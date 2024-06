Даниела Белчева с нов албум и сътрудничество с JP3

В края на месец май Даниела Белчева беше гост в ефира на Jazz FM, за да представи сингъла Everything I Wanted You to Be, записан с една от най-ярките български джаз формации - JP3, и песента Silver Lining от новия си албум Naïve. За третия проект в своята дискография Даниела Белчева ще разкаже в предаването „За албумите от техните създатели“, което може да слушате по Jazz FM в сряда от 19 ч. и с повторение в събота от 14 ч.

По време на гостуването си в нашия ефир Даниела Белчева посочва, че преди пандемията е живяла в чужбина и не е познавала добре музикалния живот тук. В разгара на Covid-19 тя се озовава на концерт на JP3 в родния си град Варна и вълненията, породени от това преживяване, я отвеждат към бъдещото ѝ сътрудничество с JP3. „На първо място много ми хареса, че всеки един заема равна трета част от това трио, че всеки има точно толкова силна роля, колкото останалите, въпреки че композиторът е един.“ – коментира Даниела Белчева и си спомня: „Много силно впечатление ми направи това, че става дума за инструментални пиеси, но повечето от тях приличат на песни, те са мелодични и запеваеми. Това много ме докосна.“

По-късно певицата прави опити да напише текстове към някои композиции на Живко Петров, а първият съвместният сингъл с триото на пианиста беше разпространен преди седмици. Това е композицията на Живко Everything I Wanted You to Be, намерила място в неговия соло пиано албум Ten (2019 г.). „Един текст трябва да бъде представен през музиката, за която е създаден.“ – категорична е Даниела Белчева. Тя описва своя подход така: „Самата инструментална пиеса има заглавие, което за мен беше задължително да бъде въплътено в текста. Когато една творба се дели на различни времеви периоди и е създадена от различни творци, няма как историята на автора на текста да съвпада с историята на автора на музиката. В началото си мислех, че едва ли не трябва да открия какво е имал предвид той, за да напиша нещо, което да съответства. След това си казах, че нещо, което трябва да прозвучи истински, би трябвало да е само и единствено лично преживяно с условието да въплътя неговото заглавието в текста. За мен беше много важно да намеря думи, които по никакъв начин да не променят мелодията и най-силната им част да бъде там, където е най-силната част на мелодията.“ Песента на Даниела Белчева и JP3 Everything I Wanted You to Be може да чуете по-долу. Тя се осъществява с подкрепата на „Музикаутор“.

Своя дебют Даниела Белчева направи през 2020 г. с албума Acoustic Me. Две години по-късно той беше последван от краткосвирещия проект Silver Button, а сега вокалистката обогатява своята дискография с най-новото си заглавие Naïve. „Това да се опитвам да правя моя музика беше една смелост, която винаги ще казвам, че пандемията провокира. Много се радвам, че направих това и много се радвам за всяка една следваща стъпка, по която този път ме води към нови срещи, нови смелости, нови опити.“ – споделя Даниела Белчева.

През последните две години тя работи с трима от най-изявените инструменталисти в българската музика – пианиста Милен Кукошаров, басиста Михаил Иванов и барабаниста Димитър Семов. За развитието на техните взаимоотношения Даниела разкрива, че в тях се откроява все по-силният елемент на съавторство, както и откриването на пътя един към друг. „Моите песни като сурови идеи търсят пътя към джаза и към тази публика и това е налице. То се получава с тези музиканти, с които работя, за което съм безкрайно щастлива и благодарна.“ – разкрива Даниела. За едната от песните в Naïve със заглавие Silver Lining тя разказва: „Silver Lining означава буквално тази светла нишка, обрамчваща облака, който е застанал на пътя на слънцето. Аз използвам това словосъчетание в неговото преносно значение: „надежда“.“ За всички записи в Naïve вокалистката разказва в новото издание на предаването „За албумите от техните създатели“. То се излъчва в ефира на Jazz FM всяка сряда от 19 ч. и с повторение в събота от 14 ч.

Цялото интервю на Таня Иванова с Даниела Белчева може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Автор на фотографията е Димитър Алексов.