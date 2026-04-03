С концерт на Патрик Бартли квартет отбелязваме Международния ден на джаза; американският музикант ще проведе работилница в Националната музикална академия; празникът ще завърши с афтърпарти

Първо мащабно честване на Международния ден на джаза организират в София НДК, Jazz FM и Асоциация Фестивалите в България в партньорство с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и с гостоприемството на гранд хотел Astoria. За събитието поканихме най-значимия съвременен алт саксофонист от новото поколение Патрик Бартли, който пристига със своя квартет и с новата си оригинална програма. На 29 април американските артисти ще проведат майсторски клас в Националната музикална академия, а на 30-и ще изнесат концерт в Зала 3 на НДК, в който специално участие ще имат млади български таланти. Билетите вече са в продажба в електронния и физическия Билетен център на НДК, както и скоро в мрежата на Eventim. Събитието ще бъде последвано от афтърпарти в лоби бара на Гранд хотел „Астория“. То ще бъде водено от Борис Петков (пиано) и Цветомир Радев (кларинет) от първото издание на „Jazz FM за младите“.

В центъра на концерта на Патрик Бартли квартет е програмата New Visions на композитора и саксофонист Патрик Бартли джуниър. Съдържаща негова оригинална музика, тя представя виждането му за света през джаз идиома. Свързвайки различните сетива и с корени в традиционния и съвременния джаз, Патрик Бартли джуниър вдъхва нов живот в това изкуство, като слива въображението на слушателя със своето, за да създаде звук – изненадващо амбициозен и успокояващо познат. В квартета на контрабас свири Бари Стивънсън, на барабани – Щефан Клайн, а на пианото е изумителният Уилям Шуорцман, който следва в „Джулиард“ в Ню Йорк.

Патрик Бартли се отличава още като ученик. Той два пъти е канен в Гимназиалния ансамбъл на Звукозаписната академия, връчваща наградите „Грами“, а през 2014 г. достига до финалния етап за номинациите в категорията „Най-добро инструментално соло“. Свирил е на 52-ото издание на церемонията в състава на Dave Matthews Band, носител е на Златната награда в категорията за джаз на американската организация YoungArts. Участва в номинирания за наградата Emmy филм на HBO Wynton Marsalis: A YoungArts Masterclass с премиера в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. Първия си професионален звукозапис осъществява на 17-годишна възраст. Младият артист е свързан и с японската култура, като в продължение на няколко години живее в Япония и това се отразява като влияния в неговия специфичен подход към музиката.

Свирил с Уинтън Марсалис, Джон Батист и Емет Коен, Патрик Бартли джуниър е излизал на сцените на Staples Center и Madison Square Garden. В Зала 3 на НДК той ще блесне като виртуоз с дълбоко емоционален изказ в новаторско музициране и в сътрудничество със свои български колеги.