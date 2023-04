В началото на нов проект със симфонично звучене Маги Алексиева – Mey издава първа песен от него – Emilia

В началото си е нов проект на Маги Алексиева – Mey, нова посока в нейния творчески път – песни, разстлани върху звука на голям оркестър. „Симфоничното звучене цял живот много ми е допадало. Обичам тази музика! Свирила съм на много инструменти, оркестровото звучене е голяма моя страст.“ – посочи тя в интервю по Jazz FM, когато пилотната песен Emilia за първи път се срещна с публиката.

Маги Алексиева – Mey често си е представяла своите песни в звученето на 30-те и 40-те години, когато се пее с големи формации, дори съжалява, че не е родена именно тогава. „Но какво значение има кога съм родена, си казах в един момент. В днешно време абсолютно всичко е възможно!“ Песента възприема като нов връх в своето творчество. „Впуснала съм се в не толкова познати музикални води. Много се радвам на песента!“ – истински щастлива е тя.

Композитор е Жан Ив Кандела, който миналата година прави аранжимента на написаната от съпруга ѝ Тома Кордоли My Whole World. Той е работил с Шърли Беси, Дидие Локууд, Силван Люк, Етиен М’Бапе, Ричард Бона, Андре Чекарели, Стефан Грапели, Туутс Тилеманс, братята Белмондо, а сега е в групата на Ришар Галиано. „Беше логично да пренесем музиката и в нов проект. Тогава Жан Ив каза, че има песен, която винаги е чувал с глас, но никога не я е превръщал в песен. Аз се влюбих в нея от първо слушане.“

Песента Emilia Маги Алексиева – Mey посвещава на своето дете. „Когато станах майка, целият ми живот се промени. Пея за това как ще се опитвам да предпазвам дъщеря си цял живот от всичко, как ще ѝ давам път. Много красиви думи от сърце!“

Обработката прави Младен Димитров в своето MD Studio. „Има страхотно ухо! Чува, както аз чувам.“ – продължават партньорството си двамата, създали заедно Timelapse, Let It Rain и The Night Will Follow.

Дъждът ще отмие тъгата и слънцето ще ни събуди в нов порив към взаимност в Let It Rain на Mr. Moon и Маги Алексиева – Mey - Jazz FM

Проектът става възможен с подкрепата на „Музикаутор“, подпомогнал и албума ѝ Love & Receive. Обложката е създадена от Христина Каменова. Скоро песента ще е достъпна във всички дигитални платформи. А Жан Ив Кандела предстои да слушаме на живо на 10 август в Menthol във Варна и на 12 август на джаз фестивала в Бургас, както и в столицата на дата, която все още не е обявена.

Повече за предходния албум на Маги Алексиева – Mey можете да откриете на сайта ни тук:

С песента Sidewalk Маги Алексиева – MEY обявява предстоящия си албум Lost and Found: „В такъв момент, освен да сме щастливи, не знам какво ни остава“ - Jazz FM

Маги Алексиева – Мей създава Lost & Found с Мирослав Турийски, Тома Кордоли, Кристиан Желев и Младен Димитров - Jazz FM