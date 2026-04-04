Младежки заряд и радост, съчетани със стил и елегантност: „Jazz FM за младите“ на Di Vino Top 50 с оригинални произведения на Борис Петков и Цветомир Радев, изпълнени заедно със Симеон Симеонов и Никола Атанасов

Посланиците на джаза от проекта „Jazz FM за младите“ бяха посланици на добрия вкус при връчването на наградите DiVino Top 50. Борис Петков (пиано) и Цветомир Радев (кларинет) поканиха барабаниста Симеон Симеонов и басиста Никола Атанасов, за да сформират квартет, с който поднесоха оригинални композиции и джаз стандарти. Така събрахме в един общ поток различни течения на джаза с музика, отличаваща се с характерния почерк на младежки заряд и радост, съчетани със стил и елегантност. В предаването за музика на живо „Джаз емоции“ на 2 април от 21 ч. с повторение на 4 април от 19 ч. слушаме някои от концертните изпълнения в документален запис от събитието. От оригиналното творчество на Борис Петков и Цветомир Радев слушаме Along the Way от втория автор, а след това – Don’t Forget to Enjoy и Swing & Smile на първия. Между тях са разпръснати джаз съкровища от миналото – Body & Soul, Skylark, The Girl from Ipanema… Със своите изпълнения четиримата добавиха красотата на музиката към празничното настроение в балната зала на Гранд хотел „Милениум“. Тяхното изкуство бе специален акцент в преживяването, в центъра на което бе високата класа и отличното майсторство.

Jazz FM създадохме проекта „Jazz FM за младите“ през 2026 г., за да свържем в творчество посланици на джаза, които да споделят ценностите му с публики в цялата страна. Първите поканени артисти са пианистът Борис Петков и кларинетистът Цветомир Радев. На DiVino Top 50 проектът бе премиерно представен в цялост в София. Чухме младите музиканти като достойни продължители на една вековна традиция. Те бяха представени от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов.

Роден в Пловдив, Борис Петков завършва НУМТИ „Добрин Петков“, а първите му магистратури са по класическо пиано и музикална педагогика в Университета по музика и театър в Мюнхен. След това учи джаз пиано при проф. Ангел Заберски в НБУ, а сега – при проф. Атанас Миладинов в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Изнесъл е над хиляда концерта, тясно свързани с Европейската музикална литература от XVI в. до съвремието ни, както и стотици импровизационни и джазови концерти, посветени на американската джазова култура и нейните отражения върху българската сцена. За него музиката е прозорчето, през което надникваме в един далечен и съвършен свят – така познат, така трогателно красив и така забравен.

Кларинетистът Цветомир Радев завършва НМУ „Любомир Пипков“ и продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, като и в двете училища преподавател му е доц. Борислав Йоцов. Концертирал е в зала „България“ и в Златната зала на „Музикферайн” – Виена, на „Банско джаз фестивал“ и др. Бил е многократно солист на Симфониета „София“, Академичния симфоничен оркестър и Плевенската филхармония. Любовта му към джаза тръгва от много ранна възраст заради неговия баща – барабанистът Венцислав Радев. От малък интензивно слуша артисти като Чарли Паркър и Джон Колтрейн. Когато музицира, Цветомир Радев се опитва да намери усещанията и звуците, които са го пленявали като малък и да пренесе тези чувства в бъдещето и към публиката.

Симеон Симеонов завършва висшето си образование в консерваторията Prins Claus в Грьонинген, Нидерландия, след което се завръща в България и записва магистратура в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. Христо Йоцов и Атанас Попов. Симеон Симеонов е барабанист, стремящ се да почете традицията на джаза, вплитайки в свиренето си музикалния език на бибопа и модерните течения в съвременния джаз.

Никола Атанасов завършва паралелка с барабани в СУ „Емилиян Станев“ и продължава да изучава перкусиите в поп и джаз музиката в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. След повече от година в САЩ в момента завършва бакалавърската си степен и ще се насочи към изучаване на бас китарата в София. Музиката той изживява като разговор, в който обменяме енергии – обред, който трябва да бъде споделен най-вече с публиката, заради която се осъществява. Убеден е, че също като картина или книга, музиката може да промени към добро нечия съдба, свързвайки многобройни хора със сегашния момент.

„Jazz FM за младите“ продължава своите срещи с публиката с концерт на 8 април в „Хеликон арт“, когато Борис Петков и Цветомир Радев за първи път ще се представят като дуо в София и премиерно ще изпълнят своята програма изцяло с оригинални произведения, написани за формата.

На 30 април те ще водят афтърпартито за Международния ден на джаза от 21:30 ч. в Гранд хотел „Астория“ след концерта на Патрик Бартли квартет в Зала 3 на НДК.

На 1 май те ще гостуват на в Джаз бистрото в парка на Кнежа, за да прегърнат още слушатели с обаянието на своето съвместно музициране. Преди около месец те зарадваха публиката в кафе Бордо в Плевен.