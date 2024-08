Фестивалът „Джаз в парка“ в Кнежа вече е международен и оформя облика на културния живот в града

Второто издание на джаз фестивала в Кнежа ще се проведе на 29 и 30 август вече като част от общоградски празник – традиционния панаир. Първото издание на „Джаз в парка“ бе през 2023 г. и се осъществи с проектно финансиране по Национален фонд „Култура“. Организатор е НЧ „Борба – 1896“. „В Кнежа джазът има традиция и публика още от 2009 г. Тогава читалището организираше международен аматьорски театрален фестивал. Всяка година като съпътстващи прояви провеждахме джаз концерти, на които през сцената ни минаха почти всички известни джаз музиканти на България.“ – разказа в интервю по Jazz FM секретарят на читалището и директор на „Джаз в парка“ Искра Цанкова.

Така се появява идеята за създаването на джаз фестивал. „Джазът е свобода и любов към музиката. Той лесно стига на живо до сърцата на хората, намира своите почитатели.“ – коментира тя за органичното възприемане на жанра от публиката. Миналата година се включиха Хилда Казасян, Весела Морова, Димитър Благоев с Велека Цанкова, Християн Цвятков. „Програмата се прие с изключителен интерес!“ – посочва организаторът и продължи за развитието: „Тази година изданието вече е международно и в рамките на традиционния панаир на града.“

На 29 август слушаме Брус Джонсън от САЩ с квартет на Кристиан Желев и Васил Петров с Врачанска филхармония, а на 30 август на сцената излизат Hot Club de Plovdiv и кубинската група „Септето набори“. Първите концерти са от 19:30 ч., а вторите – от 21 ч. Джазът ще съпътства традиционния панаир, който започва от днес и продължава до събота включително. „Той съществува в Кнежа, откакто се помним. Досега лицето му бе съвсем друго – като на стандартен панаир в Северозападна България. Но с кмета, общинската администрация, общинския съвет, които изключително много подкрепят читалището, решихме покрай джаз фестивала да променим облика на панаира.“ – разказа Искра Цанкова. Така едноседмичното събитие вече е с визията на арт пространство с представяне на авторска продукция и произведения на художествените занаяти. В съпътстващата програма има много ателиета за деца – от разказване на приказки до работа на грънчарско колело. „Правим това, за да стане лицето на града ни привлекателно за културен туризъм, да имаме по-големи публики. Искаме да покажем, че в малкия град, в който се смята, че хората харесват друг тип музика, има островче, на което се случват истински красиви културни събития.“ – казва секретарят на читалището.

Входът е свободен, а концертите се провеждат на открита сцена в парка. „Той е много красив. В него има скулптурни композиции, арт пространства и много зеленина. Има концептуално бистро, в което целогодишно се провеждат джаз концерти. Сега то ще е домакин на джемсешъните на фестивала. Гарантираме красиво удоволствие и празник на джаза, на музиката и на изкуствата.“ – покани ни в Кнежа секретарят на читалището и директор на „Джаз в парка“ Искра Цанкова.