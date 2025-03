Руми Коцева представя песента „Очите ти говорят“ и призовава: „Нека новите поколения да имат по-големи изисквания към себе си и към музиката си“

„Музиката е част от моя живот и част от мен. Тя ме дръпна към себе си още на млади години, когато учих сложни науки в Немската гимназия и в Лайпцигския университет. Като се върнах, започнах да работя в Министерството на културата. Но музиката ме привлече към себе си, като получих покани от няколко оркестъра да работя с тях. Накрая се оказа, че всичкото ми време отива към нея. Тя се оказа мой път и моя съдба. Аз съм ѝ много благодарна, защото ме заведе на прекрасни места по света, даде ми някои от най-силните преживявания. Най-голямата ми радост и най-щастливите ми моменти са свързани с музиката.“ – споделя Румяна Коцева в студиото на Jazz FM. Тя ни гостува, за да представи новата си песен, но преди това се връщаме назад в нейната връзка с музиката още от дете. Баща ѝ Златко Коцев е създателят на ансамбъл „Пирин“ – Благоевград и цял живот се е занимавал с музика. Същото правят и двете му деца.

Румяна Коцева е една от големите звезди на поп и джаз музиката вече 45 години. Нейните песни са шедьоври, изваяни изкусно. „За да изпея песен, тя трябва да ме развълнува и да ми достави удоволствие. Тогава то ще се пренесе върху слушателя. Изпявам я, както я усещам.“ – описва подхода си вокалистката. Днес млади артисти пеят нейните хитове и оставят своята следа върху тях. „Аз съм вдъхновена от това, че те могат да се изпеят и по този начин. Това продължава живота им и те остават във времето.“ – казва за дълголетието на своите шедьоври Румяна Коцева.

Слушаме новата ѝ песен „Очите ти говорят“. Тя дава перспективата към любовта като полет, като безбрежен океан. За това допринася боса нова стилистиката, а също и саксофонните партии, изсвирени от съпруга ѝ Апостол Апостолов – Толи. „Тя предизвиква у мен веднага усмивка. Щастлива, ведра песен, която с удоволствие слушам! Но предупреждава, че в любовта лъжа няма, защото очите казват всичко.“ Песента е с текст и музика на Иван Беловски, аранжиментът е на Борис Чакъров. Тя те носи на спокойни вълни – тръпка на радост, блясък на светлина, любов, правеща ни завършени. Романтичното видео е заснето на морето, на скали край Ахтопол, от които залезът се отразява във водата. Клипът е направен ретроспективно в паралел на връзката между двойка в зряла възраст и влюбени млади. „Това мисля, че вдъхва много, много надежда и увереност за всички хора, които се докосват до любовта.“ Любовта продължава и подхранва живота.

Спирането на дъха в „Очите ти говорят“ съответства на момента на срещата на Руми Коцева с Апостол Апостолов. Събира ги тяхното посвещение към музиката. „Трябва да има любов, а за да я има, трябва да се правят компромиси.“ Изискват се взаимност, разбиране. „Човек трябва да приеме някои неща, да промени себе си в някои отношения, за да се напаснат характерите и да вървим напред заедно. По главните теми в живота сме на едно мнение и успяваме да се преборим да ги осъществим. След разногласия отваряме нова страница и продължаваме нататък. Любовта трябва да е водеща в живота ни!“ – светостта на това най-силно чувство изповядва Румяна Коцева. Своята любов тя и съпругът ѝ Апостол Апостолов – Толи предават на дъщеря си Таня Апостолова.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

А завета на стойностните песни Румяна Коцева предава чрез своето творчество. „Една песен е хубава, когато в съчетание са добри нейните компоненти – мелодията, текстът с послание, аранжиментът и изпълнението. Когато те са в здрава спойка помежду си, се получава хубаво произведение, което въздейства.“ Образците в това отношение трябва да служат за пример. Те са на преден план в създадения и организиран от нея фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни Evergreen Fest Sofia, на който е директор. Тази година Гран при спечели Филип Донков. Преди седмица той гостува в ефира на bTV Radio и с него и с вокалния му педагог Мариям Мовсесян говорихме за това как талантът се развива с широк поглед върху музиката, с познаване на нейната история, с израстване в нейните най-високи постижения.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

