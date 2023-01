Отговорните млади, посветили се на музиката: Любомир Денев – син дирижира филхармония „Пионер“ и Софийска филхармония „Рамо до рамо“ в програма с творби на Денев – баща, Гершуин и Елгар

Млади музиканти застават „Рамо до рамо“ до утвърдени колеги в изпълнения, пренасящи във времето ценности от класическата, джаз, поп и рок музика. На 22 януари на сцената на зала „България“ от 18 ч. ще са филхармония „Пионер“ и Софийска филхармония. „За нас е прекрасно и се радваме, че вече повече от 10 години имаме тази традиция, в която младите музиканти черпят от опита на филхармоничния ни оркестър.“ – каза пред Jazz FM Любомир Денев – син. Младият музикант респектира. Като ръководител на филхармония „Пионер“ у него личи колко милее за възпитанието и израстването на децата в изкуството. Като диригент винаги прави впечатление обичта му към музиката и уважението към хората, които я създават.

Филхармония „Пионер“ е един от първите младежки оркестри в Европа. Основан е през 1952 г. от диригента Влади Симеонов. Следва кратко прекъсване на творческата дейност от 2003 г., когато е закрит. „Благодарение на фондация „Влади Симеонов“ и на обединили се бивши членове, които имат успешни кариери като доц. д-р Александър Пешев, Весела Господинова и много други, през 2008 г. оркестърът е възстановен.“ – достоен продължител е Любомир Денев – син. Оркестърът има мисия, която изпълнява с изключително успешната си дейност. За нея през миналата година получи Специалната награда „Кристална лира“ на Министерство на културата – отличие, връчвано от Съюза на българските музикални и танцови дейци и Classic FM. Най-малките членове на филхармония „Пионер“ са на 13 години, а на-големите – на 23. „По-големите могат да помагат на по-малките.“ – обяснява диригентът за архитектурата на състава, в която малката разлика във възрастта е съществена по отношение на знанието и опита. И въпреки това те остават връстници, учещи се един от друг. Голяма част от оркестрантите са от НМУ „Любомир Пипков“ и НМА „Проф. Панчо Владигеров“, а по време на турнета в чужбина и на музикалните академии се включват обучаващи се в музикалните училища и училищата по изкуства в страната, като например в Русе, Пловдив, Плевен, Варна. „За да могат всички деца от страната да вземат участие в оркестъра.“ – посочва Любомир Денев – син за мисията на състава да приобщава и да улеснява взаимодействието в още един план. Сега техен солист ще е млад изпълнител, който вече има световна слава – Емануил Иванов.

Снимка: Camelia Sirli за EUROPAfest

През 2016 г. връчих на Емануил Иванов присъдената му Първа награда на Младежкия конкурс за класически музиканти от EUROPAfest в Букурещ като член на журито на Международния конкурс за млади джаз изпълнители, също част от фестивала. По-късно Емануил Иванов спечели най-престижната награда за пианисти – „Бузони“.

Млади, те са готови да се изправят пред всякакви предизвикателства и успешно да се справят с тях, а трудността на задачата ги амбицира. На 22 януари им предстои да изнесат поредна нелека програма. „Тя започва с Първи марш от Елгар. След това изпълняваме с изумителния пианист Емануил Иванов „Рапсодия в синьо“ от Гершуин – легендарно произведение, което оркестърът обожава, публиката – също. Във втората част на концерта е „Бийтълс сюита“, написана преди доста време от моя баща Любо Денев за Софийска филхармония.“ – представя концерта неговият диригент.

Любомир Денев – баща е символ на инвенцията. Музиката е неговият свят, в който няма тайни, само възможности за съчетаване на изразни средства в характерното му свободолюбие, буквално невъзможност да се побира в рамки. Това прави връзката с музиката на „Бийтълс“ толкова естествена. Сюитата авторът създава в началото на 90-те по поръчка на Емил Табаков, 20 години по-късно е изпълнявана от Плевенска филхармония. В представянето ѝ сега ще вземат участие Детски филхармоничен хор с диригент Милена Яцино и „Сладки пуканки“ с ръководители Емил и Светлана Струнджеви. Както и филхармония „Пионер“, вторият състав също работи към Националния дворец на децата. „Над 70 детски гласчета ще пеят песните на „Бийтълс“ със страхотни оркестрации и аранжименти със симфоничен оркестър.“ – предвкусва удоволствието на музикантите и публиката от тази среща Любомир Денев – син.

Чрез тази творба на младите дарования баща му ще предаде своята ерудиция и ще ги издигне в пословичния за него полет на въображението. В разказите на Димитър Симеонов след половин век на сцената продължаваше да звучи изумлението от безграничността на Любомир Денев. За изпълнението на „Сватба“ с оркестър „София“ на сцената на зала „България“ по време на Първия преглед на джазовите оркестри през 1977 г. на саксофониста му се налага да нареди пред себе си седем, и то не само духови инструмента. „Любо Денев беше написал една пиеса, в която ми беше сложил цигулка, ударни, обой, флейта и три вида саксофон. И когато ги наредих на сцената… (Смее се) Имах малки сола, но свирех на всичките тези инструменти. Пиесата имаше много голям успех. И по-нататък работихме с Любо Денев – на „Златният Орфей“ свирехме негови песни. Той се разви страхотно – най-напред свиреше на пиано, после стана диригент, аранжор, композитор.“ – разказа Димитър Симеонов в „Джаз истории“ по Jazz FM.

