AllAboutJazz за създадения в България албум на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган: „Майсторски клас по разказване на истории с музика“

„В света на съвременната струнна музика има сътрудничества, родени от удобство, както и други, родени от съдбата. Съюзът на италианския виртуоз на акустичната китара Антонио Форчоне и турския майстор на фретлеса Ченк Ердоган определено принадлежи към втория вид. Техният дебютен дуо албум Storytellers (Jazz Plus, 2025) е не просто колекция от композиции, а кулминацията на музикален диалог, който е чакал 20 години да открие гласа си.“ – започва статията на AllAboutJazz за проекта, замислен и реализиран в България. В основата са Маргарита Борисова и Явор Ганчев, които записаха имената си в историята и с отличения с „Латино Грами“ проект на Арканхел и хор „Нови български гласове“ с ръководител и диригент проф. д-р Георги Петков. Тогава след концерт на испанския певец в очакване на ранния полет сутринта двамата го канят в Дюкян „Меломан“ и му пускат записи на български фолклор. Сега, при концерт на Форчоне в Турция, им хрумва идеята да му предложат да работи с Ердоган.

AllAboutJazz припомня историята на дуото с неосъществената покана на първия към втория да работят заедно в Лондон преди две десетилетия, като се отбелязва, че Форчоне е свирил с легенди като Чарли Хейдън, а Ердоган е отличен с „Грами“ композитор и пионер на фретлес китарата. „И едва когато двамата се срещат на неутрален терен в София, България, застоят приключва. Storytellers улавя есенцията на отдавна отлаганото събиране. Този албум е дефиниран от „четири ръце на масата“ – метафора за двама мастършефовне, работещи в една кухня. „Тук перкусивната, ритмична свобода на стоманените струни на Форчоне срещат микротоналната анадолска душа на фретлес мелодиите на Ердоган. Резултатът е звук, който надхвърля клишето „Изтокът среща Запада“, като вместо това поставя в центъра задълбоченото слушане на молекулярно ниво, в което нямат пространство да дишат нито егото, нито демонстрацията на техника.“

Проектът за албум и концерти в дуо на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган се реализира с подкрепата на Европейския съюз по механизма NextGenerationEU. Jazz FM е медиен партньор.

Интервю с двамата артисти колегата Таня Иванова направи за сп. Perfect Day