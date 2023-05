Нов джаз фестивал започва своя живот от днес – „Джаз в парка“ в Кнежа

„Джаз в парка“ е най-новият джаз фестивал в България. От днес джазът ще има дом и в Кнежа. „Лично аз обичам тази музика. За джаз изпълнителите е характерна свободата на духа и те обичат да споделят любовта си навсякъде. Градчето ни е доста мъничко, но имаме много хубав общински екип и кмет, който подкрепя културните събития в града. Това е политика на общината, за да има бъдеще и перспективи, особено да децата. Водени сме от убеждението, че изкуството е това, което създава гражданското общество, променя мисленето и нагласите на хората, създава желание да са заедно и да работят за по-доброто бъдеще.“ – описа основата, на която възниква „Джаз в парка“ в Кнежа организаторът на фестивала Искра Цанкова, секретар на читалище „Борба – 1896“. Фестивалът се провежда с финансиране от общината и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Началото е днес от 17:30 ч. с програмата на Хилда Казасян „Да послушаме кино“, поднесена заедно с Плевенска филхармония, в 19:30 ч. ще слушаме изпълненията на Пламен Петров с трио, а от 20:30 ч. на сцената отново с трио ще е Весела Морова, неведнъж пяла в града. Планираните за парка събития днес ще се проведат в залата на читалището заради неблагоприятното време. Утре се очаква да слушаме музиката в парка, превърнат в арт средище и разполагащ с културна сцена. Вторият фестивален ден започва с „Джаз за деца“ на Венци Благоев и продължава с представянето на дебютния албум на Поли и Крис „С аромат на боса нова“. И проекта за най-малките, и дуото неколкократно са гостували в Кнежа. Венци Благоев закрива първото издание на фестивала със семейство и приятели: Невена Григорова, Димитър Благоев, Велека Цанкова, Станислав Арабаджиев. Всички събития са с вход свободен. Повече ще откриете във фейсбук събитието тук.

„Градът е малък, читалището е средище. Имаме осем вокални групи, класове по китара, акордеон, пиано, арфа – единствен в страната. Провеждаме детски работилници с майсторски класове на професионални музиканти. Имаме и театрална група. Децата пътуват много по света, печелят награди.“ – гордее се с културния плам и с постиженията Искра Цанкова. Тя е била организатор и на театрален фестивал с девет издания. В града се слуша много музика – през август традиционно се провежда рок фестивал, току-що отзвуча поредното издание на фолклорен фестивал, на който пя Валя Балканска.

„Тук сме много гостоприемни. Хората посрещат всеки гост като близък приятели и роднина. Затова се получават и тези колаборации с джаз изпълнителите, за да стигнем до идеята да създадем джаз фестивала. Всички те са много близки наши приятели, имат лично и сърдечно отношение към града ни и хората в него.“ – посочва Искра Цанкова. Връзката на Венци Благоев с града потвърждава нейните думи. Контактът установява свързаният с Кнежа Златко Павлов, който преди 30 години дава импулс на джаз живота в родния град на тромпетиста – Благоевград, създавайки там джаз клуб. „Той ме запозна с Искра Цанкова. Тя е наистина мисионер!“ – възкликва Венци Благоев. Следват събития, изграждащи таланта на младите дарования в Кнежа. „Там се оказа, че има много деца, силно развити в музикално отношение. Нещо уникално е!“ – възхитен е Венци Благоев. Той очаква на фестивала сега да обхване възможно най-много деца при отворена сцена.

Към джаза Кнежа добавя още много храна за душата и сетивата. Днес с музика бе открита изложбата „Забравените кътчета от далечното минало“ с архитектурна цветна графика на арх. Гаврил Филипов. Тя е експонирана в Общинския музей и може да бъде разгледана до 11 май. Всички творби се продават, а 30% от цената ще бъде дарена за благотворителна кауза. В района са Крушунските водопади, Ловеч с неговия стар квартал „Вароша“, Троянският манастир… Затова за удобство на посетителите на джаз фестивала се предлага туристически пакет.