„Evergreen Fest Sofia насочва пеещите таланти да се обърнат към старите примери. Те наистина са образци за това как професионалисти са създали мелодия и богата хармония, а изпълнението е на изключително ниво. Поднесени от някои от най-великите певци, младите музиканти биха могли да се поучат от тях. В последно време се пренебрегват посланието на песента, хармонията и развитието в структурата, има еднотипност, повече се залага на ритъма. Нека новите поколения да имат по-големи изисквания към себе си и към музиката си.“ – призовава Руми Коцева. Високите критерии водят до високи постижения. Музиката, за която говорим, е създадена от големи артисти, които са и големи личности, визионери. Тя води, а не следва, сочи пътя напред. Предстои в изпълнение на носителя на Гран при от тази година Филип Донков да чуем It’s a Man’s Man’s Man’s World, записана от Джеймс Браун през 1966 г. Тя поставя въпроса, който още не сме решили, за равнопоставеността между половете, за уважението в една връзка.

В разговора с Руми Коцева стигаме до ролята на артиста в изкуството и обществото. „Искам да кажа на младите певци, че тази професия никак не е лесна. За да вървиш по този път, за да стане нещо, не е важно само да можеш да пееш, трябва и характер. Трябва наистина да си толкова влюбен в професията, че да можеш да преодоляваш всички неудачи, с които е свързана, и да продължаваш да работиш, да искаш да се изявяваш. Ако си със слаб характер и всяка неудача те срутва и отказва, ако всяко едно препятствие те обезкуражава, тогава не си достатъчно добър за тази професия. Тя е свързана с много трудности. Публиката вижда върха на айсберга, но всеки артист знае колко трудности е преодолял, за да го изгради. Ако имаш характера и безкрайната любов към тази професия, би могъл да стигнеш далече. Разбира се, трябва да имаш заложби и да ги развиеш, да имаш талант, но това не е достатъчно. Без труд нищо не става.“

След галаконцерта от Evergreen Fest Sofia веднага след конкурса през февруари, през юни на Лятната естрада в Борисовата градина ще се проведе второто събитие от фестивала. То е продължение на поредицата „Българските евъргрийни“, която Руми Коцева започва преди 12 години. „Надявам се отново да стане такъв голям празник, както всяка година.“ – очаква тя събирането на младите таланти, призьори от фестивала. Внимателно следи тяхното развитие и успехите им у нас и по света. „Много се вълнувам, радвам се, че фестивалът за тях е трамплин.“ Споменаваме още един пример – миналогодишният носител на Гран при Анна Ставрева стана финалист в „Гласът на България“ по bTV.

Учениците на Румяна Коцева вървят по своя славен път с примера от приноса на големите песни към музикалното и личностното развитие. Наскоро възпитаници на класа ѝ в НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ участваха с нея в концерт по повод 90 години от рождението на Дамян Дамянов. Руми Коцева оценява грижата на читалището да пази паметта за такива велики личности. Те са ориентир и източник на светлина, която да озарява пътя ни не само в изкуството, но и в живота. Следва есенен концерт с джаз стандарти на лауреатите на Evergreen Fest Sofia, а празниците в края на годината ще посрещнем с втори тур на нейния проект „Вечните коледни песни на български език“. С аранжименти на Славил Димитров, той бе представен под негово диригентство със Симфониета Шумен в града на първия български професионален оркестър и в столицата. Вече са планирани първите дати за 2025 г. Сценичната реализация на програмата през миналата година бе сбъдната обща мечта.

Снимка: Марияна Гугалова

Завършваме разговора с изпълнение от концерта в зала „България“ на 4 декември, в което Руми Коцева си партнира със своя ученик Никола Попов. Миналата седмица той гостува в студиото ни като изпълнител на главната роля в мюзикъла „Спондж Боб“ в Столичния куклен театър. На 21 март той ще бъде специален участник в концерта на Мими Николова. През примера на неговите големи успехи очертаваме развитието на един млад талант. „Първото е да има ясно поставена цел, към която да се стреми. След това – постоянно да работи за нея. Трябва да притежава трудолюбие. Човек трябва да се труди неуморно. Това са двете най-важни неща, с които, като са подплатени с даденост и с талант, могат да се постигнат много големи успехи. Никола Попов знае няколко езика и непрекъснато се интересува от музиката, посещава курсове за собственото си доусъвършенстване, започна да преподава и в Националната музикална академия и Националното музикално училище. Той не спира да се развива и не спира да се раздава в различни области, без да забравя собственото си развитие. Това е формулата за успеха – човек трябва да има ясна цел, към която да се стреми, и много да се труди.“

Защото изкуството на артиста е светлината в живота на публиката. И тя е изключително признателна.