Премиерен концерт на първите посланици на джаза от проекта „Jazz FM за младите“: Борис Петков и Цветомир Радев са в „Бордо“ в Плевен на 11 март

Пианистът Борис Петков и кларинетистът Цветомир Радев – поканени като първи посланици на джаза в проекта „Jazz FM за младите“ – ще изнесат премиерен концерт на дуото си на 11 март от 20 ч. в кафе „Бордо“ в Плевен. Той ще е изцяло с авторски репертоар, създаден от двамата млади артисти и ще ги представи като композитори и интерпретатори с основа в класическата музика и полет в джаза. Двамата сътвориха пиеси, вдъхновени от тяхното сътрудничество, които предстои да бъдат записани в албум. За следващите месеци са вече подготвени участия на „Банско джаз фестивал“, на „Джаз в Бургас“ и на други места в страната. Идеята на проекта е да представи пред широки публики творческата енергия на новото поколение джаз артисти в контекста на воден от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов разговор с тях за музиката, което ще създаде възможност за по-задълбочено и осмислено възприемане на изпълненията. Избираме неслучайно Плевен за премиерата – именно тук миналото лято проведохме четвъртото издание на Пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“, а през годините многократно сме работили с талантливите творци от този град.

Борис Петков и Цветомир Радев са сред новите големи имена на младежката джаз сцена в България.

Борис Петков завършва класическо пиано в Мюнхен, а след това учи джаз пиано в Нов български университет и Националната музикална академия. Той е носител на Гран при от първото издание на Конкурса за пианисти „Милчо Левиев“ и бе първи награден от сцена „Млади таланти“ на Банско джаз фестивал. Преди това печели множество призове от конкурси в Швейцария, Белгия, Германия. Инициатор и ръководител е на проекти като Suspended Fourth, активно участва в оформянето на творческия облик на формации като Jazzboree.

Цветомир Радев учи кларинет в Националното музикално училище в София при доц. Борислав Йоцов, след което продължава обучението си в Националната музикална академия. Многократно е бил солист на Симфониета „София“, Академичния симфоничен оркестър на НМА, Плевенската филхармония. Свирил е както в зала „България“, така и в Златната зала на „Музикфейрайн“, на Младежката сцена на Банско джаз фестивал.

В сътрудничеството Борис Петков откроява близостта в разбирането за подхода към създаването на музика: „Много си пасваме, лесно се твори, музиката извира, работният процес се случва от само себе си. Много обичам искреността, търся отсъствието на страх, че човек ще е уязвим в музиката си, удоволствието от музицирането. Имаме и обща ценностна система – какво търсим в музиката и в преживяванията покрай нея, в специалния момент, в споделянето с приятели, в свободата в импресията и експресията.“ В основата на партньорството Цветомир Радев поставя „любовта към хубавата музиката без ограничения в жанровете.“

„С проекта „Jazz FM за младите“ заставаме още по-близо до поколение, свободолюбиво и безстрашно, какъвто е джазът по природа; до хората, съзнателни за това, че е по силите на всеки да постигне промяната за всички. Ще имаме пример за върховете, до които може да изведе сътрудничество, обусловено от категорична убеденост в силата на единението и безусловна отдаденост на призванието. Ще дадем доказателство за потенциала на общността, в която всеки допринася. Ще онагледим смисъла да реализираме своето творческо начало. Ще укрепим вярата в това, че дните пред нас ще бъдат по-светли и щастливи, защото ще сме отговорни и всеотдайни в действията си за това.“ – коментира програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

Гостуване на Светослав Николов, Борис Петков и Цветомир Радев в предаването „Вечната музика“ по БНТ с водещ Марио Николов.



Концертът на Борис Петков и Цветомир Радев поставя началото на мащабна инициатива, в която Jazz FM и кафе „Бордо“ в Плевен ще срещаме публиката с ярки имена от джаз сцената ни в концерти, които ще бъдат съпътствани от разговори за музиката. Ето как изглежда програмата за март на този център на джаз живота в Плевен: