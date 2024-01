Живко Петров и Юго Липи споделят „Между приятели“ щастието от своята музикална среща в продуциран от Българския културен институт в Париж проект

В творческо партньорство, създадено благодарение на инициатива на Българския културен институт в Париж, пианистът Живко Петров и френският китарист Юго Липи изнесоха през декември концерт в прочутия парижки джаз клуб Sunset Sunside, а тази вечер излизат на сцената на Sofia Live Club. „Между приятели“ е озаглавен проектът, точно описвайки споделеното между двамата артисти чувство. „Още от самото начало, от първата нота, разбрах, че ще бъде велико. За да възникне магията на музиката, няма нужда от думи, тя се появява от само себе си. И още от първия акорд, от първата мелодия видях, че вървим в една посока. От първата минута изпитах щастието от нашата среща. Живко е фантастичен музикант с невероятен усет и с развита музикална чувствителност!“ – описа Юго Липи в интервю по Jazz FM първата среща между двамата и възникналото в нея единение.

Снимка: Светослав Николов

Същата творческа и духовна близост изпитва Живко Петров: „В лицето на Юго срещнах човек с моето усещане, с много вкус, много висок професионализъм. Той е прекрасен инструменталист и най-вече – прекрасен човек! Когато се видяхме и засвирихме, нещата веднага се подредиха, все едно цял живот сме били заедно.“ По желание на френския музикант в репертоара са основно пиеси на Живко Петров. „Той им вдъхна нов живот.“ – чувства се разбран и изразен в изпълнението им авторът. Единението се предава публиката. „Концертът ни в Париж беше прекрасен и всеки го почувства – и ние, и публиката, която слушаше в абсолютна тишина и се наслади в пълнота. Това не може да се обясни – или се получава, или не. Но този път се получи и така се вълнувам, че съм тук, толкова съм щастлив!“ – пренася ни Юго Липи в атмосферата на премиерата в Париж, достигнала до София емоция. „Когато музиката е хубава и има послание, тя получава и обратна връзка.“ – коментира отзвука Живко Петров.

Снимка: Светослав Николов

И двамата са превъзходни инструменталисти. Живко Петров е един от най-любимите пианисти на българската публика, а Юго Липи е звезда на китарата във Франция, носител на наградата „Джанго Райнхард“ за най-добър музикант на френската Джаз академия. Той тръгва от Нормандия, за да се установи в Париж и от там насетне да достигне до десетки страни по целия свят със своето изкуство. Благодарение на инициирания от Българския културен институт в Париж проект той открива и България. Идеята за опознаване и приобщаване формира неговия изказ: „Много съм щастлив чрез това партньорство да открия нова култура. С Живко имаме много общо в пианистичната си дейност, на почти една и съща възраст сме, слушаме една и съща музика, така че в нашите изпълнения прониква наследството на американската традиция. В моята музика са и френските и английските ми корени, в тази на Живко – и неговото българско светоусещане. Бъдещето е на музиката, която изразява собствената идентичност. Днес имаме много възможности да пътуваме, да се срещаме с нови култури, всичко става толкова бързо. Лично аз съм много, много щастлив да открия българската емоционалност в свиренето на Живко.“ Джазът днес е повече от всякога връзка и сближаване на обща естетическа основа. Живко Петров посочва: „Събраха ни вкусът и мярката. Слушаме еднаква музика, харесваме едни и същи неща. В музиката граници няма, можеш ли да говориш този език добре, се получава. А Юго е прекрасен китарист и е със същото усещане като мен. Това е причината да е толкова добра нашата колаборация!“

С основа в традицията и с прогресивно мислене, Живко Петров и Юго Липи са музиканти, които е трябвало да се срещнат и да творят заедно. А причината да ги слушаме в дуо е заслужаващата адмирации инициатива на Българския културен институт в Париж да свързва двата народа чрез устойчиви творчески партньорства. „Нашата работа е да намираме начини да правим мостове между Франция и България и техните култури. Такива проекти дават лице на двустранните връзки.“ – посочва директорът на института Десислава Бинева. Тя подчертава, че тези партньорства имат стойност и в двете държави: „Изкуството е универсален език и може да съществува възпитано и добре в различна среда. Когато събираме значими музиканти и те намират общ език, работим за популяризиране на българската култура във Франция и на френската в България.“ Първият такъв проект обедини пианиста Людмил Ангелов и Кристина Вилалонга, вокалистката на Gotan Project. След двата продуцирани от културния институт концерта партньорството им продължи, както ги слушахме и на Plovdiv Jazz Summer това лято.

„Излизайки извън рамката на проекта, тези партньорства заживяват собствен живот. Надявам се, че Живко и Юго ще продължат да работят заедно. Отваряме пътища артистите да създават връзки помежду си.“ – гледа в перспектива Десислава Бинева.

Сред пиесите на Живко Петров в този проект са много заглавия от актуалния му албум On the Way. Двамата ще направят ретроспектива на цялото му творчество, като дори предстои да ни изненадат с написана от него „темпераментна композиция“ от 1997 г. Ще бъде интересно да чуем One Day in Paris с ефекта от преживяното в съвместния проект с Юго Липи, включително времето, прекарано в Париж. А френският музикант ще посрещне именно в България часове след концерта премиерата на новия си албум. От неговото творчество в събитието е пиесата Choices („Избори“), за която разказа: „Записах я в Ню Йорк преди пет години, точно преди локдауна. В нея силно присъства суингът – това са американските ми корени, който съчетавам с класическото звучене. Във Франция имаме много богата традиция по отношение на класическата музика, израстваме с Дебюси и Равел. Всеки път, когато я свиря, мисля за морето, защото съм израснал близо до него. Композирах я в Париж, но изпълнявайки я, се завръщам в родната Нормандия. Пиесата е там, където са музикалните ми корени – в съчетанието между американската и европейската традиция.“