„Усещане за жена“ на Надя Тончева със Симфониета Шумен и джаз трио поставя началото на коледните празници в Казанлък: „Букет от прекрасни мелодии!“

Надя Тончева представя своята програма с популярни песни от целия свят „Усещане за жена“ заедно със Симфониета Шумен на 9 декември от 19 ч. в зала „Любомир Кабакчиев“ в Казанлък. Десетки шлагери от различни култури и епохи звучат в изящни изпълнения със симфоничен оркестър под диригентството на Красимир Къшев, автор на някои от оркестрациите. В джаз триото са Ангел Заберски – пиано, Веселин Веселинов – Еко – бас китара, и Емил Тасев – барабани. В изпълненията се включва и хор „Петко Стайнов“ с диригент Младен Станев. Програмата създава чувство за нежно докосване, за доброта и любов, за силна романтика…

„Усещане за жена“ е пъстроцветна програма: „Много ми хареса това заглавие на концерта. То е препратка към култовия филм. Ще се потопим в страстния ритъм на тангото, ще чуем освен темата от филма, още „Компарсита“ и „Ревност“, световно известни евъргрийни на Едит Пиаф, Дорис Дей, Сара Вон, Милва, Хулио Иглесиас и Франк Синатра, от композитори като Карлос Гардел, Мишел Льогран, Клод Дебюси, Ендрю Лойдс Уебър. Това е букет от прекрасни мелодии!“ – коментира по Jazz FM Надя Тончева.

Надя Тончева в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен: следвайки примера на най-добрите, създаваме новото в изкуството с личния си почерк, водени от високи естетически критерии - Jazz FM

Снимка: СУ „Сава Доброплодни“

Премиерата бе в Шумен на 7 март по повод Международния ден на жената. С изпълнението на 9 декември в Казанлък се поставя началото на коледните празници в града. Диригент е Красимир Къшев. С Надя Тончева двамата се познават от НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора, в което и двамата са учили, и на което той сега е директор. „Преди това г-н Къшев бе дълги години директор и диригент на Държавна опера – Стара Загора, но той не твори само в жанра на класическата музика. Той познава модерните жанрове, свирил е в рок група като ученик. Това много му помага да направи част от оркестрациите. Той е изключително сериозна обединителна фигура в концерта.“ – каза Надя Тончева. Останалата част от оркестрациите прави цигуларят Божидар Рахнев – възпитаник на НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора, в което преподава, дългогодишен оркестрант в Държавна опера – Стара Загора.

„Jazz Велинград“ за втора година даде мечти и криле за полета към тях - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

През тази година Jazz FM често бяхме с Надя Тончева – на Националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора, който представихме и на сцената на „Джаз в цялата страна“, на премиерата в София на албума Braziliado, който миналата година слушахме на „Джаз Велинград“, в Националния исторически музей в Нощта на музеите, на концерти в Patches... „Всичко това ме зарежда с настроение и ми дава енергия да продължа да работя в същата посока. Не обичам да стоя на едно място, а да правя различни неща, да експериментирам.“ – каза Надя Тончева по Jazz FM.

Билети за концерта се продават на касата на Културно-информационния център в Казанлък, както и онлайн.