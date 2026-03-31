„Jazz FM за младите“ в „Хеликон арт“: Борис Петков и Цветомир Радев за първи път като дуо в София и премиерно с изцяло техен авторски репертоар

Борис Петков (пиано) и Цветомир Радев (кларинет) от първото издание на проекта ни „Jazz FM за младите“ ще се представи за първи път като дуо в София и премиерно въобще само със свои оригинални произведения. Събитието е на 8 април от 19 ч. в „Хеликон арт“ на ул. „Граф Игнатиев“ 6 (срещу колоните при пл. „Гарибалди“), а Фейсбук страницата му е тук. Билети се продават единствено предварително онлайн и са налични в три ценови категории тук. Събитието е част от поредицата „Джаз концерти“ на Sofia Art Institute, на който Jazz FM е партньор.

Проектът „Jazz FM за младите“ цели създаването на синергично действаща общност в подкрепа на професионални музиканти в началото на творческия им път. Той създава модел на взаимодействие между всички участници – артисти, сцени, организатори на събития, продуценти, звукозаписни студия, медии и др., чрез който се постига пряка връзка с аудиторията, улеснява се достъпът до култура и цялостно се развива социалната среда.

За първи посланици на джаза в „Jazz FM за младите“ избрахме пианиста Борис Петков и кларинетиста Цветомир Радев. Получавайки подкрепата на радиото за реализацията на цялостен авторски проект, те се ангажират активно да работят за издигане на джаз културата в България, включително с безвъзмезден принос към каузи на развитието.

И двамата артисти са с основа в класическата музика, от която набират сили за полет в импровизацията на джаза. С композициите си Борис Петков изразява своя вътрешен свят, като говори искрено на хората и черпи от световете на своите любими музиканти от класическата, популярната и фолклорната музика. Произведенията на Цветомир Радев са вдъхновени от Шостакович, блуса, модерния джаз, j-pop музиката и неговия любим саксофонист в съвремието Патрик Бартли джуниър (с когото ще отбележим заедно Международния ден на джаза на 30 април с концерт в Зала 3 на НДК в партньорство между НДК, Jazz FM, Асоциация Фестивалите в България и Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и с гостоприемството на Гранд хотел „Астория“, който ще е домакин на афтърпартито).

Роден в Пловдив, Борис Петков завършва НУМТИ „Добрин Петков“, а първите му магистратури са по класическо пиано и музикална педагогика в Университета по музика и театър в Мюнхен. След това учи джаз пиано при проф. Ангел Заберски в НБУ, а сега – при проф. Атанас Миладинов в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Изнесъл е над хиляда концерта, тясно свързани с Европейската музикална литература от XVI в. до съвремието ни, както и стотици импровизационни и джазови концерти, посветени на американската джазова култура и нейните отражения върху българската сцена.

Кларинетистът Цветомир Радев завършва НМУ „Любомир Пипков“ и продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, като и в двете училища преподавател му е доц. Борислав Йоцов. Концертирал е в зала „България“ и в Златната зала на „Музикферайн” – Виена, на „Банско джаз фестивал“ и др. Бил е многократно солист на Симфониета „София“, Академичния симфоничен оркестър на НМА и Плевенската филхармония. Любовта му към джаза тръгва от много ранна възраст заради неговия баща – барабаниста Венцислав Радев. От малък интензивно слуша артисти като Чарли Паркър и Джон Колтрейн.

За Борис Петков музиката е прозорчето, през което надникваме в един далечен и съвършен свят – така познат, така трогателно красив и така забравен. Когато музицира, Цветомир Радев се опитва да намери усещанията и звуците, които са го пленявали като малък и да пренесе тези чувства в бъдещето и към публиката.

През март „Jazz FM за младите“ представихме в кафе „Бордо“ в Плевен, на 1 май ще гостуваме в джаз бистрото в Кнежа (Фейсбук събитието е тук), а междувременно ще се включим в „Походът на книгите“ на асоциация „Българска книга“.

Автори на снимките: Ренита Костадинова (Борис Петков) и Милена Камджалова (Цветомир Радев)