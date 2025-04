За Международния ден на джаза и рождения си ден Васил Петров пее със Симфониета Шумен, представяйки млади таланти и изпълнявайки за първи път на живо записана от него песен от шуменския композитор Любомир Радулов

Международния ден на джаза ще отбележи Симфониета Шумен под диригентството на директора Славил Димитров с концерт на Васил Петров. На 30 април е и рожденият ден на вокалиста. Събитието утре е в зала „Венета Вичева“ в Шумен от 19:05 ч. (билети се продават онлайн тук, както и на касата пред залата), а днес програмата ще бъде поднесена в Силистра в Актовата зала на СУ „Никола Вапцаров“ (Фейсбук събитието е тук). „Васил Петров въздейства с изключителния си професионализъм, с прекрасния си глас и с огромния си репертоар, който представя на изключително високо ниво.“ – коментира по Jazz FM Славил Димитров.

В джаз триото са Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Младен Димитров (барабани) – наш колега от Jazz FM. Гост солист е финалистът от „Гласът на България“ по bTV Анна Ставрева. В Шумен специално участие ще вземе 11-класничката Йоана Янева – ученичка в паралелка по музика от СУ „Сава Доброплодни“ с профил изкуства. Тя учи пеене и при вокалния педагог Жарина Танева във Вокално студио „Соло“ към Общински младежки дом – Шумен.

Програмата на концерта е богата и разнообразна – както блус като Ol’ Man River, така и джаз стандарти като New York, New York, а също и филмови теми като (Where Do I Begin?) Love Story и I Will Wait for You и песни от мюзикъли като Who Can I Turn To. Многообразието се допълва от поп и соул класики от десетилетията назад във времето като Michelle и Yesterday на „Бийтълс“, Soldier of Fortune, Can’t Take My Eyes Off You и Killing Me Softly. Латиноамерикански влияния внасят Caravan и Besame mucho.

Специален акцент е първото изпълнение на живо на песен, която Васил Петров записва през 1988 г. в Радио Шумен и ще чуем сега със съдействието на медията. „Ах, този джаз“ е по музика на Любомир Радулов и текст на Анита Коларова. Първото ѝ концертно представяне пред публика става по инициатива на медийния партньор на концертите Jazz FM и с подкрепата на шуменския бизнес. Създаването на аранжимента е подпомогнато от поддръжниците на джаза от фирма Glob Stroy на музиканта и предприемач Джанер Каптан. „Това е една от първите песни, които съм записвал. Предложението дойде от Любо Радулов. Имах вече опит в звукозаписа. Приех с удоволствие това предложение, още повече, че текстът ме впечатли. Беше страхотно предизвикателство – нова песен, много интересна, с хубав ритъм, нестандартна. До тогава такива песни не се пишеха често и още по-малко се записваха. Спомените ми са много приятни и вълнуващи.“ – сподели Васил Петров в интервю по Jazz FM.

Финалистката от „Гласът на България“ по bTV Ани Ставрева ще изпеe с триото песента Fly Me to the Moon, а в How Do You Keep the Music Playing ще бъде дуетен партньор. „Тя ме впечатли с големия си талант, а е само на 16 – 17 години. Възможностите ѝ са в широк диапазон и надхвърлят тези на певци вече в зрелостта си и със сериозна кариера. Тя също така свири на саксофон, има вкус за музиката и усет към фразата.“ – представи я Васил Петров.

