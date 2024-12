Първо изпълнение на двата нови рояла „Стейнуей“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“; академията дари своя „Блютнер“ на 144 СУ „Народни будители“

Двата нови рояла на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ ще чуем за първи път идната сряда на един от редовните концерти на студентите в залата на академията. Инструментът, който досега звучеше там, бе дарен на 144 СУ „Народни будители“, което е с профил изкуства. Стейнуеите са сред осемте нови инструмента, които академията закупи с подкрепата на Министерството на финансите и Министерството на образованието. Блютнерът вече е в камерната зала на училището в столичния квартал „Младост“.

„Такава двойка инструменти няма другаде в страната.“ – коментира по Jazz FM ректорът на НМА проф. д-р Сава Димитров. „Това ще доведе до по-високо качество на обучението, което е на световно ниво. Сцената е отворена за студентите. Изявите им тук са гаранция, че техният път като професионални музиканти вече е начертан.“ – каза той. За първи път стейнуеите ще чуем на 4 декември от 18 ч. в изпълнението на Концерта за два рояла от Моцарт от Академичен симфоничен оркестър със солисти София Чернишкова и Петър Дюлгеров. В програмата е и Италианска симфония на Менделсон. Диригент е Никола Николов.

Част от студентите в Националната музикална академия са възпитаници именно на 144 СУ „Народни будители“. От миналогодишния випуск шестима продължават обучението си там, двама са в НБУ, е един – в НАТФИЗ. Двама вокалисти са се обучавали в белкантовата школа на Галина Ташева, други следват звукорежисура и звуков дизайн. Затова е толкова важно, докато са в училище, да разполагат с роял. „Няма как едно обикновено училище да има такова прекрасно бижу.“ – благодари старши преподавателят по музикално-теоретични дисциплини в 144 СУ „Народни будители“ Людмила Варадинова, горда от постиженията на учениците.

Те ще знаят все повече за музиката и ще намират пътя си в нея в последващи инициатива с Музикалната академия. Вече са проведени разговори с проф. Борислава Танева студенти да гостуват в училището, да запознаят учениците с теоретичен материал, а след това на рояла да изпълнят миниатюри от различни епохи. 144 СУ „Народни будители“ работи активно за развитието на учениците чрез изкуство. Там е изградена STEAM зала с арт център, то е редовен член на Европейската асоциация на музикалните училища и е в основата на създаването на асоциацията на училищата по изкуствата. Людмила Варадинова очертава проекцията на работата с учениците: „Трябва да работим не само за възпитанието на децата, но и на самото общество. От дълги години действаме в тази посока.“

Разговора с нея илюстрираме с изпълнения на новопридобития роял „Блютнер“ на шестокласничката Магдалена Ангелова, отличена с Гран при в Италия заедно със своя педагог Маринела Гюрова. „Когато имаме желание и талант и се положи усилие, могат да се постигнат изключителни резултати.“ – подчертава Людмила Варадинова. И благодари за дарението и подкрепата на ректора на Националната музикална академия проф. д-р Сава Димитров: „Такива личности са важни за постигането на достойното място на музикалното обучение, образование и професия.“

Двата нови стейнуея в академията застават до рояла на Панчо Владигеров, който висшето училище получи от дарител по време на честването на 125 години от рождението на големия ни композитор по-рано тази година. „Има още такива хора с чисти сърца, склонни да даряват, да дават безпрекословно, оценявайки таланта, и готови да го подпомагат, когато е необходимо. Тогава материалното е не цел за притежаване, а цел за предоставяне.“ – изрази благодарността си ректорът на академията проф. д-р Сава Димитров. Този благодетелски жест е продължение на линията на грижа за младите дарования. Инструментът преди това също е бил дарен – на младия тогава композитор и изпълнител от фамилията от Фердинанд.

Внуците на Панчо Владигеров на концерта за неговата 125-а годишнина в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

От 2025 г. носещият името на Панчо Владигеров конкурс намира нов дом в Националната музикална академия, на която е патрон. Доскоро събитието се провеждаше в града на детството му Шумен. В продължение четири години последователно конкурсите ще бъдат за пиано, за цигулка, за пеене и камерна музика и за композиция. Всеки ще бъде международен. През 2025 г. конкурсът ще се проведе от 1 до 10 март, документи се приемат до 1 декември. Той е под патронажа на Председателя на Народното събрание и получава финансова подкрепа на Министерството на образованието и на Министерството на културата.

„Конкурсът е национален символ, който най-силно обединява, защото Панчо Владигеров е европейски композитор. Познаването на основните фигури от миналото е важно не само за осъзнаване на мястото на българската класическа музика на световната сцена, но и за естественото съзряване на младите таланти.“ – посочва ректорът проф. д-р Сава Димитров.

В края на разговора ми с него се обръщаме към постиженията на джаз дарованията, обучаващи се в Националната музикална академия. Бигбендът на НМА току-що се завърна от първото си гостуване в чужбина – в Република Северна Македония. „Превърнахме сцената в място, на което представители на двете държави си партнирахме достойно и с изключително високо качество.“ – казва за случилото се в Скопие проф. д-р Сава Димитров. Там българските музиканти сътвориха фурор със своите северномакедонските си колеги. Това бе първият голям проект от двугодишното вече партньорство между академията в София и университета в Скопие.

Съвсем скоро предстои третият новогодишен концерт на Бигбенда на НМА. През 2022 г. младежите свириха в кино „Люмиер“ със струнен оркестър от свои колеги, а на следващата година изнесоха концерт в Зала 3 на НДК с Хилда Казасян и дори солист им бе Ангел Заберски. Сега те ще поднесат коледни класики с Еделина Кънева и Орлин Павлов на 21 декември от 19 ч. в Зала 3 на НДК, от чийто Новогодишен музикален фестивал концертът отново е част.

