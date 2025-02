Венета Нейнска среща света с българската култура в англоезични „Концерти с история“ и в две изяви в САЩ с музиката на Димитър Ненов: „Щастлива съм, че го представям пред аудитория, за която той е мечтаел и която заслужава“

Венета Нейнска среща света с българската култура в англоезични издания на „Концерти с история“ на 5 и 11 февруари в музей „Борис Христов“ в София и на два концерта в САЩ, на които ще звучи музиката на Димитър Ненов – на 15 февруари в Университета Рутгерс в Ню Джърси и на 16 февруари в културен институт „Тенри“ в Ню Йорк.

Инициативата на Венета Нейнска „Концерти с история“ слива светове – на композитора, нейния като изпълнител и нашия, на публиката. Тя разкрива историите на създаване на произведенията, описва контекста, в който те се появяват, дава информация за извора на вдъхновението, от който се раждат тези творби. Ценно е да чуем тези разкази, но поднесени на български език, концертите изключват като аудитория все по-многобройната чуждоезикова общност в София. В отговор на множество запитвания за възможността да чуят в по-богато преживяване тези творби чрез разказ за тях на английски език, Венета Нейнска ще представи две програми на 5 и на 11 февруари в музей „Борис Христов“. „Музиката е едно от изкуствата, в което човек може да намери себе си без ограничения от това къде живее, на каква възраст е или на какъв език говори. „Концерти с история“ са по-специфичен случай. Те са си поставили за задача да представят изпълняваната музика в контекст чрез слово. Така автоматично изолирахме международната общност, защото езикът стана пречка. Затова се реших да направя тази стъпка, да опитам и този вариант, в който концертите са представени на английски език.“ – разказа Венета Нейнска. С тази своя инициатива тя допринася към космополитния дух на София.

На 5 февруари слушаме „Прелюд към Шопен“, с който преди година започна поредицата „Концерти с история“, а на 11 февруари ще се срещнем с творчеството на големи пианисти и композитори – Франц Шуберт, Ференц Лист и Димитър Ненов. Венета Нейнска е последователна в действията си и за по-пълноценен достъп до култура, и за популяризиране на творчеството на големия български композитор. „Аз съм много щастлива, че публиката се интересува от него все повече и повече, че все повече колеги започват да изпълняват музиката му. Какво по-хубаво от това тя да бъде представена още веднъж, но в съпоставка с големи виртуози от романтичния свят на пианото като Ференц Лист.“ – коментира Венета Нейнска в студиото ни.

Вдъхновението за „Концерти с история“ на английски език идва от предстоящото ѝ гостуване в САЩ, където ще представи творчеството на Димитър Ненов не само пред изключителна професионална общност от пианисти и преподаватели, не само пред широката публика в Ню Йорк, но отново в много достойна за качествата на Димитър Ненов съпоставка с големите световни композитори. На 15 февруари Университетът Рутгерс организира честване на преподавателя Джон Пери за 90-ия му рожден ден. „В негова чест ще има тридневен фестивал с изпълнения на негови ученици, които впоследствие са станали големи имена. Плеядата от пианисти е нечувана комбинация – толкова прочути и с огромни постижения са участниците в този форум.“ – посочва приноса на професора Джон Пери Венета Нейнска. За своето участие тя предлага две програми – едната по-конвенционална, а другата – с музиката на Димитър Ненов. Организаторите избират втората. „Огромно вълнение, огромна отговорност е, че именно на мен се пада задачата да представя творчеството на големия композитор пред такава изтъкната аудитория.“ – казва тя. Киноконцертът включва документалния филм на Венета Нейнска и видео продуцента Ясен Харалампиев за Димитър Ненов, както и изпълнения на негови произведения. Така на 15 февруари в Ню Джърси „В търсене на Димитър Ненов: измеренията на изяществото“ за първи път ще бъде представен на английски език.

Венета Нейнска е дълбоко благодарна на Джон Пери: „Той само за няколко минути може да промени живота на човек. Това се случи с мен. Той има особено пристрастие към ученици от България. Сред неговите студенти има няколко българи. Идвал е у нас за концерт, за майсторски клас и е бил жури на конкурса „Панчо Владигеров“ в Шумен. Той е повлиял върху нас така, че ние мислим за него всеки път, когато седнем на пианото. За него казвам, че той ни показа, че е разрешено да се свири красиво.“ На концерта за 80-ата му годишнина в „Карнеги хол“ в Ню Йорк Венета Нейнска му признава, че слушайки неговото музициране, тя се чувства у дома си и на другия край на света.

На следващия ден, на 16 февруари, от 16 ч. Пианистката ще изнесе солов рецитал под надслов Chances & Choices в Културен институт „Тенри“ в Манхатън в Ню Йорк. В програмата ще бъдат включени произведения на Димитър Ненов редом до най-големите имена в клавирната музика – Шопен и Лист.

Снимка: Клоаж от снимки на Вихрен Маджаров и Светослав Николов: Владислав Мирчев

Венета Нейнска е много отдаден популяризатор на творчеството на Димитър Ненов. На събитие в Шумен миналата година тя направи първи коментар на съхранявания в Държавен архив – Шумен материали за големия композитор. Албумът ѝ с негова музика ще бъде издаден догодина от британския лейбъл CRD Records, които през тази година честват своята 50-а годишнина. Дискът ще е озаглавен The Archietect’s View и излиза в годината, в която ще отпразнуваме 125 години от рождението на композитора. „Именно, че CRD Records избират музиката на Димитър Ненов в мое изпълнение е доказателство за високата стойност на тези творби. Аз съм много щастлив, че имаме все повече и повече възможности да я представяме по света пред аудитория, за която Димитър Ненов е мечтаел и която заслужава.“ – казва Венета Нейнска в студиото ни.