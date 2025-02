Димитър Горчаков продължава чрез музиката да разсъждава върху идеи и да изгражда концепции вече в трио с Михаил Иванов и Васил Вутев: „Те свирят с много страст и емоция“

След соло пиано албум и поредица от самостоятелни концерти своята музика, с която разсъждава върху идеи и изгражда концепции, Димитър Горчаков вече споделя в трио с Михаил Иванов и Васил Вутев. С мисълта за тях той прави новите аранжименти и специално пише композиции. „Представям си как те биха изсвирили музиката, как на всички ще ни е приятно да я изпълним.“ – казва той в студиото ни.

Така двамата партньори на сцената емоционално стават съавтори. „В тези пиеси много ми харесва това, че има възможност да не се напишат по един конкретен начин, по който да се изпълняват всеки път, а да се остави пространство всеки да има избор да направи своите неща. Това е вратичка непредсказуемото да се прояви.“ – описва концепцията на проекта Димитър Горчаков.

Този подход извежда неговата умозрителна музика от интимността на общуването със слушателя. Тогава публиката не е събирателно от всички хора в залата, усещането е за споделяне с всеки слушател поотделно. От сбора на почувстваното от всеки самостоятелно се създава общото преживяване. Сега, във формат трио, остава водещо доверяването на съкровени мисли, но без вглъбеност, а с отваряне за обратна връзка към другите на сцената и към публиката в нейната цялост.

Допълнително вълнение е, че със създаването на формацията тримата общуват на друго ниво – по-често за заедно, по-дълбоко се опознават, стават все по-близки. С това те създават общо усещане за музиката, в която всеки намира своето пространство и се изразява свободно, без да прекъсва мисълта на другия.

„Много е специфично да намериш хората, с които да изразиш своите идеи и усещания в нещо толкова интимно, каквото е музиката. С тях свирим в различни проекти през последните години, имаме сходни усещания. Те са хора, които харесват много стилове музика и са много широко скроени. Не е нужно да им говориш много, за да ти разберат идеята. И свирят с много страст и емоция, което обичам да усещам на сцената. Това прави връзката, а тя е много важна.“ – казва Димитър Горчаков.

Триото на Димитър Горчаков с Михаил Иванов и Васил Вутев слушаме довечера от 20:30 ч. в клуб In The Mood.