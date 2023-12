Tell Me, Stars на Елия Тодорова – първа авторска песен от работилницата „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“ на фондация „Джазтет“

Tell Me, Stars на Елия Тодорова е първата оригинална песен, появила се в работилницата „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“. Второто издание на проекта на фондация „Джазтет“ на Невена Григорова и Венцислав Благоев надгради пилотното от 2022 г. със записването на песен на един от участниците и видео към нея. Преди да бъде публикувана в дигиталните платформи тя прозвуча на финалния концерт от работилницата тази година. Премиерата на студийната версия бе на 13 ноември в ефира на Jazz FM – медиен партньор на проекта, реализиран с подкрепата на Столична програма „Култура“.

Снимка: Светослав Николов

„Работилницата ми даде тази сигурност да импровизирам в джаз стандартите. Преди това го правех много плахо. Този страх сега го няма, има смелост.“ – сподели за промяната след участието си в „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“ Елия Тодорова. Тя участва както в първото, така и във второто издание. Във всички аспекти на реализацията в музиката младите таланти посвещават някои от най-значимите имена от джаз сцената. Тази година това са отново инициаторите на проекта Невена Григорова и Венцислав Благоев, неговият син Димитър Благоев, Павлета Семова, Атанас Миладинов, Павел Цонев и Михаил Иванов. Както разказа Елия Тодорова – всичко се случва през приятелството, без притеснения и с желание за още: „А когато заниманията свършат, всички искат те да продължат.“

Работата продължава със запис на оригинална песен и видео към нея. Участниците споделят своите музикални идеи. Същата вечер, окрилена от работилницата, Елия Тодорова подготвя нотния текст на Tell Me, Stars. „Досега ме беше страх да пиша, тъй като още уча. Започнах да пея джаз само преди три години. С помощта на „Джазтет“ преодолях това.“ – изразява своята признателност Елия Тодорова.

В думите ѝ Димитър Благоев чува само радост. Неговата задача в проекта е да запознае младите таланти с креативната импровизация. „Всеки може да импровизира. Това е като обикновен разговор, който може да бъде необикновен с изразните средства. Те се придобиват с течение на времето, прекарано в мислене по дадена тема. Наистина бях щастлив като чух композицията на Елия.“ – прави ни съпричастни към вълнението си той. В самата песен Димитър Благоев открива погледа напред във времето към пътя, който предстои да извървиш: „Всяко нещо, което сътворяваш, е като малки бележчици от дневничето на артиста. Никой не трябва да се притеснява да сътворява каквото и да е било. Един ден, като се обърне назад, ще открие каква е причината днес да е това, което е.“

Елия Тодорова мечтае да стигне до джазовата сцена, която възприема като своя: „Все още търся себе си в музиката. Откривам се в джаза. Там се чувствам уютно и виждам хора, които оценяват това, което правя. Все повече ме забелязват.“ Тя започва да учи джаз почти на шега, когато решава да кандидатства в музикалната академия в Грьонинген. Тръгва на уроци при Вики Алмазиду, ходи на джемсешъни, запознава се с джаз деятелите, започва да отъпква пътеката към сцената, на която иска да бъде. Нейната любов към джаза е от самото начало, от друга работилница на Венцислав Благоев преди 10 години в Стара Загора. Когато той пита участниците кой ще се престраши да пее, тя вдига ръка. Тогава On the Sunny Side of the Street става първата песен, която изпява. Историята Венци Благоев припомни на заключителния концерт тази година на „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“, когато Tell Me, Stars прозвуча за първи път.

Аранжимента прави Димитър Благоев, който в записа свири на китара. Задачата той определя като приятна и лесна. „Когато една мелодия си дава идеята за аранжимент, в работата си ти преоткриваш самото произведение. Под вещото наставление на Венци Благоев, който изсвири тромпета в записа, аранжиментът стана от раз.“ – разказва той. В песента има соло и на цигуларя Йоан Латровалиев, на контрабас свири Михаил Иванов, а на барабани – Невена Григорова.

Така за Елия Тодорова от „Импровизирай безкрай – сцена за млади таланти“ остават следите на отдадеността и любовта на преподавателите: „Това дава стимул на вдъхновението чрез силата и смелостта, които получаваме. Когато виждаме, че хората, които те учат, го правят с желание, всички искаме да сме като тях. Те не спират да създават музика и да дават знанията си, показват ни, че музиката е нещо велико и има смисъл да вървиш към нея.“ Няколкото дни на работилницата предполагат концентрирана работа. Димитър Благоев е убеден, че преподаденото остава в съзнанието на участниците и винаги ще им служи в техния творчески път.