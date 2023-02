Милен Кукошаров свири с челиста Кристиян Чернев своите Little Pictures of Life: „Опитвам се да разглеждам музиката в нейната цялост.“ – казва той в подкаста „+359 JAZZ“

С композициите на Милен Кукошаров в проекта му Little Pictures of Life („Малки картини от живота“) като че сме в река и нищо никога не е същото, нищо не започва сега и няма да свърши след малко. Музиката като къс от вечността, какъвто е животът. В музицирането с Кристиян Чернев също присъства идеята за изкуство, което е отвъд времето. Изкуството да изживееш момента, забелязал и оценил го. „В „Малки картини от живота“ съм се опитвал да уловя непреходността и чувството за нещо от друго време. Доста от пиесите са вдъхновени от моменти от ежедневието, които са по-скоро пейзажни, свързани с личности и хора, които се открояват в общата среда.“ – посочва Милен Кукошаров в шести епизод на подкаста „+359 JAZZ“ на Пространство за култура Portrait. На тази сцена Милен Кукошаров и Кристиян Чернев ще представят Little Pictures of Life тази вечер от 20 ч. Това е музика за живота като проявление на тайнство.

Кристиян Чернев е именно един от хората, които се открояват в общата среда в погледа на Милен Кукошаров. Той му прави впечатление от записа на негова пиеса, направен от сформирания от Ирина Стоянова квартет „Пипков“ с преподаватели от Националното музикално училище „Любомир Пипков“. „Рядко прецизен и находка в музикалния живот – прекрасно свирене, безупречна интонация.“ – оценява майсторството му той. След това го кани като партньор в създаването на музика към написаната от Георги Тошев и Яна Борисова книга за Цветана Манева. Мисълта за съвместно музициране идва с идеята именно в този формат да бъдат развити изоставени музикални идеи. Следва написването на нови композиции.

Кристиян Чернев идва от света на класическата музика и дуетното изпълнение на пиесите на Милен Кукошаров го отвежда в съвсем нова посока: „Всяко свирене с Милен е различно. Обичам много джаза и го слушам, но никога не съм си позволявал да импровизирам и да го свиря.“ Така музиката става река, в която се вливат различни потоци – джаз звученето е разгърнато с класически подход, написаната музика е съчетана с импровизацията. С импресионистичното си жилка тя въплъщава и духа на други изкуства. „Опитвам се да разглеждам музиката в нейната цялост. Близкото или малко по-далечното бъдеще ще покаже, че никога е нямало различни жанрове музика. Силно вярвам в тази идея. Опитвам се да се абстрахирам от стиловите разлики и ограничения.“ – посочва Милен Кукошаров.

В звука на съвместното им свирене прави впечатление чистотата. Той съдържа в себе си съвършенството на музиката и на живота в идеалната му форма, какъвто вероятно не го живеем. Но изкуството ни го показва в музиката на двама артисти, съхранили душите и чувствата си. За Милен писането и свиренето е подслон – опазване на душевността и на духа: „Свят без това, с което се занимавам, би бил унищожителен. Всеки творец има много силно развита чувствителност и до голяма степен живее много трудно не заради спънките и препятствията, а заради свърчхчувствителността. Писането на музика и музицирането е покой и съхранение, същевременно и правене на това, за което съм призван.“ През последните 5 – 6 години мислите му са свързани единствено с музиката. „Мисля, че съм изградил една философия – защо и как трябва да бъде правено това, което правя. Никак не е лесно да се пише музика след Стравински. Учудващо е, че има хора, които забравят това. За твореца е трудно да знае какво би могъл да направи след гениалните примери.“ Той споделя думите на Шибил Бенев: „В музиката на-важното е да участваш.“ И коментира: „Ако приемем, че музикалното семейство е едно и със своите прародители, всеки е длъжен да даде своя нищожен принос към него и към това да я има музиката – най-великото откритие на нашата цивилизация.“

За Кристиян работата с Милен Кукошаров е предизвикателство и огромно удоволствие: „Бих искал това да продължи и занапред. То е уникално.“ Трите записани от тях пиеси след Clouds за книгата за Цветана Манева излязоха в поредица видеа в YouTube в края на миналата година. Озаглавен Spring Tales, този проект бе реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Сега идеята се развива в Little Pictures of Life. С безупречността в изпълнението Милен Кукошаров и Кристиян Чернев дават образ на съвършенството на музиката и идеалната подредба на нещата в живота. В свиренето на двамата присъства усещането за това, че музиката трябва да бъде представена не по най-добрия възможен начин, а по единствения възможен – брилянтно и безупречно. На пръв поглед това би трябвало да създава напрежение, но в случая не е така – те се отдават на музиката и постигат идеала.

Подкаста „+359 JAZZ“ можете да следите и на сайта на Portrait, на страницата му във Фейсбук и на профила му в Инстаграм. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Jazz FM е медиен партньор.