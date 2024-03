В богат културен календар за 125 години от рождението на Панчо Владигеров Община Шумен планира създаването на Творческа резиденция за млади таланти

„Животът и творчеството на Панчо Владигеров са пример за това как е постижимо културното наследство на един народ да бъде възприето като общочовешко, като част от световната културна съкровищница. Искрено се надявам със събитията, които ще се проведат в Шумен, хората да се насладят на изкуството на Панчо Владигеров, да го усетят, да го осмислят и да се поучим – да потърсим от него послания за бъдещето ни.“ – коментира в интервю по Jazz FM заместник-кметът „Образование и култура“ на Община Шумен проф. д-р Светла Станкова.

Панчо Владигеров е от шуменски род и макар роден в Цюрих заради избора на майка му Елиза Пастернак да потърси по-високо ниво на здравни грижи, той винаги е възприемал Шумен за свой роден град. В него той обиква музиката и започва да се развива в изкуството под влияние на силния творчески дух в града. Намерението на Община Шумен е честванията тази година да завършат с основаването на Творческа резиденция за млади таланти от музикалните училища в цялата страна, които през ноември ще работят с внуците на композитора и ще изнесат концерти. Самите Панчо-младши, Екатерина, Александър и Константин Владигерови са приели поканата на общината и както посочи заместник-кметът проф. д-р Светла Станкова, те с радост ще се докоснат по нов начин до родното място на своя дядо.

Организираната от Община Шумен богата културна програма започна на рождения ден на композитора с традиционния ден на отворените врати и детски концерт-матине в музеен комплекс „Панчо Владигеров“ към Регионален исторически музей – Шумен. „Концертът бе адресиран към най-малката ни любопитно-впечатлителна публика – деца от детски градини, за които музицираха млади музиканти от Шумен. Направихме паралел между първата концертна изява на малкия Панчо на сцената на шуменското читалище „Архангел Михаил“, сега – „Добри Войников – 1856“, и изявите на децата в камерната зала на музейния комплекс, който днес носи неговото име. Шумен е градът на началото, на детството, на първите музикални стъпки. Той е мястото, където Панчо Владигеров започва да формира отношение към музиката в най-близкото си обкръжение под влияние на родители си, на първата си учителка по пиано – Павла Жекова, и в атмосферата на града, в който винаги се завръща впоследствие, за да търси вдъхновение.“ – разказа уредникът на комплекса Екатерина Томова. Именно тук Панчо Владигеров създава някои от най-забележителните си произведения, тук се пази неговото детско пиано, на което композира първите си опуси в Германия, тук е и последното физическо свидетелство за него – посмъртните отливки от лицето и ръцете му.

Днес събитията от честването на Панчо Владигеров продължават с откриването в 18 ч. във фоайето пред концертна зала „Проф. Венета Вичева“ на фотодокументална изложба, подготвена от Държавен архив – Шумен и отпечатана със съдействието на Община Шумен. Сред акцентите в нея са спомените на първата учителка по пиано на Панчо Владигеров – Павла Жекова. „Един от тях е свързан с най-ранните години на обучението му по пиано. След като свирил, решил, че то е разстроено и трябва го ремонтира. Махнал клавишите, но след това не могъл да го сглоби. Разплакан, той извикал бавачката и макар да било късно вечерта, отишли при учителя по музика. Детето било толкова разстроено, че настояло пианото да се оправи още сега, а не на следващия ден. Когато учителят го сглобил, Панчо бил толкова щастлив, че веднага седнал и засвирил.“ – разказа началникът на Държавен архив – Шумен д-р Антония Панева. В изложбата виждаме музиканта с неговото семейство в Берлин през 1912 г., а също и много малко позната снимка с Христина Морфова. Показано е и неговото родословно дърво, изготвено от Марко Хаджиев. Други документални свидетелства разказват за музикалния живот в Шумен – провеждането на музикални дни, посветени на Владигеров, международния конкурс за пианисти на неговото име, основан през 1986 г. Показани са и снимки от награждаването на Панчо Владигеров с отличието Почетен гражданин на Шумен.

