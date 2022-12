В дълбините на джаза навлизаме с подкаста „+359 JAZZ“ на Пространство за култура Portrait

Още по-голяма стана джаз сцената ни с нова онлайн платформа за разговори, създадена от Пространство за култура Portrait с медийното партньорство на Jazz FM. В подкаста „+359 JAZZ“ два пъти месечно ще се срещаме със значими български творци, чиято музика слушаме в утвърдилата се през изминалите пет години камерна сцена. Чрез интервютата пред камера на Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM, ще имаме ключ, с който да влезем още по-навътре в света на любимата ни музика, да я опознаем в детайли, да се сближим с нейните създатели, за да имаме пълноценно преживяване, когато сме в нейната прегръдка. „+359 JAZZ“ има конкретни поводи, свързани със събития в Portrait, но със задълбоченото представяне на джаз музиката подкастът ще има цялостно благотворно въздействие. Той се създава по проект, финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант – 2022 г.“ Първото издание е за албума BluNea Jazz Strings на Александър Куманов с Невен Петрова, който днес ще има концертната си премиера от 20 ч. в Portrait. „+359 JAZZ“ гледаме на сайта, в Ютюб канала и на Фейсбук страницата на Portrait, като информация за него откриваме и в неговия Инстаграм. Акценти пренасяме в ефира на Jazz FM.

„Ние сме привилегировани да сме близо до създателите на музиката. Желанието с този подкаст е да поставим уважаемата публика също близо до музикантите, да запознаем хората с емоционалната им същност, с начина на създаване на музика, с душата на музикантите, за да може всеки зрител да усети музиката, да се доближи до нея.“ – коментира в студиото на Jazz FM основателят и ръководител на Portrait Юлиана Маринова.

Музиката освен приятно преживяване, е и разговор – между артистите, между артисти и публика и сред публиката – общност, която е заедно в едно преживяване. Колкото повече знаем за музиката – как е създадена, какви идеи носи в себе си, как те са развити, колкото повече сме запознати артистите, музикалния им език и творческия им характер, толкова по-богато ще е преживяването.

Пространство за култура Portrait изгради отличителен облик в наситената музикална среда, открои се и се заяви като специално. „Започнахме преди точно пет години с идеята да популяризираме българската музика, най-вече – джаза, да представяме новото с голяма любов към тази музика и към хората, които я създават, с идеята да сме проводници на цялата тази красота. Началото не бе лесно. Големият скок се получи, когато артистите ни се довериха и започнаха да представят новата си музика при нас. Идеята ни е да сме малка концертна зала с близост между публика и изпълнители в по-интимна обстановка.“ – посочва Юлиана Маринова. Чувството е за дом. „Много пъти публиката и музикантите казват, че тук се чувстват у дома си.“ – потвърждава тя.

Понятието „дом“ съдържа в себе си идеята за защитеност. Близо половината време от тези 5 години история на Portrait е време на трудности и изпитания в непозната досега ситуация на пандемия. Но останахме свързани с музиката чрез концертите тук без публика, излъчвани на живо онлайн по проект към пилотната програма „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“. „Това бе трудно време за всички, но работата ни спаси – нас като културна сцена и музикантие.“ – връща се не толкова далеч назад във времето Юлиана Маринова. Направеното от Portrait тогава бе спасително и за аудиторията на джаза, която имаше нужда да остане свързана с любимата си музика. Почитателите на жанра продължиха да имат онова емоционално и естетическо преживяване, без което животът не би бил същият. Част от тези изпълнения прозвучаха в ефира на Jazz FM, където продължават да ни радват, както правят множество други записани на тази сцена концерти от преди и след пандемията.

Така „+359 JAZZ“ става още един елемент от присъствието на Portrait не само в сърцето на София, но и в мултимедийна среда, достигайки до целия свят. „Темите ще са различни, свързани с музикални събития. Гости ще бъдат водещите музиканти. Един от акцентите ще е новото им творчество и техните планове, но ще има разговори за начина на живот, за сцената като цяло, за поведението пред публика. Зрителите ще научават за всичко, което остава извън видяното в един концерт, но е интересно и важно. Ще доближаваме личния свят на артистите и тяхната индивидуалност до публиката и ще бъдем едно цяло, ще живеем в синхрон.“ – дава поглед към предстоящото Юлиана Маринова.

За пълноценното преживяване помагат начинът, по който Portrait представя събитията. Преди да ги видим на сцената, в детайли се запознаваме с тях на сайта на пространството за култура както и в неговите канали в социалните медии. Сайта си Portrait все повече приближава до разбирането за платформа. От скоро там има и възможност за електронно купуване на билети. В Ютюб канала са качени много видеа, а също и цели концерти, с цел хубавата музика да развълнува най-многобройна публика. Благодарение на Национален фонд „Култура“ Portrait тази година закупува техника за по-качествени аудио и видео записи. „Всичко това ще се развива в бъдеще. Процесът започна, идеите текат и се обогатяват. Със сигурност ще има развитие, ще надграждаме започнатото с цел разширяване на аудиторията, достигане до по-голяма публика.“ – уверява Юлиана Маринова. Възпитаването на аудиторията е грижа за нея. „И нова музика! Това ни вълнува, от това потрепваме, когато чуем, че го има.“ – добавя тя. Подкрепата за артистите дава бъдеще на джаза. „Имаме невероятни музиканти в България! Чуждестранни изпълнители потвърждават същото. Това е голямо признание. Трябва да се гордеем с тях. Искаме всеки наш слушател и зрител да се доближи до джаз музиката, да я възприеме като нещо много лично и да открие пътя си към нея. Когато веднъж стори това, връщане назад няма!“ – казва Юлиана Маринова.