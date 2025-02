Млади таланти създават нова стойностна музика във второто издание на конкурса New University Talent, организиран от Нов български университет и bTV Radio Group

С идеята да дадем стимул на младите таланти да създават нова стойностна музика и да ги срещаме с широката публика, Нов български университет и bTV Radio Group обявяваме началото на второто издание на конкурса New University Talent. След финалния концерт миналия юни не искахме да се разделим – продължихме да говорим за песните – как са прозвучали на живо, как могат да станат още по-добри. Тази година продължаваме, като заявки вече могат да се подават на сайта на конкурса talent.nbu.bg в срок до 31 март.

„Конкурсът New University Talent е изключително важен за развитието на младите таланти. Той им дава стимул да творят и им осигурява връзка с аудиторията. Цели на bTV Radio Group винаги са били да свързваме артисти и публика, да указваме посока, да отваряме перспективи.“ – коментирах пред bTV програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. „Много сме щастливи да кажем, че вратите за втора година на всички млади хора се отварят към конкурс, който дава невероятни шансове да се качат на голямата музикална сцена.“ – посочи също пред камерата на bTV Новините Евелина Андреева от Нов български университет.

Изискване е песните да се нови – непубликувани и неизпълнявани, да са на български език, в създаването им да не е използван изкуствен интелект. Участниците (автори и изпълнители) трябва да са на възраст от 15 до 30 години. Пълните условия са публикувани на сайта на конкурса.

Преди крайния срок младите творци отново ще имат възможност да се срещнат с музикални експерти в лаборатория за песента. След 31 март журито ще избере десет песни – финалисти. Ако те са подадени във вид на демо, в Радио-телевизионния център на НБУ ще им бъдат направени студийни записи, за да бъдат излъчвани в радиостанциите от bTV Radio Group – bTV Radio, N-JOY, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock. Произведенията ще бъдат публикувани и онлайн за вот на публиката.

В музикална лаборатория „Изкуството на песента“ Ангел Заберски, Етиен Леви, Светослав Николов и Илиян Парасков подпомогнахме с насоки и препоръки младите таланти за конкурса New University Talent - Jazz FM

Снимка: Нов български университет

Във финалния етап те ще бъдат изпълнени на живо в клубен концерт, когато и журито ще определи песента победител. За нея НБУ в Радио-телевизионния си център ще създаде продукционно видео, а партньорите от Muze Music ще осигурят пълен дигитален менджмънт. Преди това финалистите ще бъдат представени в специален видео подкаст. Във всеки от тези елементи десетимата финалисти ще са пред аудиторията на радиостанциите от bTV Radio Group в благоприятна среда на стойностна музика и качествено информационно съдържание. След концерта утвърденият автор, продуцент и изпълнител Поли Генова работи с младите музиканти по техните авторски произведения, сценичното им присъствие и бъдещите им музикални възможности.

„Предизвикателството беше достойно посрещнато. Възхитени сме от това, което чухме. Удовлетворението е огромно за нас, за публиката, за артистите. Виждам как конкурсът изпълнява своята цел – да подпомага създаването на качествени нови песни.“ – коментира в подкаста на New University Talent в навечерието на концерта на финалистите програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Така чрез структурата на конкурса и начина му на провеждане даваме на младите музиканти ясни перспективи и стимул да създават песни с висока художествена стойност, които пълноценно да бъдат представени пред възможно най-големи и разнообразни публики. Подкрепата за младите таланти, популяризирането на тяхното творчество и насърчаването на музикалното образование са в основата на работата на радиостанциите от bTV Radio Group.

„Младите хора заслужават тази подкрепа. С първото издание на конкурса дадохме шанс на много от тях да се престрашат и да подадат своите нови авторски песни. Бъдете смели!“ – призова участниците в интервю по Jazz FM д-р Евелина Андреева, директор „Стратегическо развитие и маркетинг“ в Нов български университет.

Победителят в първото издание на конкурса – Ачо, вече работи с утвърдени артисти като Ирина Флорин и Михаела Филева, пише музика за филми. На филмова лятна школа в Созопол и Дюни на студенти от програма „Кино и телевизия“ на НБУ с ръководител гл.ас.д-р Борислава Димова бяха заснети видеа както за тази песен, така и за „Слято“.

Специалната награда на bTV Radio Group за артистично присъствие, майсторско владеене на музикални техники и подходящото им прилагане в изпълнението, стилна визия и отлични комуникационни умения, съчетани в единен професионален подход, получи квинтет Euphonia с песента „Луд гидия“ с музика и текст на Диана Димитрова и аранжимент на Борис Петков и Георги Селенски, а в изпълнението участват още Яна Миладинова и Мирян Миронов.

Приза връчи програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Снимка: Нов български университет

Ето и специалното представяне на вокалистката в подкаст.

Гласовете на публиката отидоха при Гергана Кочкова и песента „Съдба“. Тя получи production video от НБУ.

Сред финалистите е и млад талант от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен Тервел Иванов, когото сме представяли на „Един джаз ден“ – фестивал, организиран от Училище за певци D Stars с партньорството на Jazz FM.

В момента той е студент в НБУ.

Снимка: Нов български университет

Това е неговото представяне в подкаста на New University Talent.

Финалистите от първото издание на New University Talent можете да чуете тук.

Концертът на финалистите от първото издание на конкурса е наличен във видео тук.