В 18:35 ч. днес започва концерт на Симфониета Шумен с песни на Владигеров, оркестрирани от диригента Славил Димитров, и с участието на Мила Михова – сопран, и Виктор Кръстанов – бас. Те ще изпълнят по четири песни – по две от фолклора и по две от театралната музика към пиесите „Тебеширеният кръг“ и „Дванайсета нощ“. Повечето от тях за първи път ще прозвучат със симфоничен оркестър. „Представям ги в оркестрация, която съм се постарал да бъде доста близо до владигеровия оркестър. Голямо предизвикателство бе да се превъзмогне клавирната техника на акомпанимента, която трябваше да бъде прехвърлена в оркестровата тъкан. Непрекъснато сравнявах с принципите на оркестрация в Миниатюри „Шумен“, в „Класично и романтично“, в Първия концерт за цигулка и в Третия концерт за пиано, където вече е емблематична владигеровата оркестрация.“ – посочи маестро Славил Димитров.

От 8 до 19 април в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ще можем да разгледаме изложба с материали за Панчо Владигеров от фондовете на библиотеката. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ се включва в честването с викторина за живота и творчеството на музиканта на 16 април. В нея ще участват студенти от първи до трети курс на специалността „Педагогика на обучението по музика“. На 19 април ще се проведе конкурс за урок по музика, в който ще се състезават четвъртокурсниците.

На 23 април с камерен концерт в музейния комплекс „Панчо Владигеров“ще гостува триото Мартина Табакова (пиано), Атанас Кръстев (виолончело) и Стоимен Пеев (цигулка). На 27 април ще се проведе среща с автограф с последния ученик на композитора – проф. Милко Коларов. „При нас са гостували много от учениците на Владигеров още от откриването на комплекса. Тези срещи са вълнуващи и за публиката, и за гостите. Любопитни са нещата, които разказват – допълнителен щрих към многопластовия образ на композитора, пианиста, диригента и човека Владигеров“ – посочи уредникът Екатерина Томова. На 11 май ще има концерт на възпитаниците на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна от класа по пиано на Боян Бъчваров. „Това е традиционно добро сътрудничество с музикалните училища в страната.“ – подчерта уредникът на музейния комплекс. На 17 май ще има още един концерт на сопраното Таня Лазарова, пианистката родом от Шумен Елица Мирчева и проф. Филип Павлов, който ще представи своята нова книга „Музиката. Изповед за душата“.

Честването на 125 години от рождението на Панчо Владигеров завършва през ноември с основаването на Творческа резиденция за млади таланти с концертна програма, а първи лектори в нея ще са четиримата внуци на композитора Панчо, Екатерина, Александър и Константин. „Те с радост приеха поканата ни отново да се докоснат до града на своя дядо. Идеята е форумът да продължи три дни. Ще бъдат поканени ученици от музикалните училища към Министерството на културата. Така младите таланти от цялата страна ще се възпитават и вдъхновяват от творчеството на Панчо Владигеров и ще изпълняват негова музика. Те ще имат удоволствието да работят с внуците на композитора, с чийто концерт програмата на честването ще завърши.“ – разказа за събитието заместник-кметът по образованието и културата на Община Шумен проф. д-р Светла Станкова. Творческата резиденция ще се проведе в партньорство с Jazz FM и други радиостанции от bTV Radio Group като част от нашата Програма за подкрепа на развитието на младите таланти.

Приноса на Панчо Владигеров към националната и световна култура отбелязахме и в първото издание на фестивала „Деца на джаза“, организиран от Jazz FM съвместно с Общински младежки дом – Шумен и Община Шумен. Преди концерта на Екатерина, Александър и Константин Владигерови тримата внуци на музиканта чуха думи за него и за своя баща от Милчо Левиев и акад. Васил Казанджиев в интервюта по Jazz FM, коментираха техните изказвания, както и семейни снимки, предоставени ни от Държавна агенция „Архиви“, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Музеен комплекс „Панчо Владигеров“ – Шумен и Къща музей „Панчо Владигеров“ – София.