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Шуменската ученичка Йоана Янева получи от него покана да се включи в концерта му заради блестящото си изпълнение на песента Angel Eyes по време на срещата с певеца в „Джаз на четвъртия етаж“ – образователен проект на СУ „Сава Доброплодни“ и Jazz FM. Всички от училището са впечатлени от напътствията и изпълненията на Васил Петров, а директорът д-р Албена Иванова-Неделчева споделя, че все повече ученици вокалисти се обръщат към джаза. „Това много ме радва! Йоана Янева е поредният талант, който ме впечатлява. Не се съмнявам, че нейните съученици са също толкова талантливи и им желая успех. Най-добре е да се развиват именно по линия на джаза. Той обединява всички съвременни стилове. Колкото повече децата са запознати с него, толкова по-лесно ще им бъде след това да експериментират в какъвто стил изберат. Затова е най-важно да се овладее джазът като основа.“ – продължава да насърчава младите таланти Васил Петров. Както сподели една от ученичките пред него след срещата: „С това, което ни казахте днес, ме вдъхновихте за всичко, което ще направя през живота си.“

За щастие на шуменската публика това е поредната ѝ възможност да се наслади на изкуството на Васил Петров в рамките на няколко месеца в изпълнения със Симфониета Шумен. През декември вокалистът бе специален участник в проекта на Румяна Коцева „Вечните коледни песни на български език“ с аранжименти и под диригентството на Славил Димитров, който след това бе представен и в зала „България“ в София.

Снимка: Марияна Гугалова

За Деня на влюбените той изнесе концерт с Русалина Мочукова и с диригент Владимир Бошнаков.

Снимка: Вихрен Маджаров

Тогава и с двамата вокалисти Jazz FM проведохме вдъхновяващи срещи в СУ „Сава Доброплодни“ и в Центъра за специална образователна подкрепа.

Снимка: ЦСОП – гр. Шумен

Международният ден на джаза на 30 април в Шумен ще започне с откриването на изложба с произведения на ученици от СУ „Сава Доброплодни“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ от съвместния проект с Jazz FM и Националната художествена академия „Рисуваме джаз като път към спонтанност, оригиналност и свобода в изразяването“. В 11 ч. тя ще бъде представена в университетската галерия в Педагогическия факултет.

В интервюто със Славил Димитров научаваме още за изпълнението на Девета симфония от Бетовен от над 300 музиканти на сцената в Шумен (9 май, зала „Арена“) и София (11 май, Зала 1 на НДК). Събитията са част от проекта „Радост, ти дете на Рая“, реализиран от Симфониета Шумен с финансовата подкрепа на Министерството на културата по повод 80 години от края на Втората световна война. Подкрепа предоставя и Община Шумен. Концертите са под патронажа на Европейския парламент. Събитията отбелязват и 40 години от обявяването на „Одата на радостта“ за Химн на Европа. Радиостанции от bTV Radio Group сме медиен партньор.

Диригентът Славил Димитров застава начело на голям оркестър, съставен от Симфониета Шумен и Младежка филхармония „Пионер“, а участващите в Големия хор на България са: Ave Musica (диригент Таня Никлева-Владева), Академичен смесен хор „Гаудеамус“ (диригент Весела Гелева), Sofia Ladies International Choir (диригент Даниела Желязкова), Академичен хор „Ангел Манолов“ (диригент Дарена Попова), Вокален ансамбъл „Смирение“ (диригент Елеонора Христова), Камерен хор „Иван Спасов“ (диригент Гергана Люцканова-Петрова), Камерен хор „София“ (диригент Мария Русева), Мъжки хор „Стефка Благоева“ (диригент Милка Толедова), Камерна формация „Слава Русева“ (диригент Борислава Благоева), Младежки хор „Стефка Благоева“ (диригент Борислава Благоева), Смесен хор „Петко Стайнов“ (диригент Младен Станев), Смесен хор „Морски звуци“ (диригент Росица Щерева), Младежката хорова капела към НМУ „Любомир Пипков“ (диригент Славил Димитров). За солистите Славил Димитров разказа: „Шуменката Александрина Михайлова прави страхотна кариера, Биляна Михайлова е прекрасен мецосопран, Михаил Михайлов – ангелогласен тенор, Пламен Бейков – достолепен, утвърден глас в Бароковата музика и цялата ораториално-кантатна музика от XVIII до XXI в.“ Билети за концерта в Шумен се продават на касата на симфониетата и онлайн в Entase, а за София – в Билетния център на НДК и в мрежата на Eventim.

