Даниела Белчева записва нов албум Naïve с Милен Кукошаров, Михаил Иванов и Димитър Семов: „Да си наивен е много важно, за да разбираш любовта“

Втори албум с оригинална музика записва Даниела Белчева с Милен Кукошаров, Михаил Иванов и Димитър Семов. Naïve ще съдържа девет песни, а интродукция и извеждащата кратка тема поставят „тъжната рамка на действителността, в която полагаме заглавията на нашите фантазии.“ Така описа албума Даниела Белчева, която представя на тримата инструменталисти своите идеи, а те създават аранжиментите. Композициите са в стилистиката на кънтри фолк и поп музиката, разгърната в джазов подход.

Предходният албум на Даниела Белчева с това трио е краткосвирещият Silver Button, излязъл през 2022 г.

Спрямо предходния проект Silver Button този се отличава с разнообразието, а Даниела Белчева го нарече „еклектичен“. По-обширният музикален материал стимулира творческата мисъл на инструменталистите аранжори, посочва Милен Кукошаров. „Сами учудваме себе си с това, което се случва.“ – коментира работата на квартета Димитър Семов. Развитието на проект мотивира Михаил Иванов да влага всичко, което има в себе си.

Звукозаписите музикантите правят отново в студиото на Константин Кацарски, който констатира като наблюдател: „Този албум е надграждане над първия и е още по-кинематографичен. Сигурно ще намери място освен в плеъйрите на хората, също и в залите на театри и кина.“

Посоката на Naïve задава пиеса на Милен Кукошаров, която той предоставя на Даниела Белчева, за да я превърне в песен. Така се появява Green and Gold. „Тя отключи в мен тази метафорична посока. Написах няколко заглавия в същия стил. Да си наивен е много важно, за да разбираш любовта.“ – споделя Даниела Белчева.

В три пиеси в албума гост ще бъде виолончелистът Кристиян Чернев, с когото Милен Кукошаров неотдавна създаде съвместен проект за съвременна класическа музика.

Проектът по създаването на Naïve се реализира от Фондация за култура предприемачество и образование по програма „Създаване“ на Национален фонд „Култура“.