Димитър Симеонов в „Джаз истории“ IV: Оркестър „София“ акомпанира на рециталите на „Златният Орфей“, печели бас за запис на плоча в „Мелодия“, приема в редиците си прочутия Константин Носов, а с Камелия Тодорова е сензацията на „Джаз джамборе“

Снимка: Личен архив на Любомир Денев

Първи преглед на джазовите оркестри, зала „България“, октомври 1977 г. Любомир Денев дирижира Бигбенд „Експеримент“ на Петър Славов. Сред музикантите: пиано – Марио Станчев, бас китара – Теодоси Стойков, барабани – Петър Славов, Крум Калъчев, китара – Тенко Славов, тромпети – Кирил Влъчков, Иван Данов, тромбони – Петър Попов, Недко Трошанов, саксофони – Димитър Симеонов, Людмил Георгиев, Емануил Манолов – Бадема, Дечко Делчев, Влайо Влаев

Когато наскоро слушахме в изпълнение на Софийска филхармония и млади перкусионисти на неговата „Концертна музика за ударни инструменти и симфоничен оркестър“, написана в средата на 80-те, силно се открои усещането за организирането в свръхинтересна музика на звуци, които никога не сме чували в такова съчетание. Солистите на няколко вида перкусии жонглираха с инструменти и ноти със заряда на творбата – подлагаща те на изпитание и сякаш непосилна, но възможна, органична. Любомир Денев – баща разширява границите, обтяга напрежението, но, еластичен, умело удържа неговия напор. Задоволство от претворяването на замисъла излъчваше усмивката, с която авторът изслуша творбата си и поздрави артистите и слушателите. Той е предан на музиката, съответно – взискателен.

Снимка: Светослав Николов

Концертна музика за ударни инструменти и симфоничен оркестър от Любомир Денев е отново на сцената на зала „България“. Дирижира синът на композитора, а солисти са Мартина Митева, Калина Владовска и Мирослав Димов

Също и любящ и отговорен родител. В този концерт отново диригент бе неговият син, за чиято работа след репетициите и преди събитието бащата каза в интервю по Jazz FM: „Виждам много зрял диригент с изключително отговорно отношение към детайла. Не съм се обаждал на репетициите. Той е много опитен, разбрал е напълно партитурата. Не остави нито един детайл ненаправен. Всичко е много осмислено. Той намира и своята интерпретация. Аз съм спокоен – музиката ми е в много добри ръце – и оркестър, и диригент, и солистите.“

Снимка: Светослав Николов

Когато с възхищение говори за уменията и постиженията на сина си, знаеш, че не го ласкае, а е истински доволен по неговите високи критерии, на които е верен от млад музикант. На джаз сцената ни още от 70-те Любомир Денев е новатор с необичайно и необременено мислене, разглеждащ музиката като едно цяло. Как иначе в изпълнена от симфоничен оркестър джазова творба ще прикове вниманието ни интересен преход, отворил вратата и на фолклора да пристъпи в Рапсодия за пиано и оркестър „Софийски нощи“? И след като си поемем дъх, защото неусетно сме го затаили, това ще бъде с възхищението от безграничността на таланта и дълбочината на разбирането за музиката като свят, също така – свята самата тя.

В „Нова музика“: Творческо въображение и музикална инвенция: в „Симфо-джаз“ творби на Любомир Денев изпълняват Симфоничният оркестър и Бигбендът на БНР

Рапсодия за пиано и оркестър „Софийски нощи“ е издадена в излезлия през миналата година албум „Симфо-джаз“ с творби на Любомир Денев – баща, записани от Симфоничния оркестър и Бигбенда на БНР. При представянето му по Jazz FM авторът си направи следния автопортрет: „Нямам определен стил, към който се придържам. Подхождам към всяко произведение на чисто, с нови идеи, като към нещо непознато, което тепърва ще откривам. Прозведението се ражда в момента, а докато това се случва, се оформя и стилът. Владея различни видове средства. Всяка конкретна задача поставя пред мен нови творчески проблеми. Гледам да преоткривам инструментите всеки път. Някой по-злонамерен може да каже, че нямам стил, но истината е, че имам много лица. Владеейки различни музикални средства, се опитвам да избера в конкретното произведение най-подходящите. Не си служа с готови клишета, собствени дори.“

Снимка: БНР

В „За албумите от техните създатели“: Записани от Симфоничния оркестър и Бигбенда на БНР пет творби на Любомир Денев излизат в албума „Симфо-джаз“ за 70-ата годишнина на композитора

„Баща ми свиреше много вкъщи. Сутрин един час преди да започне да свири джаз, свиреше класика. Това е едно натрупване. Няма дата, на която съм започнал да уча музика.“ – за младият музикант животът винаги е бил музика. Думите му идват в отговор на въпроса ми какво е да си син на Любомир Денев. Отговорът започна със смях: „Не е много лесно.“ Усеща се, че е много приятно. Усмивката остава и за следващите думи: „Най-трудно е, когато на афиша пише само Любомир Денев и не е ясно кой от двамата е.“ И рязко сменя тона. „Разбира се, е много задължаващо.“ – предизвестени са думите на младши, също проправящ път в музиката като осъзнато посвещение.

Концертът в събота се провежда със съдействието на Национален фонд „Култура“.