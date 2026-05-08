Етноджаз дуото Христина Белева – Петър Миланов ще бъде в Шумен за работилница с ученици и концерт със специалното участие на млади таланти, на който премиерно ще изпълни произведение, вдъхновено от Панчо Владигеров

В 20-ата година от създаването на дуото си Христина Белева (гъдулка) и Петър Миланов (китара) са на национално турне, в което включват и Шумен. Но тук на 13 май те не само ще изнесат концерт, а ще проведат образователно занимание с млади таланти, ще свирят с ученици и ще представят премиерно произведение, вдъхновено от творчеството на Панчо Владигеров.

Снимка: Светослав Николов

Пресъздаващи в авторски произведения образци и теми от българския фолклор, Христина Белева и Петър Миланов ще проведат от 15:30 ч. творческо ателие с изучаващите фолклор ученици в СУ „Сава Доброплодни“. Те ще говорят по темата „Как да създаваме оригинална музика на базата на колективното творчество и така да го обогатяваме“, като ще дадат примери с творби от своя репертоар и ще поканят учениците в колективна импровизация. На концерта си в Музеен комплекс „Панчо Владигеров“ към РИМ – Шумен от 19 ч. Христина Белева и Петър Миланов отново ще бъдат с млади таланти от СУ „Сава Доброплодни“, като ще поднесат съвместно изпълнение с Камерна фолклорна група от 4. клас с ръководители Веселка Антонова, Дарина Бошнакова, Димитричка Илиева и Янка Димитрова. В специален жест към шуменската публика и приноса на ярките личности на града към националната и световната култура, те премиерно ще изпълнят написаните специално за този повод Вариации по Рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров. Водещ на работилницата и на концерта ще бъде програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. Съвместната инициатива е поредна стъпка в действията на всички партньори за развитие на културната среда. Миналата година Jazz FM и СУ „Сава Доброплодни“ проведохме съвместно с Музеен комплекс „Панчо Владигеров“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“ Ден на изкуствата за деца със специални образователни потребности.

Последното гостуване на Христина Белева и Петър Миланов в Шумен бе през март 2025 г. Тогава те бяха в града за концерт в състава на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. В деня след събитието заедно с диригента Димитър Христов и други солисти се включиха в образователната инициатива на СУ „Сава Доброплодни“ и Jazz FM „Джаз на четвъртия етаж“. Топлите спомени от срещата с шуменските таланти и културната общественост ги водят отново в града, с който вече имат силна емоционална връзка.

Христина Белева и Петър Миланов създават своето дуо през 2006 г., когато двамата се срещат като инструменталисти в Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. И днес те продължават да творят в един ансамбъл – Оркестъра за народна музика на БНР. Паралелно като дуо издадоха два албума: „На фокус“ (2011 г.) и „Нека ти разкажа“ (2014 г.) След пауза те възобновиха дейността на проекта и подготвят записите на трети албум. В репертоара им са авторски произведения, в които представят своя поглед върху българския фолклор, обогатен от влиянията на джаза и на световната музика.

За дуото ги събира търсенето на нов звук в съчетанието между гъдулка и китара, а също и желанието за споделяне. Водени от интуицията, в постоянни експерименти те изработват свой стил, който съчетава дълбочината на музикалното изразяване с радостта и непосредствеността в човешкото общуване. Музиката при тях се появява от силно преживяване, във връзката с аудиторията, с пространството. Всяка нова пиеса носи вдъхновението от изпълването на момента с емоция. Те са винаги дълбоко в корена на българския фолклор, а в разработката на идеите променят груува, съчетават стилове, преплитат влияния. В обстановка на доверие всеки допринася за общия звук чрез максимума на изразните средства, които непрекъснато обогатява. „Пътят е интересен и цветен.“ – обобщават за откритията и новите посоки, в които музиката ги отвежда. Дуото им дава голям хоризонт за преживяване, за създаване, за усещане, за пътешествие; предава чувството за абсолютен безкрай и безграничност, за богатство, пълнота, удовлетвореност и мечтание.

И двамата свирят от деца. Христина Белева – от трети клас, Петър Миланов – от първи. Завършват национални училища по фолклорни изкуства: тя – в Котел, той – в Широка лъка. Христина Белева продължава обучението си в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, а още като 11-класник Петър Миланов поема по пътя на професионалния артист. В момента те са от ярките имена в българския фолклор и импровизационната музика. Националното им турне по повод 20 години от създаването на дуото премина през Пловдив, София, Велико Търново и Габрово и след Шумен ще завърши на 15 май в Концертното студио на Радио Варна. Най-новият международен проект с тяхно участие е „Гласовете на вятъра“, в който отново си партнират с Лиса Джерард след записа на съвместния албум с „Мистерията на българските гласове“ BooCheeMish.