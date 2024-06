От 28 до 30 юни Кърпачево отново ще посрещне хиляди гости от цялата страна, привлечени от вълшебството да слушат „Jazz под звездите на Деветашкото плато“

За 10 години фестивалът „Jazz под звездите на Деветашкото плато“ стана двигател и носител на промяната за целия регион, превърнал се в популярна туристическа дестинация с множество социализирани обекти за посещение, изобилие от малки бизнеси, свързани с природата, и места за настаняване в къщи за гости и семейни хотели в зеления, запазен и чист регион. Организатор е сдружение „Деветашко плато“, музикален ръководител е Венцислав Благоев, входът винаги е свободен, а през тази година фестивалът се провежда с подкрепата на Министерството на културата. Традиционно подкрепа оказват трите общини в региона – Севлиево, Ловеч и Летница, а част от финансирането идва от частни и корпоративни дарители. Jazz FM е медиен партньор. Всички тези елементи превръщат „Джаз под звездите на Деветашкото плато“ в кауза на общността и допринасят за развитието ѝ.

Фестивалът постоянно надгражда и от пандемията насам се сдоби с нов елемент. Принудата да се провеждат камерни събития доведе до оформянето на още една концертна вечер в петък в къща за гости „Онгъл“. Там тази година ще свири групата на Мартин Любенов „ДжаЗта праста“, която организаторите отдавна искат да привлекат. „Радвам се, че след години опити да ги поканим на наша сцена, успяхме. Вероятно и контрабасистът им Михаил Иванов, който неведнъж е свирил при нас, им е разказал за атмосферата тук. Тяхната музика е космополитна. Тук съжителстват много различни етноси и този концерт ще привлече вниманието на много различни хора.“ – посочва председателят на сдружение „Деветашко плато“ Ива Таралежкова всеобхватния социален поглед на фестивала.

Снимка: Светослав Николов

Милен Кукошаров води майсторски клас през 2023 г.

Съботният ден започва с майсторски клас по джаз импровизация на Константин Костов, завършил музикалното си образование в НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен. Това е нов елемент на фестивала, въведен през миналата година с първите две обучения, проведени от Милен Кукошаров и Марина Господинова. Те се провеждат в Старата мелница. Изоставеното от години съоръжение вече е превърнато в модерен културен и конферентен център във връзка с наследството.

Снимка: Светослав Николов

Изоставена дълги години, Старата мелница е вече културен и конферентен център

Там след това джаз лектория ще изнесе проф. Владимир Радулов. „Той може да говори с дни за джаза, да разказва истории и да прави музикални илюстрации. С него е и едно от първите ми докосвания до джаза като ученичка в Езиковата гимназия в Ловеч. Група ентусиасти приятели отидохме на джаз лекторията му в Младежкия дом. Бяхме поразени как един човек, респектиращ като голямо име от радиото, разговаря с нас като равни.“ – сподели спомени Ива Таралежкова.

Снимка: Тихомира Методиева – Тихич

Проф. Владимир Радулов в диксиленд изпълнение на основната сцена през 2023 г.

Проф. Владимир Радулов традиционно участва в първото изпълнение от основния концерт. Той се провежда на поляна между селата Кърпачево и Горско Сливово. Музиката тръгва от пещерата „Гарваница“ и в шествие с основните участници достига до сцената, от която продължава да звучи диксиленд.

Снимка: Тихомира Методиева – Тихич

Йълдъз Ибрахимова на фестивалната сцена през 2021 г.

През тази година на фестивала за първи път ще има чуждестранно участие – вокалистката от Испания Карме Канела с пианиста Жоан Мунне. „Двамата музиканти са безкрайно обичани в Барселона. След техен концерт там видях как десетки хора я изчакаха, за да разговарят с нея и да я поздравят. Тя отдели време за всеки един. Въпреки че бе изморена, на лицето ѝ имаше само усмивка и бе изписано удоволствието от общуването. Много сме щастливи, че успяхме да ги убедим да ни гостуват.“ – споделя Ива Таралежкова. Нейният син Петър Терзиев е студент на Карме Канела в Консерваторията в Каталуния и също ще се включи в изпълненията на испанската вокалистка.

