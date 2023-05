Лени Вълкова на 96 години: „Жива, здрава и все така влюбена в музиката!“

Вчера празнуваше имен ден, а днес – рожден ден, слънчевата вокалистка Лени Вълкова. Тя е първата българска професионална джаз певица, излязла на сцената като солистка на Джаз „Овчаров“ през 40-те и в продължение на десетилетия омайвала публиката в София и в страната, формирала градската култура с песни, които пренасят до слушателя щастието от живота. Хората препълват залите, тълпят се пред заведенията, в които тя пее, слушат от тротоара, а тя извисява глас с рефрена на Over the Rainbow, за да ги поздрави.

Снимка: Петър Папакочев

Първата снимка на Лени Вълкова като певица, 1945 г.

„Да! Жива и здрава, и все така влюбена в музиката!“ – възкликна усмихната и енергична вчера тя, когато я поздравихме за именния ѝ ден. Лени Вълкова живее с музиката! И, както разказа дъщеря ѝ Светла, не спира да пее. Благодарим ѝ, че заедно запазихме нейните песни и дадохме много поводи на слушателите да празнуват, записвайки нейния първи албум „Лени Вълкова е Кралицата на джаза“. Той съдържа оригинални изпълнения, възстановки на песни, които тя е записвала, но днес са изгубени, любими световни стандарти, включително с написани към тях текстове на български език, както и клубна версия на I’m Beginning to See the Light.

„Лени Вълкова е Кралицата на джаза“ с архивни записи и нови изпълнения на първата българска джаз певица - Jazz FM

Честит рожден ден, Лени! Животът е по-хубав с твоите песни!

И още:

През 2018 г. проведохме среща концерт с Лени Вълкова: Знаменита вечер с разказите и песните на Кралицата на джаза Лени Вълкова - Jazz FM

Разказаното от нея тогава представихме в проекта „Джаз истории“:

Лени Вълкова в „Джаз истории“ I: Първа солистка на първия професионален джаз оркестър „Джаз Овчаров“ - Jazz FM

Лени Вълкова в „Джаз истории“ II: солистка на „Джаз Овчаров“, след 40-те тя пее с още много оркестри. И спомени на нейни колеги - Jazz FM