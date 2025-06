Златни български песни пеят лауреатите на Evergreen Fest Sofia днес на Лятната естрада в концерта „Българските евъргрийни“ със специалното участие на Мими Николова и Никола Попов

Лауреати на конкурса на Evergreen Fest Sofia в направлението за българските евъргрийни днес ще представят своите изпълнения на Лятната естрада в Борисовата градина. Това е второто събитиe от годишния календар на фестивала, включващ още конкурс и галаконцерт през февруари и концерт на лауреатите в направлението за джаз стандарти и световни евъргрийни наесен. Включват се вокални таланти от София, Пловдив, Плевен, Варна, Банкя, Перник. Към всяка песен децата танцьори от балет „Веда джуниър“ са подготвили хореография. „Това създава много настроение. Всички се радват, защото сцената се пълни с много деца. Накрая на концерта, когато се събираме за общата песен, има 150 деца. Цялата публика им се радва.“ – описа атмосферата на събитието създателят и директор на Evergreen Fest Sofia – вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева. Фейсбук страницата на събитието е тук.

Млади хора от цяла България пеят джаз, български и световни евъргрийни на Evergreen Fest Sofia: в конкурса тази година чухме 150 изпълнения - Jazz FM

Снимка: Evergreen Fest Sofia

На концерта днес при свободен вход от 17 ч. на Лятната естрада в Борисова градина ще чуем емблематични песни на Лили Иванова, Мими Николова, Емилия Маркова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Леа Иванова, Катя Филипова, Кирил Семов, Цветан Панков. „Има какво да се научи от тези огромни имена в българската музика. Децата са изключително щастливи!“ – откроява ефекта на събитието Румяна Коцева. Тя създаде Evergreen Fest Sofia именно с цел да направи тези стандарти част от обучението на млади таланти в цялата страна. В това тя се опира на постиженията в своята педагогическа практика, откроявани на подобни концерти от 2012 г. насам в присъствието на големите ни артисти.

Тази година Мими Николова отново ще пее на „Българските евъргрийни“, след като преди време направи импровизиран дует с ученичка на Румяна Коцева, а миналата година отново изпълни шлагера си „Замълчи, замълчи“. Сега тя ще поднесе „Когато луната изплува“ в общо изпълнение с дуетния си партньор Никола Попов – възпитаник на Румяна Коцева и участник в създадената от Jazz FM нова програма на вокалистката. „Мими Николова отново ще бъде гост, за което предварително всички се радваме. Тази година тя ще пее в дует с младия оперен певец Никола Попов. Надявам се това да зарадва отново почитателите на българските евъргрийни.“ – сподели Румяна Коцева. Никола Попов е възпитан лично от нея в любов към музиката. „Първоначално започна да учи при мен поп и джаз пеене, после се ориентира към операта и сега шества по сцените на цяла България с голям успех.“ – каза тя за успехите на своя ученик.

Мост между поколенията с организиран от вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева концерт на Лятната естрада: „С песни и танци ще съберем златните песни от миналото и най-новите хитове“ - Jazz FM

Ученическият концерт „Българските евъргрийни“ се организира от Музикално-издателска къща Студио „Артес“ с подкрепата на НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ и е част от Лятната културна програма на Столична община. Jazz FM е партньор. „Събират се хора от всички възрасти. Това е голяма радост за няколко поколения. Бабите и дядовците помнят тези песни от своята младост, с тях са отраснали децата им, а сега с тях се срещат младите таланти. Те много се радват да ги пеят, а публиката обича да ги слуша, защото това са песни с послания, мелодия, хармония, с големи имена като автори и изпълнители. По този начин се създава мост между поколенията, който е важен за съхраняването на богатото културно наследство в този жанр.“ – подчерта Румяна Коцева в интервюто по Jazz FM.