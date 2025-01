Константин Костов с импровизации от Ерата на джаза в „Рапсодия в синьо“ с оркестъра на Държавна опера – Стара Загора под диригентството на Ивайло Кринчев

„Рапсодия в синьо“ от Джордж Гершуин с оригинални импровизации на солиста ще прозвучи за първи път от десетилетия у нас в концерт на Симфоничния оркестър на Държавна опера – Стара Загора с пианиста Константин Костов. Само един друг български пианист е правил това – Милчо Левиев със Софийския естраден оркестър и Емил Георгиев през 60-те, с Васил Казанджиев през 80-те на честване на техния учител Панчо Владигеров с Шуменската филхармония, а после и в Пловдив, както и през 2005 г. със Софийската филхармония. И ако тогава Левиев намираше пряка връзка между Гершуин и Владигеров, то сега Константин Костов ще импровизира в стилистиката на времето на Гершуин – Ерата на джаза. Концертът включва още „Кубинска увертюра“ и Симфонична картина „Порги и Бес“ и ще се проведе на 31 януари от 19 ч. в залата на операта в Стара Загора.

Програмата на концерта на Софийския естраден оркестър от сезона 1967/68 г., на който Милчо Левиев изпълнява „Рапсодия в синьо“ под диригентството на Емил Георгиев.

„В последните години оркестърът на операта претърпя много голямо развитие. Дойдоха много нови музиканти, включително от четири други държави. Това ми дава смелостта да посегнем към програми, които изискват много голям състав и много добре професионално подготвени музиканти. Да се усети стилистиката и свободата на гершуиновия дух не е никак лесно. Задачите във всички оркестрови групи са много високи.“ – коментира в интервю по Jazz FM диригентът Ивайло Кринчев.

Снимка: Michael Ochs Archives/Getty Images

Композиторът Джордж Гершуин с нотното издание на „Рапсодия в синьо“, около 1924 г.

Идеята за този концерт възниква спонтанно, каквато – много емоционална, е първата среща на Константин Костов с Ивайло Кринчев. Композиторът и пианист отива да поздрави диригента след представление на „Евгений Онегин“ на Старозагорската опера в София. Константин Костов споделя: „Останах впечатлен от музиката и от начина, по който диригентът държи целия състав в един център.“ И прави предложение за общо представяне на „Рапсодия в синьо“ с оригинални импровизации.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Ивайло Кринчев вече е дирижирал програма с Рапсодията, като тогава я съчетава с Равел. Сега, в разгара на зимата, избира музика, която носи свобода и полет – Кубинска увертюра и Симфонична картина „Порги и Бес“. „Ще изсвиря Рапсодията с мои импровизации в стилистиката на ерата, в която Гершуин е живял – времето на Бродуей, на истинския джаз, на Коул Портър и Ървинг Бърлин.“ – казва пианистът. Той е получил класическо музикално образование при Елеонора Карамишева в НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен и при проф. Леонид Чижик в Мюнхенската музикална академия, но винаги е копнял за джаза, търсил е съвременния подход в интерпретацията. „Обичам модерния звук, но ще се върна в Ерата на джаза. Самите теми в Рапсодията са толкова добре зададени и в тях има толкова материал, по който може да се импровизира, че ще е нелепо да ги пропусне един джаз пианист.“

Константин Костов в творческа среща с ученици и преподаватели в НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен: високите цели и усърдието в изпълнението им водят до големите постижения - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Именно да остане в стилистиката и формата на симфоничната оркестрация на Фърди Грофе от 1942 г. (втората след тази от 1926 г. за по-малкия по състав театрален оркестър) е намерението на диригента Ивайло Кринчев: „Трябва да намерим тази точка, в която участието на симфоничния оркестър да не е само като съпровод, а да се вплете в тази свободно конструирана пиеса.“ „Надявам се по репетициите всичко това да се избистри, всеки от музикантите да намери мястото си в музиката и да поднесем произведението по свеж и оригинален начин.“ – очаква началото на спояването с оркестъра в представянето на творбата Константин Костов.

Снимка: Gabriel Hackett/Archive Photos/Getty Images

Първата страница на ръкописа на „Рапсодия в синьо“ с автограф от Джордж Гершуин, 7 януари 1924 г.

От 1924 г. насам „Рапсодия в синьо“ постоянно намира нови и нови интерпретации в световната култура.

През 1928 г. в танцов спектакъл в Лондонския Колизеум в главните роли са англичанинът Антон Долин и рускинята Вера Немчинова.

Снимка: Sasha/Hulton Archive/Getty Images

През 1945 г. излиза биографичен филм с Робърт Алда в главната роля (в сцената тук е с Джоан Лесли).

Снимка: Warner Brothers/Getty Images

През 1984 г. е изпълнена на 84 рояла при откриването на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис в зрелищен спектакъл.

Билети се продават на касата на операта и в мрежата на Entase.