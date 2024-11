Руми Коцева пее коледни песни от цял свят на български език, за да достигнат техните послания до слушателя по най-близкия до сърцето начин

Концертите „Вечните коледни песни на български език“ на Руми Коцева със Симфониета Шумен под диригентството на Славил Димитров са продължение на мисията техните послания за живот в любов, разбирателство и доброта да достигнат по най-непосредствен начин до слушателите. Първата среща с този проект в ефира на Jazz FM бе през 2020 г. в „За албумите от техните създатели“ и тогава се зароди идеята за представянето му на живо. През 2023 г. дъщерята на вокалистката, участник в оригиналния албумен проект, Таня Апостолова подари на майка си за Коледа афиш за концерт с тази програма. И ето че тя ще достигне до публиката на 2 декември от 18:35 ч. в зала „Венета Вичева“ в Шумен и на 4 декември от 19 ч. в зала „България“ в София. Гост-солисти са вокалистите Васил Петров, с когото Руми Коцева пее на „Златният Орфей“, и Никола Попов – неин ученик, изпълнител на ролята на Спондж Боб в едноименния мюзикъл в Столичния куклен театър. Гост-музиканти са Цветан Недялков – китара, Кристиан Илиев – пиано, и Ивайло Звездомиров – бас. Участва и Детски хор към Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София. „Защото Коледа е най-радостна за децата, а децата са най-голямата радост за нас самите.“ – посочва Румяна Коцева в интервю по Jazz FM. Радиото ни е партньор на концертите. С тези събития вокалистката, вокален педагог и организатор на обучителни концерти и на Evergreen Fest Sofia празнува 45 години творческа дейност.

Руми Коцева пее вечните коледни песни в свой превод на български език и с оркестрации на Славил Димитров на 2 декември в Шумен и на 4 декември в столичната зала „България“ - Jazz FM

„Тези песни дълго време ги бях пяла в чужбина и виждах колко се харесват. В България преди промените почти не празнувахме Коледа. Като се върнах от чужбина, усетих липсата на коледни песни на български език, за да може по най-близкия до сърцето начин, на майчиния език, посланията им да стигнат до българския слушател. Това ме накара да преведа и да изпея на български някои от най-известните в света вечни коледни песни.“ – разказа Румяна Коцева в студиото на Jazz FM.

Румяна Коцева за празничния си албум – „Вечните коледни песни на български език“ (2005 г.) - Jazz FM

Така тя става част от установяването на традицията на празнуване на Коледа у нас. Преди това отбелязвахме Нова година с подаръци за новото начало, но Рождество Христово идва с дълбокия смисъл на обещанието за вечен живот чрез раждането на Спасителя. Подаръците, които си разменяме, са свързани с този дар, който Бог дава на хората. И преди в навечерието на празниците отново да се втурнем да пазаруваме, нека да чуем на български език „Малкият барабанчик“ (The Little Drummer Boy), за да разберем, че скъпият подарък не е най-ценният. Най-скъпият подарък е да дадем себе си, както е направил Младенецът и както в отговор прави Барабанчикът. „Много харесвам тази песен. Тя възпява Раждането на Иисус Христос. Много поклонници се стичат, за да донесат своите дарове. А малкият барабанчик е бедно момче, което единствено притежава своето барабанче. Той се притеснява, че няма какво да подари на Новородения. Но се сеща, че може да му подари свое изпълнение. И този подарък, даден от дъното на душата и от сърцето му, е много по-ценен от най-скъпоструващия.“ – предава посланието на песента Румяна Коцева в своя превод.

Репертоарът на концертите обхваща песните за отбелязването на празника в семейството и обредите от християнската традиция. В програмата са We Wish You a Merry Christmas, O Holy Night, Jingle Bells, The Little Drummer Boy, Stille Nacht (Silent Night), Silver Bells, Santa Claus Is Coming to Town, White Christmas, Winter Wonderland, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Adeste Fideles, Ave Maria, Amazing Grace.