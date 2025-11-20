Антонио Форчоне и Дженк Ердоган сбъдват десетилетна мечта с продуциран в България албум Storytellers: „пространство, в което паметта, въображението и споделената човечност намират общ глас“

През 2019 г. в творчество се свързват двама души, планирали, но не успели да направят това през 2002 г. Общото музициране, за което са помечтали тогава Антонио Форчоне и Дженк Ердоган, се случва 17 години по-късно по идея на Маргарита Борисова и Явор Ганчев от „Джаzz +“. Двамата български продуценти не знаят, че тяхната идея вече е неосъществено намерение на двамата музиканти, които сега като дуо имат не само концертна дейност по целия свят, но и албума Storytellers. „Тази история започна през 2019 г., когато звездите се подредиха в правилната линия и се реализира копнеж, стоял някъде във Вселената. Копнежът на двамата музиканти да свирят заедно се сбъдва, тъй като ние решаваме, че много хубаво ще се получи, ако те застанат на сцената заедно.“ – разказа Маргарита Борисова в интервю по Jazz FM.

17 години духовно свързани, за първи път заедно на сцената: Антонио Форчоне и Дженк Ердоган. „Една китара вече е оркестър. Представете си как звучат две китари“ - Jazz FM

Антонио Форчоне и Дженк Ердоган обединяват в дуо проект своите богати музикални речници и различни стилове на свирене: „Търсим добрите мелодии и усещания, които да предадем на хората“ - Jazz FM

Снимка: Джаzz +

Явор Ганчев съобщава подробности за предисторията: „От музикантите, с които срещаме българската публика в течение на годините, Антонио Форчоне е като че ли най-представяният. Той е изнесъл поне 15 концерта в София и страната в най-различни конфигурации – соло, дует, трио, голяма формация, в проекта ни „Eструна“. От друга страна в течение на много години се занимавахме с един проект, който съчетава фламенко и български фолклор – Арканхел с хор „Нови български гласове“. Той бе записан в албум, който впоследствие бе отличен с „Латино Грами“. Представихме го в Истанбул през 2019 г. в страхотна театрална зала. Нашият контакт там ни запозна с Дженк Ердоган, който също дойде на концерта. Ние чухме музиката, която композира и изпълнява този невероятен турски китарист на още по-невероятния си инструмент – китара без прагчета – фретлес китара, което позволява да се свири в източни микротоналности и да се постигне тон, малко по-различен от западната темперирана скала, с която сме свикнали. И ние тутакси пожелахме да го поканим в България и си казахме защо пък да не го представим заедно с още един фантастичен като него инструменталист, който е много добре познат на българската публика и така да надградим това, което вече сме направили тук.“

Тяхното желание е обосновано от специфичното звучене на съчетанието на китарите на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган. „И ни се прииска да ги чуем заедно на сцена. Много се зарадвахме, когато това се случи. А още по-мило ни стана, когато Дженк разказа историята на тяхното запознанство през 2002 г. Антонио Форчоне е имал концерт в Истанбул. Много е искал да се срещне с другия голям изпълнител на фретлес китара Еркан Огур и е бил изключително изненадан, когато на майсторския му клас в Консерваторията се е явил Дженк Ердоган и е свирил за него на фретлес китара. Антонио веднага му е предложил да замине за Лондон – и да учи при него, и да свирят заедно. Младият Дженк Ердоган решил, че това е невероятна възможност. Уредил всички подробности по заминаването си за деветмесечен курс в Лондон, но не му дали виза, тъй като не е отслужил военната си служба. И този проблем отдалечил със седемнадесет години тяхната среща, която се осъществява в София. На концерта им тук през 2019 г. усетихме как, когато на двама души им е предначертано да се срещнат и да свирят заедно, се получават чудеса.“ – продължи Маргарита Борисова.

След два концерта заедно в Sofia Live Club, двамата китаристи пристъпват към записите на албум, продуциран от „Джаzz +“ на Маргарита и Явор. За него те специално пишат нови композиции. Озаглавяват го Storytellers – „Разказвачи на истории“, тъй като още в първия момент, когато засвирва с Дженк Ердоган, Антонио Форчоне разбира, че става дума не за колаборация, а за споделяне. „Самата им първа среща избухна като разказване на истории, тъй като те наистина разговарят на сцената. Това е диалог между Източното и Западното Средиземноморие. Така го чувстваме всички ние. Те пътуват много, трупат впечатления. Всяка емоция, която се отпечатва в душите им, излиза през пръстите им и китарния звук. Те разказват истории от своя живот.“ – описва съвместното музициране Маргарита Борисова. На обложката на албума Антонио Форчоне се обръща към слушателите с думите: „Когато с Дженк за първи път свирихме заедно, това се усети по-малко като съвместна работа и повече като разговор. Проектът „Разказвачи“ бе роден от този диалог. Едно пространство, в което паметта, въображението и споделената човечност намират общ глас.“

Албумът, записан в София в студио „Пекарната“ от Иван Бошев през изминалото лято, съдържа десет нови оригинални композиции на двамата китаристи – по пет от всеки. Той вече е наличен в дигиталните платформи, издаден е на диск, а през декември ще го има и на плоча. Премиерата му пред публика бе с парти за слушане в първия ден на Plovdiv Jazz Fest, днес той ще звучи между 16 ч. и 18 ч. във V System на ул. „Мила Родина“ № 20, а утре – от 16 ч. до 22 ч. в „Ж Jazz Room“ на ул. „Цар Симеон“ № 49. Едновременно с него на събитията в София ще бъде представен „Писмо до Америка“ на Милчо Левиев. На 28 и 29 януари двамата китаристи ще изнесат концерти в РЦСИ „Топлоцентрала“. Реализацията на сътрудничество между двамата китаристи има финансовата подкрепа от програма Next Generation EU на Европейския съюз. Благодарение на нея проектът може да бъде представен в България и на няколко европейски фестивални сцени, което вече започна да се случва през лятото – на джаз фестивала в Палермо, на два фестивала в Литва и в Латвия – в Нида и в Рига в серията Riga Jazz Room, както и в столицата на Ирландия Дъблин. На фестивална сцена в България дуото бе представено миналата година на Банско джаз фестивал.

Проектът е популяризиран с кратки видеа, направени от Васил Къркеланов. В тях са уловени моменти от студийната работа, има и интервю с музикантите. Предстои със заснетите материали да бъде изготвен филм. Дизайнът на обложката на Storytellers е направен от Иво Христов. Албумът се продава и в магазините – той може да бъде намерен в двата обекта на Дюкян „Меломан“ в София и в книжарниците Ciela в цялата страна.

Дата на издаване: 7 ноември 2025 г. от „Джаzz +“