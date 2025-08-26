Трето издание на „Джаз в парка“ в Кнежа. Искра Цанкова: „Това е културна политика, целенасочена и методична, която цели да възпита публиката в джаза и въобще в изкуството“

С концерти на Весела Морова и Hot Club de Plovdiv (Петър Койчев – китара, Любомир Толумбаджиев – цигулка, Момчил Ангелов – китара, Христо Минчев – контрабас), на Даниела Белчева квартет (Милен Кукошаров – пиано, Михаил Иванов – контрабас, Димитър Семов – барабани), на Рей Джелато и групата му The Giants, както и на кубинските двукратни носители на „Латино Грами“ Septeto Santiaguero ни посреща тази година в третото си издание фестивалът „Джаз в парка“ в Кнежа. Той се организира от Община Кнежа и НЧ „Борба – 1896“ и е с вход свободен. Джаз вечерите са две с по два концерта от 19:30 ч. до 22:30 ч., като българските формации ги откриват, а след това се включват гостите от чужбина. Най-напред и в двата дни ще чуем най-младите джаз таланти, родом от Кнежа, израснали в тази култура.

Събитията са съпътствани от арт базар и се провеждат в парк „Ахтирка“, откъдето и тръгва традицията на джаза в Кнежа, разказа по Jazz FM секретарят на читалището Искра Цанкова: „Музикалният фестивал „Джаз в парка“ е следствие от 20-годишна традиция на джаз концерти. Културната политика за разпространение на джаз музиката в Кнежа започна през 2006 г. – 2007 г. с ежегодни джаз концерти по време на Международния фестивал за аматьорски театър, който читалището провеждаше. Тогава присъстваха и български джаз изпълнители и така жанрът стана популярен в Кнежа. Започнахме да организираме работилници, за да се разпространи тази култура и сред децата в читалището. Няколко години имахме „Джаз за деца“ с Венци Благоев, майсторски класове водиха Весела Морова и Вероника Тодорова. Като следствие на всичко това преди две години се състоя първото издание на „Джаз в парка.“

Паркът от заглавието на фестивала е „Ахтирка“ в центъра на Кнежа, а неговото обновяване преди няколко години е свързано с джаза. „Тази концепция бе моя и на кмета на общината г-н Лачевски. Паркът не бе ремонтиран от 70-те години. Построихме семейно бистро, в което два пъти в месеца организираме клубни джаз концерти. По проект се построи сцена, има скулптури, изключително красиви растения, създаде се много приятна арт среда. По време на фестивала в парка се провеждат и работилници, изложби и други съпътстващи прояви. Те създават характерна за джаза арт атмосфера в сърцето на град Кнежа.“ – разказа още Искра Цанкова.

Тя представи тазгодишното издание на фестивала: „Първият концерт е на Весела Морова и Hot Club de Plovdiv с програмата Petit Fleur – весела, с джипси джаз и суинг. След това са Рей Джелато и „Гигантите“. Тях ги поканихме в партньорство с новия фестивал в Габрово. Имаме преди това подгряващ концерт от младите в джаза – деца, минали през работилниците, през тези джаз концерти, живеещи в столицата, но свързани с Кнежа, родителите им са от тук. Втората вечер отново имам подгряваща концертна част с децата, а след това ще пее Даниела Белчева, българската Нора Джоунс. Тя за първи път гостува в Кнежа. Изключително мека и кадифена и деликатна изпълнителка с приятен за слушане джаз. Накрая ще чуем Septeto Santiaguero от Куба. Те са носители на две награди „Латино Грами“ за латино албум през 2015 г. и 2018 г. С техните европейски промоутъри сме във връзка и предполагам всяка година ще ги каним, защото са много, много повдигащи и много се харесват масово на публиката.“

Първото издание на „Джаз в парка“ е подкрепено от Национален фонд „Култура“. Второто и тази година третото читалището и общината провеждат самостоятелно. Те създават все по-голяма аудитория за джаза с подбора на артистите, които са атрактивни за масовата публика, същевременно ѝ дават нещо ново, което разширява кръгозора. „Специално в Северозападна България това е културна политика, целенасочена и методична, която цели да възпита публиката в джаз и въобще в изкуството. Първата година представихме проекта на Хилда Казасян с втори вокалист Васил Петров „Да послушаме кино“, Весела Морова, Пламен Петров. През втората година фестивалът стана международен с участието на Septeto Nabori от Куба. Имахме Васил Петров с Врачанска филхармония, Hot Club de Plovdiv в инструментален концерт. Всяка година с екипа ми и с общината наблюдаваме как публиката приема концертите, кои са подходящи за нашата среда. Фестивалът се организира в рамките на традиционния Есенен панаир на Кнежа, който беше типичен за Северозапада. Сега той е единственият в региона, в рамките на който се провежда джаз фестивал. Добавихме работилници, изложби, базари и много изкуства, които покриват целия спектър на интереси. Миналата година, като наблюдавах програмата, реших, че фестивалът ще остане така във времето – двудневен с четири концерта, селектирани от най доброто в България и популярни групи от чужбина, за да е част от този едноседмичен празник, но най-фината и приятна. Другите дни да са с по-популярни забавления, но пак изискани и изпълнени с изкуство и с култура.“

Така Кнежа вече трета година става част от утвърждаването на джаз културата в България. Постоянството в усилията на толкова много радетели дава и своите плодове. „Радвам се, че тази година джазът в България става все по-популярен. Аз следя и всички и нови, и утвърдени фестивали и имам чувството, че всеки ден някъде в България се случва джаз фестивал, което е прекрасно.“ – с тези изпълнени с оптимизъм думи на Искра Цанкова завършва разговорът ми с нея.

Фестивалът през годините:

2023 г.: Нов джаз фестивал започва своя живот от днес – „Джаз в парка“ в Кнежа - Jazz FM

2024 г.: Фестивалът „Джаз в парка“ в Кнежа вече е международен и оформя облика на културния живот в града - Jazz FM