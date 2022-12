Музикален полет с много суинг, импровизации и щрайх - BluNea Jazz Strings на Александър Куманов

След като преди няколко седмици в ефира на Джаз ФМ представихме албума на Невен Петрова и RetroBlu, наречен Un Rendez-vous Secret, дойде моментът и за второто заглавие, издадено тази година с участието на вокалистката. Това е проектът на Александър Куманов BluNea Jazz Strings, който съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на щрайха.

„Този албум е дългогодишно намерение и дори имаше нещо като прототип, който направихме преди няколко години. Идеята узря в клуба Try C със страхотните млади музиканти Виктор Трайков (виолончело) и Иво Данаилов (цигулка), които държаха мястото и с тях пробвахме 3 от пиесите, казвайки си: „Край! Това трябва да го направим на албум.“ – разказва Александър Куманов за BluNea Jazz Strings. Продукцията, в която свирят още Христо Аролски (виола) и Христо Минчев (контрабас), се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

„Много ми харесва това звучене. Това не е музиката, която свиря често, но много ме грабна.“ – споделя Александър Куманов, а Невен Петрова допълва за своето представяне: „Вярно, това е моят глас и в двата албума, но за себе си смятам, че емоционално, вокално съм различна. В единия албум е безкрайната ми любов към живота, а тук показвам другата си страна. Може би онзи момент, в който съм по-интровертна, искаща да съм сама вкъщи или някъде в уединеност, където да мога да заредя тази безкрайна любов, която изпитвам към живота. Позволих си да съм много открита в този албум, що се отнася до ранимата ми част.“

И ако проектът на Невен Петрова и RetroBlu Un Rendez-vous Secret е много витален, изпълнен с любов и флирт към живота, в BluNea Jazz Strings на Александър Куманов се наслаждаваме на по-улегнала и спокойна атмосфера, зрялост и вглъбяване на моменти, което придава допълнителна дълбочина на записите. „Двата албума аз ги виждам като припева от песента на Коул Портър „Night and Day, Day and Night”. BluNea Jazz Strings не само със звученето си, въобще със своята концепция е с ноктюрно усещане и е за хора, които биха искали да го слушат сами на спокойствие.“ – казва китаристът и допълва: „Исках да изразим това, което от години вече сме акумулирали в нас като потенциал, някои от пиесите бяха готови и Невен ги пее от години, така че беше лесно да напиша аранжименти и да осъществим и двата проекта. Даже в много случаи ние ги гледаме като две лица на един и същи образ. Това са нашата съвместна работа и съвместните ни идеи.“

Албумът BluNea Jazz Strings е интимен, което не пречи на жанровото и темпово разнообразие в него. „Това беше сътворчество. Ние уточнявахме щрихите, начина, по който се свири. Суингирането го направихме така, че да излиза от щрайха и атмсоферата беше изключително преливаща на вълни – от максимална концентрация до отпускане и веселие.“ – връща се към работния процес Александър Куманов, а Невен Петрова разкрива: „Вибрираме заедно, творим заедно, изискваме един от друг, както изискваме от себе си и резултатът е чуваем. Той е налице.“

Както и в Un Rendez-vous Secret, така и в BluNea Jazz Strings прави впечатление чудесната композиторска работа на Александър Куманов. Той създава добре балансирани песни с хубави текстове, които веднага грабват вниманието на слушателя. За начина, по който пише музика, китаристът разказва: „Първо чувам някакъв мой мотив, но в по-голямата си част този мотив се оказва нечий, отдавна чут, но концептуално се стремя да бъдат песни. Когато пиша инструментална музика, е по-различно, защото гледам да покажа и инструментално майсторство. Докато в този формат исках всичко да звучи много компактно и гласовете да се водят един друг, да се слушат и гласът на Невен да се извежда отгоре като поанта, докато другите ѝ акомпанират. В много отношения това са познати хармонични и мелодични мотиви в мейнстрийма на джаза, но на мен ми звучат като мои. Предполагам, че много хора ще признаят, че все пак са авторски пиеси и гледам да са в различен стил.“ Невен Петрова, която изпълнява с толкова много страст и талант същите тези песни, добавя: „Авторството за мен се състои в това да събереш тези различни тонове, да отсееш вече познатите патерни фрази и да ги претвориш през себе си.“ Цялото интервю на Таня Иванова с музикантите може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Концертната премиера на BluNea Jazz Strings е на 7 декември в пространство за култура „Портрет“ от 20 ч. В очакване сме на джазов полет с много импровизации и суингиране, поднесени от Александър Куманов (китара), Невен Петрова (вокали), Иво Данаилов (цигулка), Виктор Трайков (виолончело), Христо Аролски (виола) и Христо Минчев (контрабас).