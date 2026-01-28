Общочовешките истории на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган, които ни събират заедно

Добре познатите у нас и обичани от българската публика превъзходни китаристи Антонио Форчоне и Дженк Ердоган се завръщат в България за два концерта в „Топлоцентрала“ на 28 и 29 януари. Поводът за новата ни среща с изкуството на двамата музиканти е издаването на техния дебютен дуо албум Storytellers, който е записан в София, а самите артисти се събират преди няколко години по покана на Маргарита Борисова и Явор Ганчев от „Джаз плюс“. Проектът Storytellers се осъществява с подкрепата на европейската програма NextGenerationEU.

Storytellers е най-подходящото заглавие за музиката, която Антонио Форчоне и Дженк Ердоган създават заедно. Истински разказвачи на истории, те непринудено и с лекота приобщават слушателя и го свързват със своите преживявания и емоции, вплетени в 10-те композиции, с които изграждат Storytellers. Албумът впечатлява не само с качеството си в музикално отношение, но и с подхода към човешкия опит и емоции. Проектът е изтъкан от светлини и сенки и успява по един топъл и нежен начин да помири житейските крайности, а оттук да ни напомни колко богат на нюанси е всъщност животът. „Когато си честен в музиката си, публиката го усеща. Колкото по-честен си, толкова повече се отваря твоето сърце, а колкото по-отворено е сърцето ти, толкова повече неща достигат до него. Не става дума да свириш бързо или да знаеш нотите, а за нещо отвъд това.“ – разкрива Антонио Форчоне в студиото на Jazz FM. Двамата с Дженк Ердоган ни гостуваха за един задълбочен разговор преди двете им изяви в София и за едно свое изпълнение на живо в нашия ефир.



Снимка: Маргарита Борисова

„Ние се чувстваме много комфортно на сцената. Там сме като у дома си, така че всички сте добре дошли в нашата трапезария.“ – с тези думи Дженк Ердоган покани аудиторията на Jazz FM на концертите им в „Топлоцентрала“, а Антонио Форчоне допълни: „Знаем само част от това, което ще изсвирим, а останалото ще бъде изненада не само за публиката, а и за самите нас.“

Двамата китаристи са известни с лекотата, с която въвличат публиката в своите музикални диалози. Подходът им Антонио обяснява така: „Музиката е лекарство, но ти трябва да си сигурен, че в това лекарство влагаш точните съставки. Това не го правим в името на успеха, а за да направим лекарството максимално ефективно за нас. Защото когато това лекарство работи за нас, то ще работи за всички ни. Вярвам в това. Важното е да правим нещата по възможно най-добрия начин и трябва да кажа, разбира се, че в нашата работа има и степен на импровизация. Животът е пълен с изненади, а ние обичаме да ги посрещаме.“

Преди да започне същинското интервю с двамата китаристи в ефира на Jazz FM Антонио Форчоне заяви, че „Всеки носи своя песен вътре в себе си“ – мъдрост, която зададе и тона на целия разговор. „Моята песен се променя през цялото време. Променя се спрямо живота, любовта, променя се спрямо вечерята, която съм имал… Всъщност всичко това определя начина, по който общуваме с външния свят, определя емпатията ни, нашата чувствителност.“ – сподели Дженк Ердоган. От своя страна Антони Форчоне уточни: „Вярвам, че всеки от нас носи много неща вътре в себе си и само трябва да намерим начин да канализираме това и да го дадем на света. За мен музикантите не са величия, до които не може да се докоснеш, до чието ниво не може да стигнеш. Много по-важно е да следваш своя път в изкуството.“

„Що се отнася до музиката, единствените граници са вътре в мен. Онова, от което най-много се страхувам днес, е пътуването. То става все по-трудно.“ – констатира Форчоне и продължи, засягайки важен елемент от музиката на дуото, а именно човечността: „Пътуването би трябвало да е по-лесно, тъй като технологиите се развиват, но се страхувам, че човешкото измерение се промени. Живял съм достатъчно дълго, за да го кажа. Преди 40 години, когато пътувах, беше по-лесно, хората много по-лесно се свързваха един с друг. Не ме разбирайте погрешно - разбира се, оценявам развитието на технологиите, но това промени начина, по който общуваме. Ако някой се справя много добре, започваш да го възприемаш като конкурент, който работи срещу теб вместо заедно да правите нещо. Всъщност трябва да мислим за хората като за човешки същества, които си сътрудничат. Ние сме за малко на този свят. Този свят не ни принадлежи. Тук сме гости за кратък период от време и твърдо вярвам, че музиката може да лекува. Аз съм първият слушател на своята музика и тя ме лекува. Мога само да се надявам, че това резонира с хората около мен. Музиката не може да те нарани, може само да ти направи добро, особено ако в нея влагаш доброта.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Антонио Форчоне и Дженк Ердоган може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Преводът в ефир е на Светослав Николов. По-долу може да видите филма, продуциран от „Джаз плюс“, за създаването на албума Storytellers в България.