Снимка: Светослав Николов

Това ще се случи във втората част на сета ѝ, когато форматът ще се разшири с участието на български музиканти, сред които нейния ученик Петър Терзиев, а също и Арнау Гарофе, Димитър Карамфилов, Атанас Попов, както и по традиция – Венцислав Благоев. Неговата идея катко музикален ръководител на фестивала е за приобщаване в джаза, което ще се случи и във всички други сегменти на концерта с участието на споменатите досега музиканти, а също и на Невилиян Гемижев, Мартин Ташев, Георги Агатов, Георги Донев, Краси Стефанов, Стив Хамилтън, Димитър Благоев, Димитър Шанов, Кристиан Желев. Вечерта ще завърши с джемсешън в къща за гости „Онгъл“. Отново там в неделя сутринта ще се проведе „Джаз за деца“ на Венци Благоев, с което и фестивалът ще завърши.

Снимка: Тихомира Методиева – Тихич

Венцислав Благоев със синовете му Димитър и Стефан на „Джаз за деца“ в къща за гости „Онгъл“ през 2023 г.

Превръщането на изоставеното селско училище в модерно място за отсядане в Кърпачево е още един от белезите на промяната, внесена от фестивала. „Само през последните няколко години икономическият, културният и социален растеж тук е огромен. В селата имаме вече близо 60 къщи за гости с около 800 легла, когато преди години имаше само една стара хижа с десетина легла. Доста хора си купуват къщи, реновират ги и заживяват там. Доста млади семейства се заселиха, а онзи ден Кърпачево се сдоби с още един жител – в болницата в Плевен се роди малката Вяра. Нейните родители са млади архитекти, които покрай нашите проекти се заселиха в Кърпачево и много ни помогнаха да обновим старата мелница.“ – изрежда постиженията на фестивала и на организиращото го сдружение Ива Таралежкова.

Снимка: Светослав Николов

Къща за гости „Плевня“ е първата у нас със зелен скатен покрив. Тя е проектирана от прочути български архитекти, работещи у нас и в Европа

Но развитието не е само по отношение на туристическата инфраструктура. Тук разцъфтява малкият бизнес във връзка с природата. Местни производители ще предлагат своите продукти на гостите на фестивала. Ще имаме възможност да опитаме кърпачевска крафт бира, както и вино от местната винарна „Върбовка“. Младо семейство произвежда сладка и други консерви. В Кърпачево вече има и мандра с разнообразие от млечни продукти. В съседното село Горско Сливово работи малка фирма за производство на билкови чайове. „Полека-лека районът заживява втори живот и се надявам той да бъде устойчив и благодарение на събитията, които правим. Много голяма част от хората, които идват за джаз фестивала, стават почитатели на мястото и наши посланици. Те се връщат отново и отново и предприемат стъпки за оставане в района. Което много ни радва!“ – удовлетворена е Ива Таралежкова.

Снимка: Валентин Захариев – Curly

Легендарната Мими Николова е топ името в афиша на фестивала през 2018 г.

И отново за трите дни от 28 до 30 юни по улиците на Кърпачево и около поляната край пещерата „Гарваница“ ще видим автомобили с регистрационни номера от цялата страна, десетки кемпери, а на специално оформените за това места ще се издигнат палатки. Хиляди ще дойдат тук, привлечени от вълшебството да слушаш „Джаз под звездите на Деветашкото плато“.

Този фестивал е само един от проектите, организирани от сдружението. На 6 септември традиционно се провежда фолклорен събор, в района се организират състезания по ориентиране, има много обучения, предстои реализацията на идеята за дигитализиране на туристически маршрути. „Стремим се да вървим по пътя на създаване на устойчива модерна туристическа дестинация, която освен с природа, привлича в цялата си същност, изпълнена с култура, с музика, с естетика, с архитектура.“ – посочва в края на нашия разговор Ива Таралежкова.