. „Първото е да се създаде у тях усещане за джаза. В него трябва да има груув, вътрешно преживяване. Те трябва да имат необходимост да слушат и пеят тази музика. И след това правим самите стъпки за представяне на джаз песен – работа с нотния материал, изисквания към фразата. Те слушат много музика и различни изпълнители с техните интерпретации на дадена песен. За да създаде всеки един своето изпълнение, трябва да има богата музикална библиотека в съзнанието си. Разучаваме джаз стандарта по ноти, изучаваме мелодията, обръщаме внимание на ритмиката. Те натрупват тези знания в процес. Когато се срещнат с професионални музиканти, се чувстват сигурни в това, което правят, и могат да надграждат.“ – разказа за обучението по джаз в НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен д-р Доротея Люцканова.

„Един джаз ден“ в София със значимост от национална величина - Jazz FM

Снимка: Валентин Станков

Тя откроява като важна концепцията за среща с професионални музиканти. Така нейни ученици се представиха на организирани и съорганизирани от Jazz FM събития, като фестивалите „Джаз в цялата страна“ в Стара Загора, „Деца на джаза“ в Шумен, „Един джаз ден“ в София.

Снимка: Владимир Мастиков

В Плевен през миналата година проведохме работилница в Училището по изкуствата с Мими Николова, а след това представихме концерт в Общинска зала „Катя Попова“.

Мими Николова предаде завета си на ученици от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен на творческа среща, организирана съвместно с Jazz FM - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Едно от изпълненията имаше специално представяне в предаването „Вечната музика“ по БНТ. Предстои видеото към „Шахмат“ да влезе в художествено-документален филм за Мими Николова, който подготвя режисьорът Владимир Мастиков. Поканихме младите таланти за изява на сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал, на който те с желание ще участват. „Следваме този път и мисля, че резултатите ще стават все по-добри.“ – убедена е д-р Люцканова.

Отлични резултати младите вокалисти показаха през изминалия уикенд на Evergreen Fest Sofia. С дипломи и награди си тръгнаха Никол Батолска, Дарина Гурдева, Тина Бързашка и Сиана Христова. Членовете на журито – Камелия Тодорова, Орлин Горанов и програмният директор на Jazz FM Светослав Николов, високо оценихме тяхното представяне.

Млади хора от цяла България пеят джаз, български и световни евъргрийни на Evergreen Fest Sofia: в конкурса тази година чухме 150 изпълнения - Jazz FM

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Миналата година Първа награда в своята възрастова група във второ направление за български евъргрийни спечели Паолена Бънджева с песен на Мими Николова.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

„Искам да изкажа благодарност на Румяна Коцева, която организира за пореден път един невероятен конкурс. Evergreen Fest Sofia е един от най-добрите конкурси в България, защото се пее качествена музика, поднесена по много интелигентен начин. Моите деца са изключително доволни от участието си. Разбира се, искат повече и повече. Всяка година очакват с нетърпение отново да се включат. Това ни провокира да работим усилено през годината. Щастието е взаимно!“ – коментира д-р Доротея Люцканова.

Талантите традиционно успешно се представят и на Националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова.“ На концерта младите вокалисти ще поднесат класически джаз стандарти като The Lady Is a Tramp, The Man I Love, Beautiful Love, Nature Boy, Someone to Watch Over Me. Ще пеят учениците Преслав Христов, Дивна Петрова, Камен Любенов, специалните гости Мартин Стоянов от Варна, и дъщерята на д-р Люцканова – кардиологът д-р Гена Стойкова, и др. „Те наистина обичат музиката.“ – казва за своите възпитаници вокалният педагог.

Снимка: Нов български университет

Класа по поп и джаз пеене на д-р Доротея Люцканова завърши и Тервел Иванов, който през миналата година бе финалист в първото издание на организирания от Нов български университет и bTV Radio Group конкурс New University Talent.

Млади таланти създават нова стойностна музика във второто издание на конкурса New University Talent, организиран от Нов български университет и bTV Radio Group - Jazz FM

Друг ученик на д-р Люцканова – Антонио Христов, в момента учи поп и джаз пеене в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Преди изявата им ще ви срещнем с тях в интервю на живо по Jazz FM от 14:30 ч. Ще се радваме да посрещнем младите таланти и още повече да ги привържем към джаза при гостуването им в новото ни студио в НДК. След това с радост ще ги представим в ефира ни и пред плевенската общественост в тазгодишното издание на пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“ през юни.