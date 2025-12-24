Руми Коцева с „Вечните коледни песни на български език“, Александрина Михайлова, Филип Донков и хор „Бодра песен“ в празничен концерт със Симфониета Шумен

Инициираният и подготвен в партньорство с Jazz FM проект за нови аранжименти и изпълнение с оркестър на живо на програмата на Румяна Коцева „Вечните коледни песни на български език“ продължи своя живот и през 2025 г. В началото на 90-те вокалистката и вокален педагог първа започна да пее в България световни коледни класики, за да пренесе върху родната публика тяхното въздействие, в което се е убедила от години работа в чужбина. През 2005 г. тя ги издаде в албум, който през 2024 г. с подкрепата на Jazz FM получи своя концертен вариант.

Румяна Коцева за празничния си албум – „Вечните коледни песни на български език“ (2005 г.) - Jazz FM

Новите аранжименти направи Славил Димитров, директор на Симфониета Шумен. С този оркестър под неговото диригентство те бяха изпълнени в зала „Венета Вичева“ в Шумен и в зала „България“ в София. В представянето участваха вокалистите Васил Петров – който е дуетен партньор и в албума, Никола Попов – възпитаник на школата на Руми Коцева, реализиращ успешна кариера в операта и мюзикъла, и Таня Апостолова – дъщеря на Руми Коцева, Цветан Недялков (китара) и Кристиан Илиев (пиано) – преподаватели в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Ивайло Звездомиров (бас китара) – също преподавател. През тази година Руми Коцева бе участник в мащабен концерт на Симфониета Шумен, на който поднесе шест песни от този репертоар.

Възхвала на доброто, празник на живота: Руми Коцева пее вечните коледни песни на български език на концерт, който пренасяме в ефира на Jazz FM - Jazz FM

В събитието участва и Филип Донков – ученик от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, станал любимец на цяла България от заснет от минувач клип на Морската алея във Варна, а след това утвърдил се и в „България търси талант“ по bTV, в който формат покани свои съученици. По-рано тази година той стана носител на Гран при от конкурса на Evergreen Fest Sofia, основан от Руми Коцева. Отличието му бе присъдено единодушно от журито в състав: вокалистите Камелия Тодорова и Орлин Горанов и програмния директор на Jazz FM Светослав Николов. Междувременно в негово изпълнение написаната от Славил Димитров песен „Като вода“ се класира на второ място след изпълнение на Маргарита Хранова на конкурса „Мелодия на водата“, на който стана носител на Наградата на оркестъра – Плевенската филхармония. Филип Донков също така спечели Наградата на публиката на „Бургас и морето“. Младият талант се включва в Коледното матине на НМУ „Любомир Пипков“ в залата на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ в София на 25 декември от 11 ч. Към Младежка филхармония „София“ и Младежка хорова капела се присъединяват още Орлин Горанов, Васил Петров и Еделина Кънева – директор на театъра, и други солисти от училището. Диригент е Славил Димитров.

Филип Донков: „Сцена е мой втори дом, там се разтоварвам, събирам енергия и я раздавам на хората“ - Jazz FM

В празничния концерт в Шумен участва и родената в този град Александрина Михайлова – новото голямо българско име на световната оперна сцена. Тя прави следващите си крачки в музиката под менторството на Райна Кабаиванска в нейния майсторски клас в Нов български университет. През декември тя пя в „Травиата“ в Софийската опера и балет, а вече има записани участия на сцената на „Ла Скала“, на чиято академия е стипендиант. Своя път в музиката Александрина Михайлова започва в ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ в Шумен, като учи пиано, а след това пее в работещия към културния институт хор „Бодра песен“, също участник в празничния концерт. Негов ръководител и диригент сега е Деница Узунова.

Диригент на „Зимна приказка в ноти“ бе Цанислав Петков. В програмата бяха подбрани български и световни класики – както произведения на Верди, Пучини и популярни коледни песни, така и творби на Христо Недялков, Борис Карадимчев, Мария Нейкова, Любомир Денев, Хайгашот Агасян, Славил Димитров, Жанина Янкулова. Водещ бе колегата от Радио Шумен д-р Яна Косева.

Симфониета Шумен последователно си сътрудничи с джаз артисти. През 2024 г. тя участва в организирания от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM фестивал „Деца на джаза“ с изпълнения на произведения от проф. Христо Йоцов и Румен Бояджиев – баща и син. Първият концерт за новата 2026 г. е с Камелия Тодорова, като нейните хитове, аранжирани от Славил Димитров, ще бъдат представени от негово диригентство на 8 януари в зала „Венета Вичева“.

И в тези празнични дни сме с проекта на Руми Коцева „Вечните коледни песни на български език“. Преиздаденият тази година на диск, плоча и флашка албум слушаме с нейния разказ към всяка от песните в „За албумите от техните създатели“ на 24 декември от 19 ч. с повторение на 27 декември от 14 ч., а концерта от зала „България“ излъчваме в предаването ни за музика на живо „Джаз емоции“ на 25 декември от 21 ч. с повторение на 28 декември от 19 ч.