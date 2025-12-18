Филип Донков: „Сцена е мой втори дом, там се разтоварвам, събирам енергия и я раздавам на хората“

Музиката е негово призвание, тя излиза от него по възможно най-красивия начин, защото идва от силна любов. На свой ред той ни зарежда с това чувство, със своята енергия. Роден за сцената, там той е абсолютно в стихията си. „Винаги съм казвал, че сцената е мой втори дом, там се чувствам изключително, изключително спокойно. Това е мястото, на което се разтоварвам, събирам енергия и я раздавам на хората.“ – споделя Филип Донков в студиото на Jazz FM в навечерието на своето участие като солист в Коледния концерт на Симфониета Шумен тази вечер. Той за първи път ще пее със симфоничен оркестър. Събитието е от 19:30 ч. тази вечер в „Арена Шумен“.

На една сцена той ще излезе с вокалистката и вокален педагог Руми Коцева, след като по-рано тази година спечели Гран при на организирания от нея Evergreen Fest Sofia – фестивал с конкурс за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни от деца и младежи. Журито в състав певците Камелия Тодорова и Орлин Горанов и програмния директор на Jazz FM Светослав Николов единодушно му присъди отличието.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

За мотивацията си да се яви на конкурса той сподели: „Обичам да се предизвиквам, да се впускам в различни предизвикателства. Все още не съм певец, аз се уча, минавам по този дълъг път. Всяко излизане на сцената, особено конкурс, ме учи на много неща. Реших да се явя, за да си сверя часовника с толкова много талантливи певци от цялата страна. Изобщо не съм предполагал и не съм си мислел, че ще спечеля Гран при.“ Конкурсът се организира в партньорство с НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“, в което Руми Коцева ръководи школа по поп и джаз пеене. Jazz FM е медиен партньор.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

На коледния концерт на Симфониета Шумен днес ще чуем още оперното дарование Александрина Михайлова, която израства под менторството на Райна Кабаиванска. Диригент е Цанислав Петков.

Соул музиката в нейното по-сурово ритъмендблус звучене винаги присъства в изпълненията на Филип Донков. „Аз съм голям меломан. Обичам да слушам всякаква музика, особено писаната преди 2010 г. Тя ме влече много повече от съвременната. Предпочитам да си пусна нещо от 60-те, 70-те и 80-те, включително рок, защото слушам много рок музика. Освен класиките Джеймс Браун, Елвис Пресли, Чък Бери, все повече слушам различни албуми и навлизам по-дълбоко в музиката, откривам нови неща и нови фаворити. Моето творчество е отражение на това, което слушам. Става много интересна симбиоза между стилове и музика. Влагам много от себе си в музиката, която правя, надявам се хората да го оценяват.“ – споделя Филип Донков.

Той не разкрива кои са песните, които ще изпълни тази вечер. „Те са страхотни коледни хитове и една много силна песен в моя живот, златен хит на България. На хората много ще им хареса, апелирам всички да се забавляват много.“ – призовава ни той.

Сред успехите му през тази година е второто място и Наградата на оркестъра на Плевенска филхармония в конкурса „Мелодия на водата“ в Хисаря с песента „Като вода“, написана специално за него от Славил Димитров – преподавател в НМУ „Любомир Пипков“, в което учи Филип Донков, а също и директор на Симфониета Шумен. След това младият талант спечели Наградата на публиката на „Бургас и морето“ и достигна много напред в „България търси талант“ по bTV, като към изпълненията си приобщи свои съученици.

При гостуването си в студиото на Jazz FM Филип Донков представя новата си песен „История без край“, създадена в съавторство с Ангел Дюлгеров, съчетаваща поп, сол и фънк звучене.